మీ ఇంట్లో ఒక గది ఖాళీగా ఉందా - హోం స్టే నిర్వాహకులుగా మారిపోండి!

హోటళ్లలో ఉండడం ఆర్థిక భారంతో పాటు కొందరికి ఇష్టముండదు - పెరుగుతున్న హోం స్టే కల్చర్​ - ఒక గది నుంచి గరిష్ఠంగా ఆరు గదుల వరకు ఖాళీగా ఉన్నవారికి అవకాశం

Homestay System in Increasing in Visakhapatnam
Homestay House in Visakha (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 7:13 PM IST

Homestay System in Increasing in Visakhapatnam : మీ ఇంట్లో ఒక గది ఖాళీగా ఉందా, ఇంటి సగ భాగాన్ని వినియోగించడం లేదా, అపార్టుమెంట్​లోని ఫ్లాటు ఖాళీగా ఉంచేస్తున్నారా, విల్లా అద్దెకు ఇవ్వాలని చూస్తున్నారా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం వాటిని ఎంచక్కా పర్యాటకుల అవసరాలకు ఉపయోగించండి. పర్యాటకులు వచ్చి కొద్ది రోజులుండి వారి భోజనం వారే తయారు చేసుకుంటారు. మీ ఇంట్లో ఉన్నందుకు రోజుకు కొంత డబ్బు చెల్లిస్తారు. ఇది పర్యాటక శాఖ తీసుకొచ్చిన ‘హోంస్టే విధానం’. విశాఖ నగరంలో ఈ తరహా ఇంటి ఆతిథ్యానికి ఇప్పుడిప్పుడే ఆదరణ పెరుగుతోంది. కొందరు ఈ రకమైన సేవలు గత కొంతకాలంగా అందిస్తున్నారు. మరికొందరు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

‘హోంస్టే’ విధానంలో నిబంధనలు : 2025-29 పర్యాటకశాఖ నూతన విధానంలో ‘హోంస్టే’ విధానంలో కొన్ని నిబంధనలు పేర్కొన్నారు. ఇచ్చేందుకు ఒక గది నుంచి గరిష్ఠంగా ఆరు గదుల వరకు ఖాళీగా ఉన్నవారు పర్యాటకశాఖ వద్ద వివరాలను aptourism.gov.in/trades/login/firm registration వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. వీఎంఆర్‌డీఏ భవనంలోని అయిదో అంతస్తులోని పర్యాటకశాఖను సంప్రదించవచ్చు. 0891-2754715 నంబరుకు ఫోన్‌ చేసి కూడా తెలపవచ్చని పర్యాటకశాఖాధికారి మాధవి తెలిపారు.

దాదాపు 70 మంది విశాఖలో ‘హోంస్టే’ నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ విధంగా అనుమతులు తీసుకోవాలి, ఎలా నిర్వహించాలనే దానిపై పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో వీరందరికి త్వరలోనే కార్యశాల నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు.

వంట గది సౌకర్యం : తమకు అక్కయ్యపాలెం, కంచరపాలెంలో రెండు చోట్ల ఫ్లాట్లున్నాయని వైజాగ్‌ అర్బన్‌ నెస్ట్​కు చెందిన బి. శ్రీనివాస్​ తెలిపారు. అప్పట్లో అక్కయ్యపాలెంలోని ఫ్లాట్లను విక్రయించాలనుకున్నారని, ఆ సమయంలో హోంస్టే విధానం గురించి తెలిసిందని వారు తెలుపుతున్నారు. కొంచెం భిన్నంగా అనిపించి మొదలెట్టినట్లు వివరించారు. ప్రారంభంలో కంచరపాలెంలోని ఫ్లాట్లను హోంస్టేకు ఇచ్చామన్నారు.

ఇప్పుడు అక్కయ్యపాలెంలో రెండు ఫ్లాట్లను హోంస్టేకు అప్పగిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇందులో పర్యాటకులు నచ్చినట్లు ఉండొచ్చన్నారు. వారే వండుకునేలా వంటగది ఉంటుందని, లేదంటే బయట నుంచి కావాలన్నా తెచ్చి పెడతామని పేర్కొన్నారు. పడక గది, ఏసీ ఇలా అన్ని రకాల వసతులున్నాయని వివరిస్తున్నారు చాలా మంది వెబ్‌సైట్‌లో చూసి సంప్రదిస్తున్నారని వెల్లడించారు మరికొందరు తెలిసినవాళ్ల ద్వారా వస్తున్నారన్నారు. పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శన, గైడ్‌లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

తొమ్మిదేళ్లుగా నిర్వహణ : సిరిపురంలోని తమ ఇంటిలో కొన్ని గదులు, మేడపైన గదులను హోంస్టే కోసం ఉపయోగిస్తున్నామని హోంస్టే నిర్వాహకురాలు రేణుగుప్తా తెలుపుతున్నారు. అద్దెకు ఇచ్చే బదులు పర్యాటకుల కోసం అందిస్తే బాగుంటుందనిపించిందంటున్నారు. ఈ గదుల కోసం రోజువారి అద్దెతో పాటు సేవా రుసుం కింద కొంత చెల్లిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

Homestay manager Rekha Gupta
హోంస్టే నిర్వాహకురాలు రేణుగుప్త (Eenadu)

పర్యాటకులు భోజనం తయారు చేసుకోవడానికి గ్యాస్‌ పొయ్యి, వంటసామగ్రి అందుబాటులోనే ఉంటుందని తెలుపుతున్నారు. బయట నుంచి తీసుకురావాలన్నా తెస్తామని, పెద్ద హోటళ్లలో ఉండడం ఆర్థిక భారంతో పాటు కొందరికి ఇష్టముండదని, ఇక్కడైతే ఇంట్లో ఉన్నట్లు గడపవచ్చని వివరిస్తున్నారు. చాలా మంది అందుకే ఇష్టపడుతుంటారని, ఇలా వచ్చే వారి ఆలోచనలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తెలుసుకోవడం సంతోషం అనిపిస్తుందంటున్నారు హోంస్టే నిర్వాహకురాలు రేణుగుప్తా. సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడగా తమ వద్ద జరుగుతున్న విధానం గురించి వివరించామన్నారు.

TAGGED:

HOMESTAY IN VISAKHAPATNAMHOMESTAY SYSTEM IN APహోంస్టే విధానంAP HOMESTAY FACILITIESHOMESTAY SYSTEM IN INCREASING

