కేరళ తరహాలో గోదావరిలో హౌస్‌బోట్లు - రాత్రంతా నదిలోనే ఉండొచ్చు

గోదావరిలో మరో కీలక ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం - త్వరలో రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరులో హౌస్‌బోట్లు

Houseboats_in_Godavari
Houseboats_in_Godavari (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Houseboats and Water Sports Boats in Godavari: రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా గోదావరిలో మరో కీలక ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రస్తుతం నదిని చూసేందుకు వచ్చే పర్యాటకులు కేవలం ఓ అర్ధగంట బోటుషికారు చేసేందుకే అవకాశం ఉంది. కేరళ తరహాలో బోటు విహారంతోపాటు రాత్రి నదిలోనే ఉంటూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి నిరాశే ఎదురవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తూర్పు గోదావరిలోని మూడు ప్రాంతాల్లో హౌస్‌ బోట్లు, జలక్రీడలకు సంబంధించి పడవలు రానున్నాయి.

ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటంటే: రూ.94 కోట్లతో చేపడుతున్న అఖండ గోదావరి పర్యాటక ప్రాజెక్టు పూర్తి అయ్యేలోగా నదిలో హౌస్‌బోట్ల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ నిర్ణయించింది. రాజమహేంద్రవరం పుష్కరాల రేవు, సరస్వతీ ఘాట్, కొవ్వూరులోని గోష్పాద క్షేత్రంలో మూడు హౌస్‌ బోట్లు, నాలుగు జలక్రీడల బోట్లు రానున్నాయి. ప్రస్తుతం టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. ప్రభుత్వం విద్యుత్తు సదుపాయం కల్పిస్తే నిర్ణీత గడువుకు ముందే అందుబాటులోకి తెస్తామని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే హేవలాక్‌ వంతెనకు విద్యుత్తు సౌకర్యం ఉన్న నేపథ్యంలో అదనంగా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ ఏర్పాటు చేయించాలని అంటున్నారు.

ముందుకొచ్చిన ముంబయి, కేరళ సంస్థలు: హౌస్‌బోట్ల ఏర్పాటుకు ముంబయి, కేరళకు చెందిన నిర్మాణ సంస్థలు ఇటీవల కొన్ని నమూనాలను సూచించాయి. ఈ బోట్ల ధరలు రూ.85 లక్షల నుంచి రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఉంటాయని అంచనా. హేవలాక్‌ వంతెన పైనుంచి దిగువకు వచ్చే క్రమంలో హౌస్‌ బోటింగ్, జలక్రీడలకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని, తద్వారా వీటికి బాగా గిరాకీ ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మూడు ప్రాంతాల్లో అనుమతించిన నేపథ్యంలో ఏడాదికి సుమారు రూ.1.50 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఆయా నిర్వహణ సంస్థలు చెల్లిస్తాయి.

ఏ సదుపాయాలు ఉంటాయంటే: సింగిల్‌ రూమ్‌ బోటులో ఒక కుటుంబానికి (పిల్లలతో కలిపి గరిష్ఠంగా ఆరుగురికి) ప్రయాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సోలార్‌ సిస్టమ్, పడక గది, డైనింగ్, కిచెన్, వినోదం లాంటి పలు సౌకర్యాలు ఉంటాయి. బుక్‌ చేసుకునే సమయం ఆధారంగా గంట నుంచి 2 గంటలు నదీ విహారం, రాత్రి బస ఉంటాయి. అలానే మూడు చోట్ల జలక్రీడలకు 2 స్పీడ్‌ బోట్లు, ఫంటూన్, బనానా బోట్లు ఉంటాయి. బ్రిడ్జిలంక దీవిలో క్యాంప్‌ ఫైర్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తే మరింత గిరాకీ పెరుగుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

పూర్తయిన టెండర్ల ప్రక్రియ: గోదావరిలో మూడుచోట్ల హౌస్‌ బోట్లు ఏర్పాటుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయిందని జిల్లా పర్యాటక అధికారి వెంకటాచలం తెలిపారు. ఒప్పందం తరువాత నచ్చిన నమూనాలో బోట్‌ నిర్మాణం చేయిస్తామని గరిష్ఠంగా 3 నెలల్లో అందుబాటులోకి వస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

