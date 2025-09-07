ETV Bharat / state

ఫ్రిడ్జ్​లో ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? - నిపుణుల సూచనలు!

ఫ్రిడ్జ్​​ వాడకం విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? - రిఫ్రిజిరేటర్​లో ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? - నిపుణులు సూచనలు మీకోసం

How Long Can I Keep Food In Refrigerato
How Long Can I Keep Food In Refrigerato (Getty images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read

How Long Can I Keep Food In Refrigerator : ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్​ ఉంది కదా అని వంట గదిలో మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలు అన్నింటినీ అందులో ఉంచడం మనకు అలవాటు. ఒక్కోసారి కొత్తవి రిఫ్రిజిరేటర్​లో పెట్టేందుకు కూడా చోటుండదు. కానీ ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? పాడవ్వకపోతే ఎప్పుడైనా తినొచ్చా? ఇలాంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఫ్రిడ్జిల వాడకం విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను డైటీషియన్‌ వీణ వివరించారు. అవేంటో తెలుసుకుందామా?

చల్లారగానే ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టండి : ఏం వండినా, ఉడికించినా అది చల్లారగానే రిఫ్రిజిరేటర్​లో పెట్టేయాలి. అంతేతప్ప రోజంతా బయట ఉంచాక మిగిలినవి పెట్టడమనేది సరికాదు. చల్లారగానే పెడితే ఆ ఆహార పదార్థాలు 3 నుంచి 4 రోజులు రోజుల వరకూ రిఫ్రిజిరేటర్​లో తాజాగా ఉంటాయి. లేదంటే అప్పటికే బాక్టీరియా చేరడం వల్ల పాడైపోయేందుకు అవకాశం ఉంది. మనకు వాసన రాకపోయినప్పటికీ అలాంటి వాటిని తిన్నట్లయితే పొట్ట పాడవ్వడం ఖాయం.

డైటీషియన్‌ సూచించిన జాగ్రత్తలు :

  • ఫ్రిడ్జ్‌లో నుంచి తీసిన ఆహార పదార్థాలను తిరిగి వేడి చేయనేకూడదు.
  • గది ఉష్ణోగ్రతకు(రూం టెంపరేచర్​) వచ్చేంత వరకు బయట ఉంచి తినాలి.
  • కచ్చితంగా వేడి కావాలి అనుకుంటే ఆవిరి మీదే చేయాలి తప్ప నేరుగా వాటిని పొయ్యి మీద పెట్టకూడదు.
  • ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉందో చూసుకోవడమనేది కూడా ముఖ్యం. 4 నుంచి 7 డిగ్రీల వద్ద మనకు కావాల్సిన విధంగా ఫుడ్​ నిల్వ ఉంటుంది. అంతకంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ టెంపరేచర్‌ అనేది అవసరం లేదు.
  • ఏ పదార్థాన్ని అయినా కచ్చితంగా మూత పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే లోపల ఉంచాలి. ఎయిర్‌టైట్‌ కంటైనర్‌ అయితే మరీ మంచిది.
  • ఎగ్స్​ను అందరూ ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచుతారు. కానీ అవి బయట ఉండటమే మేలని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. తాజా గుడ్లను బయట ఉంచి వారంలోపు ఉపయోగించుకోవాలి. లోపల ఉంచడం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అవి అందించలేకపోతున్నట్లుగా రుజువైంది.
  • పచ్చి మాంసం, ఫిష్​లను డీప్‌ ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచి వారం వరకూ వండుకోవచ్చు. వండే ముందు గది ఉష్ణోగ్రత వద్దకు వచ్చేవిధంగా బయట ఉంచాలి.
  • చాలా మంది పండ్ల నుంచి రసం తీసి కూలింగ్‌ కోసమని రిఫ్రిజిరేటర్​లో ఉంచుతారు. ఇది అస్సలు మంచిది కాదు. జ్యూస్‌ తీసిన వెంటనే తాగేయడం మంచిది.
  • పండ్లు, కూరగాయలు ఏవైనా వారం లోపల వాడుకోవడం ఉత్తమం.
  • ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచినప్పటికీ ఆహార పదార్థాల్లోని కొన్ని పోషకాలు తగ్గిపోతాయి. అందువల్ల మరీ అవసరం అనుకుంటే తప్ప పండ్లు, కూరగాయలను ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా తెచ్చుకోవడం, వండుకుని తినడం ఉత్తమం.

నిర్వహణ ఇలా :

  1. రిఫ్రిజిరేటర్​ను ఇంట్లో గాలి తగిలే చోట ఉంచాలి. దీనివల్ల అది త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుంది.
  2. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్​​ డోర్​ తెరిచి వెంటనే మూసివేయాలి.
  3. ఫ్రిడ్జి పైభాగంలో ఇతర వస్తువులేమీ ఉంచకూడదు.
  4. రిఫ్రిజిరేటర్​లో మంచు గడ్డకుండా ఉంటాలంటే ఎప్పుడూ నార్మల్​ స్థితి ఉష్ణోగ్రతనే ఎంచుకోవాలి.
  5. ఫ్రిజ్​ ప్రాంతంలో తడి లేకుండా చూడాలి. నీరు నిలిస్తే షార్ట్​ సర్క్యూట్‌ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
  6. ఎలక్ట్రిక్​ షాక్‌ వస్తున్నట్లుగా గుర్తిస్తే వెంటనే కంపెనీ ప్రతినిధులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. కంపెనీ వారే మెకానిక్‌ను పంపిస్తారు.
  7. రిఫ్రిజిరేటర్​ను తరచూ శుభ్రం చేస్తుండాలి. దాంట్లో పేరుకుపోయినటువంటి ఐస్‌ను తొలగించాలి.
  8. విద్యుత్తు హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకునేవిధంగా స్టెబిలైజర్‌ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. సమస్య తలెత్తినప్పుడు దానంతట అదే సరఫరా నిలిచిపోయే విధంగా ఫ్యూజ్‌ సిస్టం ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.

ఫ్రిడ్జ్​లో వీటిని పక్కపక్కనే పెడుతున్నారా? - ఇలా చేయకపోతే మీ ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదట!

ఈ ఆహార పదార్థాలను ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచకపోవడమే బెటర్ - పెడితే జరిగేది ఇదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO PROPERLY ORGANIZE FRIDGEHOW TO KEEP FRUITS FRESH IN FRIDGEఫ్రిజ్​ వాడకం విషయంలో జాగ్రత్తలుHOW TO STORE FOOD IN REFRIGERATEDHOW TO PROPERLY ORGANIZE FRIDGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.