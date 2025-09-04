ETV Bharat / state

ఇకపై హోటళ్లలో బీర్ల తయారీ, అమ్మకాలు - ఎంచక్కా తాగుతూ తినేయొచ్చు - HOTELS AND RESTAURANTS SALE BEERS

ఇక నుంచి హోటల్​, రెస్టారెంట్లలోనూ బీర్ల విక్రయాలు - మైక్రో బ్రూవరీలకు లైసెన్సులు జారీ చేయనున్న ఆబ్కారీ శాఖ

Hotels And Restaurants Can Produce Beers
Hotels And Restaurants Can Produce Beers (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 7:37 AM IST

3 Min Read

Hotels And Restaurants Can Produce Beers : ఇక నుంచి హోటల్​ లేదా రెస్టారెంట్ల​లోనూ బీర్లు అమ్మవచ్చు. అందుకు వారు అక్కడికక్కడే తయారు చేసి, విక్రయిచేందుకు తెలంగాణ ఆబ్కారీ శాఖ లైసెన్స్​లు జారీ చేయనుంది. తెలంగాణలోని మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మైక్రో బ్రూవరీ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ఔత్సాహికుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను బుధవారం ప్రారంభించింది. ఈ నెల 25లోగా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో మాత్రమే మైక్రో బ్రూవరీల నిర్వహణకు అవకాశముంది. 18 మైక్రో బ్రూవరీలు ఉన్నాయి. వీటిని మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లకు విస్తరించేందుకు ఆబ్కారీ శాఖ తాజా నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. దరఖాస్తుదారులు రూ.లక్ష తిరిగి చెల్లించలేని రుసుంతో కూడిన దరఖాస్తును సమర్పించాలి.

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, 2బీ బార్లు, ఎలైట్‌ బార్లు, సీ1 క్లబ్, టీడీ1, టీడీ2 లాంటి ప్రాంగణాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. అయితే కనీసం 1,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంతో కూడిన ప్రాంగణం కచ్చితంగా ఉండాలి. తెలంగాణ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ (టీసీయూఆర్‌) పరిధిలో బోడుప్పల్, జవహర్‌నగర్, పీర్జాదీగూడ, నిజాంపేట్, బడంగ్‌పేట్, బండ్లగూడ జాగీర్, మీర్‌పేట్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లతో పాటు కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలో ఔత్సాహికులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఆబ్కారీ శాఖ ప్రకటించింది. టీసీయూఆర్‌ పరిధిలోని వారు ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో, మిగిలిన కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి ఆయా డిప్యూటీ కమిషనర్‌ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు అందజేయాలని పేర్కొంది. పూర్తి వివరాలకు tgbcl.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది.

దరఖాస్తు ధర రూ.లక్ష పెంపు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకు లైసెన్స్‌ల జారీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇటీవలే విడుదలైంది. గతంలో రూ.2 లక్షలుగా ఉన్న దరఖాస్తు రుసుంను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం రూ.3 లక్షలకు పెంచి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మద్యం దుకాణాల కోసం పోటీతత్వాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ ఫీజు పెంచినట్లు ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

ఈ సారి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కూడా రిజర్వేషన్ : ఈ ఏడాది 2025 డిసెంబర్‌ 1 నుంచి 2027 నవంబరు 30 వరకు రెండేళ్ల పాటు ఇప్పుడు ఇవ్వనున్న లైసెన్స్‌లకు గడువు ఉండగా, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్‌లు ఈ ఏడాది నవంబర్ చివర వరకు గడువు ఉంది. కొత్తగా లైసెన్స్‌లు దక్కించుకునే లైసెన్సీదారులు ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ నుంచి 2027 నవంబరు వరకు మద్యం దుకాణాలు కొనసాగించుకునేందుకు అవకాశముందని నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 2,620 మద్యం దుకాణాల్లో గతంలో 15 శాతం గౌడ కులస్థులకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు. అయితే ఈసారి గౌడ్‌ రిజర్వేషన్లతో పాటు ఎస్సీలకు 10, ఎస్టీలకు 5 శాతం లెక్కన మద్యం దుకాణాల కేటాయింపులో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ నిర్ణయించింది. ఆరు స్లాబుల కింద లైసెన్స్‌ ఫీజు నిర్ణయంచింది.

జీహెచ్​ఎంసీలో టైమింగ్​ వేరు : హైదరాాబాద్ పరిధిలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు దుకాణాలు కొనసాగించేందుకు నిర్ణయించింది. నిర్దేశించిన సమయాల్లో మాత్రమే దుకాణాలను నడపాలని తెలిపింది.

