జ్వరానికి ఇంజక్షన్ కోసం వెళితే రేబిస్‌ టీకా వేశారు - ప్రాణహాని ఉండదని వైద్యుల భరోసా

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో ఘటన - జ్వరంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లిన వ్యక్తికి జ్వరం ఇంజెక్షన్​ బదులుగా రేబిస్​ టీకా వేసిన సిబ్బంది - ప్రాణానికి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదంటున్న వైద్యులు

Doctor Injected Rabies Vaccine for Fever
Doctor Injected Rabies Vaccine for Fever (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 12:02 PM IST

Doctor Injected Rabies Vaccine for Fever : ఓ వ్యక్తి జర్వంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లడంతో వైద్యులు కుక్క కాటుకు ఇచ్చే రేబిస్​ టీకా వేశారు. బాధితుడి కథనం ప్రకారం మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా దేవరకద్ర మండలం బల్సుపల్లి గ్రామానికి చెందిన నాగరాజు జ్వరంతో శనివారం దేవరకద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చారు. దీంతో వైద్యులు జ్వరం ఎక్కువగా ఉందని మూడు రోజుల పాటు ఇంజెక్షన్​లు తీసుకోవాలని చీటీ రాసిచ్చారు.

జ్వరం ఇంజెక్షన్​ బదులుగా రేబిస్​ టీకా : సోమవారం మొదటి రోజు జ్వరం ఇంజెక్షన్​ వేశారు. తిరిగి మంగళవారం రెండో రోజు ఇంజెక్షన్​ కోసం నాగరాజు ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. అక్కడ విధుల్లో ఏఎన్​ఎం అతనికి జ్వరం ఇంజెక్షన్​ బదులుగా రేబిస్​ టీకా ఇచ్చారు. అనంతరం ఆ ఏఎన్​ఎం జరిగిన పొరపాటు గ్రహించింది. వెంటనే జరిగిన విషయాన్ని బాధితుడికి వివరించింది. ఈ సంఘటనతో నాగరాజు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైయాడు. తన పరిస్థితిని వివరిస్తూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని వైద్యులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది ఉండదు : కుక్కకాటుకు ఇలాగే చీటీలు రాసిస్తుండటంతో పొరపాటున ఏఎన్​ఎం రేబిస్​ టీకా ఇచ్చారని వైద్యులు వివరణ ఇచ్చారు. కానీ దీనివల్ల ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని వైద్యులు సర్ది చెప్పారు. ముందుజాగ్రత్తగా పర్యవేక్షణ కోసం ఆశా వర్కర్​ను అందుబాటులో ఉంచుతామని బాధితుడికి హామి ఇచ్చారు. ఆసుపత్రి వైద్యుడు శరత్​ మాట్లాడుతూ నాగరాజు విషయంలో జరిగిన నిర్లక్ష్యంపై స్పందించారు. జరిగిన ఘటనపై విచారణ జరిపిస్తామని, తప్పు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటుమని పేర్కొన్నారు.

''కుక్కకాటు చీటీలు,జ్వరం చీటీలు ఒకేలా ఉండటంతో ఏఎన్​ఎం పొరపాటు పడిందని మా దృష్టికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బాధితుని ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది. ఆయనను పర్యేవేక్షించేందుకు ఓ ఆశా వర్కర్​ను నియమించాం. జరిగిన ఘటనపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటాం.'' - డా.శరత్​, దేవరకద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

జ్వరంతో ఉన్నప్పటికీ రేబిస్​ టీకా తీసుకోవడం సురక్షితం, టీకా ఇవ్వడం వల్ల ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కానీ రాబిస్ వైరస్ సోకితే మాత్రం ప్రాణాంతకం కావచ్చు. జ్వరంతో వచ్చిన వ్యక్తికి కుక్క కాటుకు ఇచ్చే రేబిస్ టీకా ఎందుకు వేశారు? రోగి పరిస్థితిని సరిగ్గా నిర్ధారించకుండా, వైద్యులు, నర్సులు ఎలా వ్యవహరించారు? ఇది కేవలం పొరపాటా లేక నిర్లక్ష్యమా? ఇలాంటి సంఘటనలు ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్యంపై ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.

రేబిస్​ టీకా ఎందుకు ఇస్తారు : రేబిస్​ టీకా ప్రాణాంతకరమైన రాబిస్​ వైరస్​ బారిన పడకుండా నిరోధించడానికి ఇస్తారు. ముఖ్యంగా వైరస్​ సోకిన జంతువుల నుంచి కుక్క కాటు లేదా గీతలు పడినప్పుడు ఈ టీకా తీసుకోవడం వల్ల వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి.

సోకిన జంతువుల నుండి రక్షణ : రాబిస్​ వైరస్​ సోకిన జంతువుల లాలాజలం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. అడవి జంతువులు (ముఖ్యంగా రకూన్లు, నక్కలు, గబ్బిలాలు) లేదా టీకాలు వేయని పెంపుడు జంతువుల కాటు లేదా గీతల ద్వారా ఈ వైరస్​లు మనుషులకు సోకవచ్చు.

