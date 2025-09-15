ETV Bharat / state

హనీట్రాప్​కు కౌంటర్ హనీపాట్ - తెలంగాణ పోలీసుల కొత్త ఆయుధం

హనీట్రాప్​ నేరగాళ్లను నియంత్రించేందుకు హనీపాట్ నెట్​వర్క్​ - తెలంగాణ పోలీసులు, ట్రిపుల్‌ఐటీ హైదరాబాద్‌ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా చర్యలు - సైబర్‌ నేరస్థులను ఆకర్షించడమే హనీపాట్‌ లక్ష్యం

Honeypot in Telangana
Honeypot in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 3:35 PM IST

Honeytrap Cases In Telangana : రకరకాల ప్రలోభాలకు లొంగే వారికి ఎరవేసేందుకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు వివిధ మార్గాల్లో నిత్యం ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో వలపు వల (హనీట్రాప్‌) ఒకటి. ప్రముఖుల సోషల్​ మీడియాలో చిరునామాల్లో సేకరించి అందమైన యువతుల ఫొటోలను నిందితులు తమ ప్రొఫైళ్లుగా పెట్టుకుని ముందుగా పరిచయం చేసుకుంటారు. అనంతరం శృంగార సంభాషణలతో ఆకట్టుకుంటూ తర్వాత డైరెక్ట్​గా న్యూడ్‌ కాల్స్‌ చేస్తూ ఎదుటి వారినీ అలానే మాట్లాడేలా చేస్తూ వాటిని సీక్రెట్​గా రికార్డు చేసి బయటపెడతామని బెదిరిస్తూ రూ.లక్షలు దోచుకుంటున్నారు.

హనీపాట్‌ నెట్​వర్క్​ను రంగంలోకి : ఈ నేరగాళ్లను నియంత్రించేందుకు ట్రిపుల్‌ఐటీ హైదరాబాద్‌, తెలంగాణ పోలీసులు సంయుక్తంగా చర్యలు చేపట్టారు. హనీట్రాప్‌లో చిక్కుకుంటున్న వారిని రక్షించేందుకు హనీపాట్‌ పేరుతో ఓ నెట్​వర్క్​ను రంగంలోకి తీసుకువస్తున్నారు. రోజుకో పద్ధతిలో ప్రజల నుంచి రూ.లక్షలు కాజేస్తున్న సైబర్‌ నేరస్థులను ఆకర్షించడమే ఈ హనీపాట్‌ ప్రధాన లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. దొంగలను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు మారువేషాల్లో వెళ్లి పట్టుకోవడం లాంటిదే ఇది. ఇందుకోసం ట్రిపుల్‌ఐటీలో ప్రత్యేకంగా సైబర్‌ హబ్‌ను ఏర్పాటుచేశారు. ఈ నెల 2 నుంచి ఈ హబ్‌ సేవలను ప్రారంభిస్తోంది.

ఆకర్షించేందుకు మాల్‌వేర్‌లు, ఈ-మెయిళ్లు : హనీపాట్‌ నెట్‌వర్క్‌ నకిలీ నెట్‌వర్క్‌లు సృష్టించి తప్పుడు ప్రొఫైళ్లు రూపొందించే నేరస్థులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందుకోసం ట్రిపుల్‌ఐటీ పరిశోధకులు నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, సర్వర్లు మొదలైన వాటిని తయారుచేస్తున్నారు. వాటి ద్వారా సైబర్‌ నేరస్థులను వేగంగా ఆకర్షించేందుకు మాల్‌వేర్‌లు, ఈ-మెయిళ్లు, వివిధ మార్గాల ద్వారా సమాచారాన్ని పంపుతారు. తమ లక్ష్యాల కోసం మాయగాళ్లు హనీపాట్‌లో వేరు వేరు వ్యక్తులు, సంస్థలను పరిచయం చేసుకోగానే సైబర్‌ భద్రత టీమ్స్​ అప్రమత్తం అవుతాయి. నిందితుల చిరునామాలు, ఫోన్‌ నంబర్లు, మెయిల్‌ తెలుసుకుని అష్టదిగ్బంధం చేస్తాయి. వారు గతంలో చేసిన మోసాలపై ఆధారాలు సేకరించి పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేస్తారు.

ముంబయి, బెంగళూరు కేంద్రాలుగా : సైబర్‌ నేరస్థులను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు దిల్లీ పోలీసులు మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, ఎస్సైలతో నకిలీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్లు సృష్టించి హనీపాట్‌ను ఇప్పటికే ప్రయోగిస్తున్నారు. మూడు నెలల క్రితం ఓ సైబర్‌ నేరస్థుడిని ఈ పద్దతిలోనే అరెస్ట్‌ చేశారు. ముంబయి, బెంగళూరు కేంద్రాలుగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న సైబర్‌ నేరస్థులు, నైజీరియన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్కడి పోలీసులు సైతం హనీపాట్‌ను ప్రయోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేరస్థులను పట్టుకునే ప్రక్రియలో హనీపాట్​ కీలకంగా వ్యవహారించనుంది.

వేగంగా స్పందించి చర్యలు : హైదరాబాద్ పోలీసు యంత్రాంగం సైబర్‌ క్రైం, ఆర్థిక నేరాలు, మాదక ద్రవ్యాల కేసుల్లో నిందితులు ఎవరైనా వేగంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎంత క్లిష్టమైన కేసునైనా నిర్దిష్ట సమయంలో చేధించేందుకు కంట్రోల్​ కమాండ్​ సెంటర్​లోని కమ్యూనికేషన్​ విభాగంతో పాటు అన్ని పోలీసు విభాగాలు కృషి చేస్తున్నాయి. సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ హైదరాబాద్​ నగరాన్ని దేశంలోనే అగ్ర స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు భాగ్యనగర పోలీసులు అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదుర్కొక తప్పడం లేదు. కొత్త కొత్త సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. పలువురు ఉన్నతాధికారులు వాటి పరిష్కారం కత్తిమీద సామే అంటున్నారు.

