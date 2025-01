ETV Bharat / state

పూటుగా తాగి వంట మరచిన హాస్టల్‌ వార్డెన్‌ - ఆకలితో అలమటించిన విద్యార్థులు - HOSTEL WARDEN DRANK ALCOHOL

Hostel Warden Did Not Cook Lunch For Students in Satya Sai District ( ETV Bharat )