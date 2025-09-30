ఇంటి స్థలానికి సరైన ధర రాలేదని 'లక్కీ డ్రా'కు తెరలేపారు!
66 గజాల ఇంటి స్థలం అమ్మకానికి లక్కీడ్రా పద్ధతి - రూ.500 విలువైన కూపన్ను కొనుగోలు చేసి లక్కీడ్రాలో పాల్గొనాలని ఫ్లెక్సీలు - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో ఘటన
Published : September 30, 2025 at 8:05 PM IST
House Plot Through A Lucky Draw in Choutuppal : ఓ వ్యక్తి చేసిన ఆలోచనకు నిజంగా హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో ఓ ఇంటి స్థలం విక్రయానికి యజమాని ఎంచుకున్న పద్ధతి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మార్కెట్లో స్థలాలు అమ్ముకోవడం, కొనుగోలు చేయడం సహజమే కానీ ఈ యజమాని మాత్రం ఏకంగా తన స్థలాన్ని అమ్ముకునేందుకు ఏకంగా లక్కీ డ్రా పద్ధతిని ఎంచుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపడేలా చేసింది.
ఓ వ్యక్తి తన ఇంటి స్థలం విక్రయానికి చేసిన ఆలోచనను చూసి అని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు అక్కడి స్థానికులు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో ఓ రేకుల గదితో సహా 66 గజాల ఇంటి స్థలం విక్రయించడానికి లక్కీడ్రా పద్ధతి పెట్టారు ఆ యజమాని. కొనుగోలుకు ఆసక్తి ఉన్నవారు కేవలం రూ.500 విలువైన కూపన్ను కొనుగోలు చేసి లక్కీడ్రాలో పాల్గొనాలని హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవే పక్కన, ఆ ఇంటి వద్ద ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి అందరి చూపు పడేలా చేశారు.
దాదాపుగా 3,000 కూపన్లు ముద్రించారు : స్థానికంగా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ధర ప్రకారం ఈ స్థలం, గది విలువ రూ.16 లక్షలు ఉంటుందని ఆ యజమాని తెలిపారు. దీనికోసం దాదాపుగా 3,000 కూపన్లు ముద్రించినట్లు చెప్పారు. వాటిని కొనుగోలు చేసిన వారు దానిపై తమ వివరాలు రాసి ఆ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డబ్బాలో వేయాలని, నవంబరు 2న లక్కీడ్రా తీస్తామని ఆయన చెబుతున్నారు.
మరో ఇంటికి నవంబరులోగా దానికి డబ్బులు చెల్లించాలనే : ఏడాదిన్నర క్రితం ఈ ఇంటిని అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు, సరైన ధర రాకపోవడంతో అమ్మలేదన్నారు. తాను కట్టుకున్న మరో ఇంటికి నవంబరులోగా దానికి డబ్బులు చెల్లించాలని దీంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు చెప్పారు. అది చట్టబద్ధం కాకున్నా ఆలోచన వినూత్నంగా, కొత్తగా ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు. మరీ నవంబరు 2న చూడాలి ఆ అదృష్టవంతులేవరనేది. కేవలం రూ. 500 కూపన్తో దాదాపు రూ.16 లక్షల ప్లాట్ దక్కడం అంటే మామూలు కాదు.
వినూత్న ఆలోచన వెనుక కారణం : సాధారణంగా స్థలం అమ్మాలంటే బ్రోకర్లు, పేపర్ యాడ్స్, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లను సంప్రదిస్తారు. కానీ సదరు ఇంటి యజమాని ఈ తరహా పద్ధతిని ఎంచుకోవడానికి ఓ బలమైన కారణం ఉంది. అత్యవసరంగా డబ్బుల అవసరం పడటంతో దీనికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ లక్కీ డ్రా విధానం చట్టబద్ధతకు సంబంధించి కొన్ని సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ యజమాని ఆలోచనను స్థానికులు, ప్రజలు మాత్రం సలామ్ చేస్తున్నారు.
కేవలం రూ.500 పెట్టి రూ.16 లక్షల ఆస్తిని సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండటంతో చాలా మంది ఉత్సాహంగా కూపన్లు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఐడియా అదిరిందయ్యా అంటూ స్థానికులు, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. యజమాని ఆలోచన ప్రకారం రూ.500 చొప్పున 3 వేల కూపన్ల ద్వారా రూ.15 లక్షల ఆదాయం సమకూరుతుంది. దీంతో ఆయన మరో ఇంటికి చెల్లించాల్సిన డబ్బులు వస్తాయి.