ఏపీ లిక్కర్​ స్కాం కేసులో సంచలనం - 12 అట్టపెట్టెల్లో రూ.11 కోట్ల డబ్బు స్వాధీనం

ఆ ఊర్లో 35 ఏళ్లుగా మద్యం బంద్​, నో పోలీస్​ కేసులు - అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామ ప్రజలు

Hotels And Restaurants Can Produce Beers : ఇక నుంచి హోటల్​ లేదా రెస్టారెంట్ల​లోనూ బీర్లు అమ్మవచ్చు. అందుకు వారు అక్కడికక్కడే తయారు చేసి, విక్రయిచేందుకు తెలంగాణ ఆబ్కారీ శాఖ లైసెన్స్​లు జారీ చేయనుంది. తెలంగాణలోని మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మైక్రో బ్రూవరీ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ఔత్సాహికుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను బుధవారం ప్రారంభించింది. ఈ నెల 25లోగా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో మాత్రమే మైక్రో బ్రూవరీల నిర్వహణకు అవకాశముంది. 18 మైక్రో బ్రూవరీలు ఉన్నాయి. వీటిని మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లకు విస్తరించేందుకు ఆబ్కారీ శాఖ తాజా నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. దరఖాస్తుదారులు రూ.లక్ష తిరిగి చెల్లించలేని రుసుంతో కూడిన దరఖాస్తును సమర్పించాలి.

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, 2బీ బార్లు, ఎలైట్‌ బార్లు, సీ1 క్లబ్, టీడీ1, టీడీ2 లాంటి ప్రాంగణాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. అయితే కనీసం 1,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంతో కూడిన ప్రాంగణం కచ్చితంగా ఉండాలి. తెలంగాణ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ (టీసీయూఆర్‌) పరిధిలో బోడుప్పల్, జవహర్‌నగర్, పీర్జాదీగూడ, నిజాంపేట్, బడంగ్‌పేట్, బండ్లగూడ జాగీర్, మీర్‌పేట్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లతో పాటు కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలో ఔత్సాహికులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఆబ్కారీ శాఖ ప్రకటించింది. టీసీయూఆర్‌ పరిధిలోని వారు ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో, మిగిలిన కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి ఆయా డిప్యూటీ కమిషనర్‌ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు అందజేయాలని పేర్కొంది. పూర్తి వివరాలకు tgbcl.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది.

దరఖాస్తు ధర రూ.లక్ష పెంపు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకు లైసెన్స్‌ల జారీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇటీవలే విడుదలైంది. గతంలో రూ.2 లక్షలుగా ఉన్న దరఖాస్తు రుసుంను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం రూ.3 లక్షలకు పెంచి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మద్యం దుకాణాల కోసం పోటీతత్వాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ ఫీజు పెంచినట్లు ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

ఈ సారి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కూడా రిజర్వేషన్ : ఈ ఏడాది 2025 డిసెంబర్‌ 1 నుంచి 2027 నవంబరు 30 వరకు రెండేళ్ల పాటు ఇప్పుడు ఇవ్వనున్న లైసెన్స్‌లకు గడువు ఉండగా, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్‌లు ఈ ఏడాది నవంబర్ చివర వరకు గడువు ఉంది. కొత్తగా లైసెన్స్‌లు దక్కించుకునే లైసెన్సీదారులు ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ నుంచి 2027 నవంబరు వరకు మద్యం దుకాణాలు కొనసాగించుకునేందుకు అవకాశముందని నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 2,620 మద్యం దుకాణాల్లో గతంలో 15 శాతం గౌడ కులస్థులకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు. అయితే ఈసారి గౌడ్‌ రిజర్వేషన్లతో పాటు ఎస్సీలకు 10, ఎస్టీలకు 5 శాతం లెక్కన మద్యం దుకాణాల కేటాయింపులో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ నిర్ణయించింది. ఆరు స్లాబుల కింద లైసెన్స్‌ ఫీజు నిర్ణయంచింది.

జీహెచ్​ఎంసీలో టైమింగ్​ వేరు : హైదరాాబాద్ పరిధిలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు దుకాణాలు కొనసాగించేందుకు నిర్ణయించింది. నిర్దేశించిన సమయాల్లో మాత్రమే దుకాణాలను నడపాలని తెలిపింది.

ఏపీ లిక్కర్​ స్కాం కేసులో సంచలనం - 12 అట్టపెట్టెల్లో రూ.11 కోట్ల డబ్బు స్వాధీనం

ఆ ఊర్లో 35 ఏళ్లుగా మద్యం బంద్​, నో పోలీస్​ కేసులు - అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామ ప్రజలు

Last Updated : September 4, 2025 at 7:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HOTELS AND RESTAURANTS SALE BEERSHOTELS CAN PRODUCE BEERSRESTAURANTS CAN SALE BEERSహెటల్​లో ఇకనుంచి బీర్​ విక్రయంHOTELS AND RESTAURANTS SALE BEERS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.