పర్యాటకుల కోసం 'హౌస్బోట్లు' - పగలంతా జల విహారం, రాత్రి వాటిలోనే బస
రాష్ట్రంలో 4 చోట్ల నడిపేందుకు సంస్థల ఆసక్తి - సంక్రాంతికల్లా అందుబాటులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 11:58 AM IST
Houseboats Tourism in AP : కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి పగలంతా అలలపై ఆనంద విహారం, రాత్రయ్యేసరికి నదీ జలాలపైనే నచ్చిన ఆహారం తింటూ సంతోషాలు నిండిన బస. ఆహా భలేఉంది కదూ! ఇందుకు వేదికలుగా నిలిచే హౌస్బోట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కేరళలో ఎక్కువగా కనిపించే హౌస్బోట్ పర్యాటకాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే చర్యలు మొదలయ్యాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో గండికోట, సూర్యలంక, రాజమహేంద్రవరం, భవానీ ఐలాండ్లలో సంక్రాంతి నాటికి ఐదు హౌస్బోట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. అడ్వెంచర్ టూరిజంలో భాగంగా వీటిని నడిపేందుకు కేరళతోపాటు రాష్ట్రానికి చెందిన కొన్ని ప్రైౖవేట్ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. పదిచోట్ల హౌస్బోట్లు నడపాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. నదులు, జలాశయాలు, సముద్ర బ్యాక్వాటర్లో బోట్ల నిర్వహణ సాధ్యాసాధ్యాల పరిశీలన తర్వాత తొలిదశలో నాలుగు చోట్ల నడపాలని నిర్ణయించారు.
- ఒక్కోమార్గంలో 20-30 కిలోమీటర్ల దూరం చొప్పున బోట్లను నడపనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు బోటు బయలుదేరితే మరుసటి రోజు ఉదయం 11 గంటలకు తిరిగొచ్చేలా చూస్తారు. రాత్రి బోటులోనే భోజనం, వసతి కల్పిస్తారు. ఒక్కోదానిలో నలుగురు ప్రయాణించొచ్చు.
- హౌస్బోట్లు నడిపేందుకు ముందుకొచ్చిన సంస్థలకు ‘రాష్ట్ర పర్యాటక విధానం 2024-29’ ప్రకారం విద్యుత్తు రాయితీ, ఏడేళ్ల వరకు ఎస్జీఎస్టీ తిరిగి చెల్లింపు, ఇతరత్రా సబ్సిడీలను ప్రభుత్వం అందించనుంది.
- కోనసీమలో దిండి నుంచి డబుల్ బెడ్రూం లగ్జరీ హౌస్బోట్లు నడిపేందుకు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లను పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆహ్వానిస్తోంది. పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ గతంలో ఇక్కడ రెండు హౌస్బోట్లు ప్రారంభించింది.
ఆ నాలుగూ ఇవే :
గండికోట జలాశయం - మైలవరం డ్యాం: గండికోట జలాశయంలో బోటు బయలు దేరి గండికోట, అగస్థేశ్వరం మీదుగా మైలవరం డ్యాం చేరుతుంది. మార్గమధ్యంలో గండికోట అందాలతోపాటు అగస్థేశ్వరంలో శివాలయ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. మళ్లీ అదే మార్గంలో బోటు తిరుగు పయనమవుతుంది.
సూర్యలంక-నిజాంపట్నం: సూర్యలంక నుంచి బయలుదేరి మడ అడవుల మీదుగా నిజాంపట్నం వరకు బోటు వెళుతుంది. అక్కడే రాత్రి బస చేయవచ్చు. సూర్యోదయ సమయంలో నిజాంపట్నంలో తిరిగి బయలుదేరుతుంది. సూర్యోదయంతో పాటు మడ అడవుల నుంచి గండుపిల్లులు బయటకు వచ్చి నీటిలో చేపలను వేటాడటం వంటి దృశ్యాలను చూడొచ్చు.
రాజమహేంద్రవరం - ధవళేశ్వరం (2 బోట్లు): రాజమహేంద్రవరంలోని పద్మావతి, సరస్వతి ఘాట్ల నుంచి బోట్లు బయలుదేరతాయి. పిచ్చుకలంక, బ్రిడ్డిలంకల మీదుగా ధవళేశ్వరం వెళతాయి. గోదావరి అందాలను తిలకిస్తూ, పలు లంకల మీదుగా తిరిగి అదే మార్గంలో బోట్లు వెనక్కి వస్తాయి.
విజయవాడ భవానీ ద్వీపం: బెర్మ్ పార్కు నుంచి బోటు బయలుదేరి భవానీ ద్వీపం చుట్టూ తిరిగి పవిత్ర సంగమం వరకు వెళుతుంది. తర్వాత ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు వస్తుంది. భవానీ ఐలాండ్ వద్ద యాంకర్ పాయింట్ పెట్టి బోటును రాత్రి నిలిపివేస్తారు. అందులో పర్యాటకులు బస చేయవచ్చు. ఉదయం మళ్లీ బయలుదేరి తిరిగి బెర్మ్ పార్కుకు బోటు చేరుతుంది.
పర్యాటకులకు పండగే - రెండు వంతెనల మధ్యలో బోటు షికారు
అడవి మధ్యలో 120 అడుగుల లైట్హౌస్ - చూడాలంటే బోటులో వెళ్లాల్సిందే