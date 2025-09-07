ఫ్రిడ్జ్లో ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? - నిపుణుల సూచనలు!
Published : September 7, 2025 at 10:32 AM IST
How Long Can I Keep Food In Refrigerator : ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా అని వంట గదిలో మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలు అన్నింటినీ అందులో ఉంచడం మనకు అలవాటు. ఒక్కోసారి కొత్తవి రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేందుకు కూడా చోటుండదు. కానీ ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? పాడవ్వకపోతే ఎప్పుడైనా తినొచ్చా? ఇలాంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఫ్రిడ్జిల వాడకం విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను డైటీషియన్ వీణ వివరించారు. అవేంటో తెలుసుకుందామా?
చల్లారగానే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి : ఏం వండినా, ఉడికించినా అది చల్లారగానే రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేయాలి. అంతేతప్ప రోజంతా బయట ఉంచాక మిగిలినవి పెట్టడమనేది సరికాదు. చల్లారగానే పెడితే ఆ ఆహార పదార్థాలు 3 నుంచి 4 రోజులు రోజుల వరకూ రిఫ్రిజిరేటర్లో తాజాగా ఉంటాయి. లేదంటే అప్పటికే బాక్టీరియా చేరడం వల్ల పాడైపోయేందుకు అవకాశం ఉంది. మనకు వాసన రాకపోయినప్పటికీ అలాంటి వాటిని తిన్నట్లయితే పొట్ట పాడవ్వడం ఖాయం.
డైటీషియన్ సూచించిన జాగ్రత్తలు :
- ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన ఆహార పదార్థాలను తిరిగి వేడి చేయనేకూడదు.
- గది ఉష్ణోగ్రతకు(రూం టెంపరేచర్) వచ్చేంత వరకు బయట ఉంచి తినాలి.
- కచ్చితంగా వేడి కావాలి అనుకుంటే ఆవిరి మీదే చేయాలి తప్ప నేరుగా వాటిని పొయ్యి మీద పెట్టకూడదు.
- ఫ్రిడ్జ్లో ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉందో చూసుకోవడమనేది కూడా ముఖ్యం. 4 నుంచి 7 డిగ్రీల వద్ద మనకు కావాల్సిన విధంగా ఫుడ్ నిల్వ ఉంటుంది. అంతకంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ టెంపరేచర్ అనేది అవసరం లేదు.
- ఏ పదార్థాన్ని అయినా కచ్చితంగా మూత పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే లోపల ఉంచాలి. ఎయిర్టైట్ కంటైనర్ అయితే మరీ మంచిది.
- ఎగ్స్ను అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుతారు. కానీ అవి బయట ఉండటమే మేలని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. తాజా గుడ్లను బయట ఉంచి వారంలోపు ఉపయోగించుకోవాలి. లోపల ఉంచడం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అవి అందించలేకపోతున్నట్లుగా రుజువైంది.
- పచ్చి మాంసం, ఫిష్లను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి వారం వరకూ వండుకోవచ్చు. వండే ముందు గది ఉష్ణోగ్రత వద్దకు వచ్చేవిధంగా బయట ఉంచాలి.
- చాలా మంది పండ్ల నుంచి రసం తీసి కూలింగ్ కోసమని రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచుతారు. ఇది అస్సలు మంచిది కాదు. జ్యూస్ తీసిన వెంటనే తాగేయడం మంచిది.
- పండ్లు, కూరగాయలు ఏవైనా వారం లోపల వాడుకోవడం ఉత్తమం.
- ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినప్పటికీ ఆహార పదార్థాల్లోని కొన్ని పోషకాలు తగ్గిపోతాయి. అందువల్ల మరీ అవసరం అనుకుంటే తప్ప పండ్లు, కూరగాయలను ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా తెచ్చుకోవడం, వండుకుని తినడం ఉత్తమం.
నిర్వహణ ఇలా :
- రిఫ్రిజిరేటర్ను ఇంట్లో గాలి తగిలే చోట ఉంచాలి. దీనివల్ల అది త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుంది.
- అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తెరిచి వెంటనే మూసివేయాలి.
- ఫ్రిడ్జి పైభాగంలో ఇతర వస్తువులేమీ ఉంచకూడదు.
- రిఫ్రిజిరేటర్లో మంచు గడ్డకుండా ఉంటాలంటే ఎప్పుడూ నార్మల్ స్థితి ఉష్ణోగ్రతనే ఎంచుకోవాలి.
- ఫ్రిజ్ ప్రాంతంలో తడి లేకుండా చూడాలి. నీరు నిలిస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
- ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వస్తున్నట్లుగా గుర్తిస్తే వెంటనే కంపెనీ ప్రతినిధులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. కంపెనీ వారే మెకానిక్ను పంపిస్తారు.
- రిఫ్రిజిరేటర్ను తరచూ శుభ్రం చేస్తుండాలి. దాంట్లో పేరుకుపోయినటువంటి ఐస్ను తొలగించాలి.
- విద్యుత్తు హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకునేవిధంగా స్టెబిలైజర్ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. సమస్య తలెత్తినప్పుడు దానంతట అదే సరఫరా నిలిచిపోయే విధంగా ఫ్యూజ్ సిస్టం ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.
