ETV Bharat / state

టూ వీలర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫోర్ వీలర్​కు పెంచుకోండి - ఫోన్​లోనే ఈజీగా ఇలా! - DRIVING LICENCE IN TELANGANA

DRIVING LICENCE IN TELANGANA ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Upgrade 2 Wheeler Licence to 4 Wheeler : చాలా మంది ముందుగా టూ వీలర్ తీసుకొని దానికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ పొందుతుంటారు. ఆ తర్వాత ఇంటి అవసరాలు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఇలా వివిధ అవసరాల దృష్ట్యా మరో వాహనం తీసుకుంటుంటారు. కారు, ఆటో ఇంకా మరేదైనా వెహికల్ కావొచ్చు. అయితే, ఇలా మరో వెహికల్ తీసుకున్నప్పుడు దానికోసం సెపరేట్​గా ఇంకో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోకుండా ఉన్న టూ వీలర్ లైసెన్స్​లోనే ఆ వెహికల్​ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో కూర్చునే ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇందుకోసం ముందుగా కొత్త వాహనం కోసం లెర్నింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకొని మీరు ఎంచుకున్న ఆర్టీఏ ఆఫీస్​లో డెమో టెస్ట్ క్లియర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పర్మనెంట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​కి అప్లై చేసుకొని టెస్ట్ డ్రైవ్ పూర్తి చేస్తే మీకు కొత్త వాహనం యాడ్ అయిన న్యూ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తుంది.

అవసరమైన పత్రాలు :