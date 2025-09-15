హనీట్రాప్కు కౌంటర్ హనీపాట్ - తెలంగాణ పోలీసుల కొత్త ఆయుధం
హనీట్రాప్ నేరగాళ్లను నియంత్రించేందుకు హనీపాట్ నెట్వర్క్ - తెలంగాణ పోలీసులు, ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా చర్యలు - సైబర్ నేరస్థులను ఆకర్షించడమే హనీపాట్ లక్ష్యం
Published : September 15, 2025 at 3:35 PM IST
Honeytrap Cases In Telangana : రకరకాల ప్రలోభాలకు లొంగే వారికి ఎరవేసేందుకు సైబర్ నేరగాళ్లు వివిధ మార్గాల్లో నిత్యం ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో వలపు వల (హనీట్రాప్) ఒకటి. ప్రముఖుల సోషల్ మీడియాలో చిరునామాల్లో సేకరించి అందమైన యువతుల ఫొటోలను నిందితులు తమ ప్రొఫైళ్లుగా పెట్టుకుని ముందుగా పరిచయం చేసుకుంటారు. అనంతరం శృంగార సంభాషణలతో ఆకట్టుకుంటూ తర్వాత డైరెక్ట్గా న్యూడ్ కాల్స్ చేస్తూ ఎదుటి వారినీ అలానే మాట్లాడేలా చేస్తూ వాటిని సీక్రెట్గా రికార్డు చేసి బయటపెడతామని బెదిరిస్తూ రూ.లక్షలు దోచుకుంటున్నారు.
హనీపాట్ నెట్వర్క్ను రంగంలోకి : ఈ నేరగాళ్లను నియంత్రించేందుకు ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్, తెలంగాణ పోలీసులు సంయుక్తంగా చర్యలు చేపట్టారు. హనీట్రాప్లో చిక్కుకుంటున్న వారిని రక్షించేందుకు హనీపాట్ పేరుతో ఓ నెట్వర్క్ను రంగంలోకి తీసుకువస్తున్నారు. రోజుకో పద్ధతిలో ప్రజల నుంచి రూ.లక్షలు కాజేస్తున్న సైబర్ నేరస్థులను ఆకర్షించడమే ఈ హనీపాట్ ప్రధాన లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. దొంగలను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు మారువేషాల్లో వెళ్లి పట్టుకోవడం లాంటిదే ఇది. ఇందుకోసం ట్రిపుల్ఐటీలో ప్రత్యేకంగా సైబర్ హబ్ను ఏర్పాటుచేశారు. ఈ నెల 2 నుంచి ఈ హబ్ సేవలను ప్రారంభిస్తోంది.
ఆకర్షించేందుకు మాల్వేర్లు, ఈ-మెయిళ్లు : హనీపాట్ నెట్వర్క్ నకిలీ నెట్వర్క్లు సృష్టించి తప్పుడు ప్రొఫైళ్లు రూపొందించే నేరస్థులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందుకోసం ట్రిపుల్ఐటీ పరిశోధకులు నకిలీ వెబ్సైట్లు, సర్వర్లు మొదలైన వాటిని తయారుచేస్తున్నారు. వాటి ద్వారా సైబర్ నేరస్థులను వేగంగా ఆకర్షించేందుకు మాల్వేర్లు, ఈ-మెయిళ్లు, వివిధ మార్గాల ద్వారా సమాచారాన్ని పంపుతారు. తమ లక్ష్యాల కోసం మాయగాళ్లు హనీపాట్లో వేరు వేరు వ్యక్తులు, సంస్థలను పరిచయం చేసుకోగానే సైబర్ భద్రత టీమ్స్ అప్రమత్తం అవుతాయి. నిందితుల చిరునామాలు, ఫోన్ నంబర్లు, మెయిల్ తెలుసుకుని అష్టదిగ్బంధం చేస్తాయి. వారు గతంలో చేసిన మోసాలపై ఆధారాలు సేకరించి పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేస్తారు.
ముంబయి, బెంగళూరు కేంద్రాలుగా : సైబర్ నేరస్థులను అరెస్ట్ చేసేందుకు దిల్లీ పోలీసులు మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, ఎస్సైలతో నకిలీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లు సృష్టించి హనీపాట్ను ఇప్పటికే ప్రయోగిస్తున్నారు. మూడు నెలల క్రితం ఓ సైబర్ నేరస్థుడిని ఈ పద్దతిలోనే అరెస్ట్ చేశారు. ముంబయి, బెంగళూరు కేంద్రాలుగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు, నైజీరియన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్కడి పోలీసులు సైతం హనీపాట్ను ప్రయోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేరస్థులను పట్టుకునే ప్రక్రియలో హనీపాట్ కీలకంగా వ్యవహారించనుంది.
వేగంగా స్పందించి చర్యలు : హైదరాబాద్ పోలీసు యంత్రాంగం సైబర్ క్రైం, ఆర్థిక నేరాలు, మాదక ద్రవ్యాల కేసుల్లో నిందితులు ఎవరైనా వేగంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎంత క్లిష్టమైన కేసునైనా నిర్దిష్ట సమయంలో చేధించేందుకు కంట్రోల్ కమాండ్ సెంటర్లోని కమ్యూనికేషన్ విభాగంతో పాటు అన్ని పోలీసు విభాగాలు కృషి చేస్తున్నాయి. సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ హైదరాబాద్ నగరాన్ని దేశంలోనే అగ్ర స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు భాగ్యనగర పోలీసులు అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదుర్కొక తప్పడం లేదు. కొత్త కొత్త సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. పలువురు ఉన్నతాధికారులు వాటి పరిష్కారం కత్తిమీద సామే అంటున్నారు.
