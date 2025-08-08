Honey Trap under Dating Apps in Telangana : జూబ్లీహిల్స్కు చెందిన శ్రీకాంత్ ఓ ప్రైవేటు డేటా సెంటర్లో పని చేస్తున్నాడు. ఆయనకు డేటింగ్ యాప్ ద్వారా ఓ యువతి పరిచయమైంది. ఇద్దరు మంచిగా మాట్లాడుకునేవారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నానని చెప్పి, అతడి నుంచి రూ.70 వేలు తీసుకుంది. మరోసారి రూ.24 వేలకు గాలం వేయగా శ్రీకాంత్ మోసపోయానని గ్రహించాడు. దీంతో సైబర్ క్రైమ్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
కొంతమంది యువకులు డేటింగ్ యాప్లలో అందమైన అమ్మాయిల ఫొటోలతో ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఓ యువకుడితో చాటింగ్ చేశారు. తర్వాత కలవాలని పిలిచారు. తీరా అతను వచ్చాక కత్తితో బెదిరించి, రూ.40 వేలు దోచుకున్నారు. ఇటీవలే ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడు మీర్చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.
డేటింగ్ యాప్ల మాటున కొత్త తరహా మోసాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. అందమైన యువతులతో వలపు వల విసిరి, యువకుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నారు. మరికొంత మంది పురుషులు మహిళల పేరుతో మోసాలు చేస్తున్నారు. మీరు సింగిలా? ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా? ఫ్రెండ్స్ లేరా? అమ్మాయిలతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదా? నిజమైన స్నేహితులు కావాలా? అంటూ డేటింగ్ యాప్స్ గురించి సోషల్ మీడియాలో విచ్చలవిడిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. కొన్ని డేటింగ్ యాప్స్ రుసుములు, మరికొన్ని ఉచితంగా ఆడియో, వీడియో కాల్స్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. వీటిలో ఎవరూ సొంత పేర్లతో నమోదు చేసుకోవడం లేదు. మహిళలకు ఉచితంగా ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు.
డబ్బులు ఇస్తేనే కాల్స్ : యాప్లో పరిచయం అవుతున్న యువతులు రాత్రి సమయాల్లో నగ్నంగా కాల్స్ చేస్తామని ఆశ చూపుతున్నారు. యువకుల నుంచి రూ.500 నుంచి రూ.1000 వసూలు చేస్తున్నారు. తర్వాత ఆ వ్యక్తి వీడియో కాల్ చేయాలని అడిగితే మరో రూ.500 చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొంత మంది ఏకాంతంగా కలుద్దామని చెప్పి ఖరీదైన హోటల్లో గది బుక్ చేయించి, కుటుంబసభ్యులు అనారోగ్యంగా ఉన్నారని వారిని నమ్మించి అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాలని తీసుకొని వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంతమంది ఏకాంతంగా హోటల్ గదిలో కలిసి వీడియోలు చిత్రీకరించి, బెదిరించి రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు చేస్తున్నారు. డేటింగ్ యాప్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డబ్బులు అడిగితే ఇవ్వకూడదని సూచించారు.
ముఖ్యంగా ఈ యాప్స్ను టీనేజ్ పిల్లలు, పెళ్లి కాని ప్రసాదులు వాడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారాలను గుడ్డిగా నమ్మి మోసపోతున్నారు. అవతలి అమ్మాయి చాట్ చేస్తుందని తెలియగానే సంబరపడిపోతున్నారు. వారు మాట్లాడే తీరుకు ఫ్లాట్ అవుతున్నారు. నిజమే అనుకుని వారు అడిగినదంతా ఇచ్చేస్తున్నారు. తర్వాత మోసపోతున్నామని గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అయితే అమ్మాయిలు ఈ యాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఫొటో వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో అవతలి వ్యక్తి చాట్ చేసేది అమ్మాయి అని ఫిక్స్ అయి మెసేజ్ చేయగానే కనెక్ట్ అవుతున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా ముందడుగు వేయకూడదు.
