ETV Bharat / state

"భర్తకు 120 కాల్స్, ప్రియుడికి 2,200 కాల్స్" - పెళ్లయిన నెలరోజులకే పక్కా స్కెచ్​తో అంతం! - MURDER CASE

murder_case ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:48 AM IST 4 Min Read

Last Updated : June 24, 2025 at 11:48 AM IST