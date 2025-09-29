ఇంటి వద్దే ఉపాధి అంటూ - సోషల్ మీడియాలో పార్ట్టైమ్ జాబ్ మోసాలు
సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన చూడగానే ఆకర్షితులవుతున్న గృహిణులు, విద్యార్థులు - సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడి మోసపోతున్న ప్రజలు - మోసపోయినట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే ఈ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయండి
Social Media Advertisements : మీ చేతిలో స్మార్ఫోన్ ఉంటే చాలు. రోజుకు రూ.1-2 వేలు సంపాదించే అవకాశం. అదే డబ్బుతో షేర్మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి రెండు చేతులా ఆదాయం పొందొచ్చు. ఈ అవకాశం కొద్ది రోజులు మాత్రమే. ఇలా సోషల్ మీడియాల్లో కనిపించే ఇలాంటి ప్రకటనలు చూడగానే ఎక్కువగా సాధారణ గృహిణులు, విద్యార్థులు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఇలా సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడి చాలామంది డబ్బును కోల్పోతున్నారు.
ప్రతి నెల 300 ఫిర్యాదులు : అక్కడ స్క్రీన్పై కనిపించే ఉత్పత్తులు, సంస్థలకు రేటింగ్ ఇస్తే రోజువారీ ఖర్చులు వస్తాయనే ఆశతో బోల్తాపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాటిపై నగర పరిధిలో ప్రతినెలా 300 ఫిర్యాదులొస్తే వాటిలో 120-140 టాస్క్ల మాయాజాలమే ఉంటున్నట్లు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే ప్రకటనల్లో కనిపించేవన్నీ నిజాలని నమ్మి మోసపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల బేగంపేటకు చెందిన గృహిణి(27)కి ఇండియా ప్రమోటర్స్ ప్రతినిధులమని టెలిగ్రామ్ యాప్లో పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత టాస్క్బేస్డ్ సంపాదన మార్గాలున్నాయంటూ ఆశ చూపారు. తాము పంపే హోటల్స్ లింక్లను పరిశీలించి రేటింగ్ ఇస్తే మీ అకౌంట్లో రోజువారీ ఆదాయం జమచేస్తామంటూ ఆమెను నమ్మించారు.
నకిలీ వెబ్సైట్లు తయారు చేసి : కొద్ది రోజులకు కమీషన్గా రూ.17 వేలు వచ్చినట్టు చూపారు. గ్రూపులోని సభ్యుల సంపాదనంతా స్క్రీన్షాట్ తీసి పంపారు. ఆ సొమ్ముతోపాటు ఆదనంగా పెట్టుబడితో డబుల్ ధమాకా అందుకోవచ్చని దశల వారీగా రూ.3.5 లక్షలు కాజేశారు. ఇలా కొన్ని నకిలీ వెబ్సైట్లో తయారు చేసిన ఆమె ఖాతాల్లో రూ.14-15 లక్షలున్నట్టు చూపించారు. ఆ డబ్బు చేతికి రావాలంటే రీఛార్జ్గా రూ. 5 లక్షలు చెల్లించాలని చెప్పడంతో మోసపోయినట్టు గ్రహించిన బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
రేటింగ్ మాయలో పడి నష్టపోవద్దు : ఫేస్బుక్, టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ గ్రూపుల్లో నకిలీ కంపెనీల పేర్లతో మాయగాళ్లు వల విసురుతున్నారు. దేశవిదేశాలకు చెందిన బ్రాండెడ్ దుస్తులు, వస్తువులు, గృహోపకరణాలు, హోటళ్లు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, రిసార్ట్స్, వెబ్సీరిస్, సినిమాలను గూగుల్ రివ్యూలు, షాపింగ్మాల్స్, స్టార్స్ కేటాయింపు, రేటింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆదాయం పొందొచ్చంటారు. మొదట్లో వారిపై నమ్మకం కలిగించేందుకు కొద్దిమొత్తంలో నగదు ఇస్తారు. వర్చువల్గా ఖాతా రూపొందించి క్రిప్టో, బిట్కాయిన్స్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అవకాశం ఉందంటూ సూచిస్తారు. అలా మాయ మాటలు నమ్మి బుట్టలో పడిన వారిని ఏమార్చుతూ అందినంత కాజేస్తారు.
''టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ గ్రూపుల్లో నకిలీ కంపెనీలు, గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల మాయలో పడి మోసపోవద్దు. రేటింగ్, గూగుల్ రివ్యూల టాస్క్లల్లో పాల్గొని అదనపు ఆదాయం పొందొచ్చనగానే నమ్మొద్దు. ఏవీ పడితే ఆ లింక్లను క్లిక్ చేయవద్దు. నకిలీ ఖాతాలో జమచేసే నగదు లెక్కలన్నీ బోగస్. మొదట్లో నమ్మకం కలిగించేందుకు కొంత డబ్బును ఇస్తారు. అనంతరం వేర్వేరు కారణాలు చూపుతూ ఖాతాలోని డబ్బంతా ఖాళీ చేస్తారు. మోసమని గ్రహించగానే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930, వాట్సప్ నంబర్ 8712665171కు ఫిర్యాదు చేయండి.'' - కవిత దార, డీసీపీ, హైదరాబాద్ సైబర్క్రైమ్