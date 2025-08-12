ETV Bharat / state

అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం - 'ట్రయాంగిల్' సేవల అమల్లో ఆలస్యం - HOME TRIANGLE APP SERVICES CHITTOOR

ఏపీలో వృత్తిదారుల ఉపాధి కల్పన కోసం ట్రయాంగిల్ యాప్ - అధికారుల చిత్తశుద్ధి, పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా అమల్లో నెలకొన్న జాప్యం

Home Triangle services Implementation Delay In Chittoor District
Home Triangle services Implementation Delay In Chittoor District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

Home Triangle App Services Implementation Delay In Chittoor District: విద్యుత్తు పరికరాలు, ప్లంబరింగ్‌ వస్తువులు మరమ్మతుకు గురైతే వృత్తి నిపుణులను ఇంటి వద్దకే తీసుకురావడానికి మెప్మా నిర్దేశించిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ యాప్‌ అధికారుల చిత్తశుద్ధి, పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా అమలులో మాత్రం తీవ్ర జాప్యం నెలకొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు జనవరిలో ప్రారంభమైనప్పటికీ చిత్తూరు జిల్లాలో మాత్రం ఎందుకో వెనకబడింది. సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్స్‌ పేరుతో వృత్తిదారులకు శిక్షణ ఇచ్చి వారి వివరాలను యాప్‌లో పొందుపరుస్తారు. ఒక్క ఫోన్‌కాల్‌తో టెక్నీషియన్లను ఇంటి వద్దకే పంపించడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్యోద్దేశం.

శిక్షణ పూర్తయింది కానీ: హోమ్ ట్రయాంగిల్ యాప్‌ ద్వారా వృత్తిదారులకు నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 వేలకు తగ్గకుండా ఆదాయం కల్పించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇందుకు చిత్తూరు నగరంలో 500 మంది, కుప్పం, నగరి, పలమనేరు, పుంగనూరు పట్టణాల్లో వంద మంది చొప్పున మొత్తం దాదాపు 900 మంది వృత్తిదారులను ఎంపిక చేశారు. చిత్తూరు, పలమనేరులో మాత్రమే 345 మంది వృత్తిదారులకు శిక్షణ ఇవ్వడం గమనార్హం. అత్యధికంగా చిత్తూరులో మాత్రం 500 మందిని గుర్తించడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ కేవలం 250 మందికి మాత్రమే శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇక పలమనేరులో అయితే 95 మందికి శిక్షణ ఇచ్చినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు పట్టణాల్లో 345 మందిని యాప్‌లో నమోదు చేయగా ఇప్పటివరకు ఒక్క ఫోన్‌ కాల్‌ సైతం రాకపోవడం గమనార్హం.

పెద్ద నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ తరహా సేవలను పట్టణాలకూ విస్తరించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వృత్తి నిపుణులను గుర్తించి నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఎన్‌ఎస్‌డీసీ, ఎస్‌డీసీ, ఎన్‌ఏసీ శిక్షణ సంస్థల ద్వారా అభ్యర్థులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు సైతం అందజేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌కు చెందిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ సంస్థ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే యాప్‌పై ప్రజల్లో ప్రచారం చేపట్టకపోవడంతో ప్రభుత్వ లక్ష్యం పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఉన్న చోట నుంచే వృత్తిదారులను ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ఎంపిక చేసుకునే విధానంపై అనంతరం నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.

అవగాహన కల్పిస్తాం: చేతి వృత్తిదారుల సేవల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ యాప్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తామని చిత్తూరు జిల్లా మెప్మా ఇన్​ఛార్జ్​ పీడీ పద్మావతి అన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు చేపట్టాల్సిన అన్ని రకాలైన చర్యలపై పూర్తి దృష్టి సారిస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆమె స్పష్టం చేశారు.

Home Triangle App Services in AP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వేల మంది ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, కార్పెంటర్లు, బ్యూటీషియన్లు వంటి వృత్తులు చేసిన వారిని ఆదుకోవాలనే సదుద్దేశంతో సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో మెప్మా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అందుకుగాను వారికి ఆన్​లైన్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఆదాయం పెంచే విధంగా నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీనికోసమే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో హోం ట్రయాంగిల్ యాప్‌ నిర్వాహకులతో మెప్మా ఎంవోయూను కుదుర్చుకుంది.

'ట్రయాంగిల్‌'తో మీ ఇంటి ముంగిటకే సేవలు - త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు

గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న 'మ్యాజిక్' బస్ - ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంస్థ సేవలు

Home Triangle App Services Implementation Delay In Chittoor District: విద్యుత్తు పరికరాలు, ప్లంబరింగ్‌ వస్తువులు మరమ్మతుకు గురైతే వృత్తి నిపుణులను ఇంటి వద్దకే తీసుకురావడానికి మెప్మా నిర్దేశించిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ యాప్‌ అధికారుల చిత్తశుద్ధి, పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా అమలులో మాత్రం తీవ్ర జాప్యం నెలకొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు జనవరిలో ప్రారంభమైనప్పటికీ చిత్తూరు జిల్లాలో మాత్రం ఎందుకో వెనకబడింది. సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్స్‌ పేరుతో వృత్తిదారులకు శిక్షణ ఇచ్చి వారి వివరాలను యాప్‌లో పొందుపరుస్తారు. ఒక్క ఫోన్‌కాల్‌తో టెక్నీషియన్లను ఇంటి వద్దకే పంపించడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్యోద్దేశం.

శిక్షణ పూర్తయింది కానీ: హోమ్ ట్రయాంగిల్ యాప్‌ ద్వారా వృత్తిదారులకు నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 వేలకు తగ్గకుండా ఆదాయం కల్పించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇందుకు చిత్తూరు నగరంలో 500 మంది, కుప్పం, నగరి, పలమనేరు, పుంగనూరు పట్టణాల్లో వంద మంది చొప్పున మొత్తం దాదాపు 900 మంది వృత్తిదారులను ఎంపిక చేశారు. చిత్తూరు, పలమనేరులో మాత్రమే 345 మంది వృత్తిదారులకు శిక్షణ ఇవ్వడం గమనార్హం. అత్యధికంగా చిత్తూరులో మాత్రం 500 మందిని గుర్తించడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ కేవలం 250 మందికి మాత్రమే శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇక పలమనేరులో అయితే 95 మందికి శిక్షణ ఇచ్చినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు పట్టణాల్లో 345 మందిని యాప్‌లో నమోదు చేయగా ఇప్పటివరకు ఒక్క ఫోన్‌ కాల్‌ సైతం రాకపోవడం గమనార్హం.

పెద్ద నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ తరహా సేవలను పట్టణాలకూ విస్తరించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వృత్తి నిపుణులను గుర్తించి నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఎన్‌ఎస్‌డీసీ, ఎస్‌డీసీ, ఎన్‌ఏసీ శిక్షణ సంస్థల ద్వారా అభ్యర్థులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు సైతం అందజేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌కు చెందిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ సంస్థ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే యాప్‌పై ప్రజల్లో ప్రచారం చేపట్టకపోవడంతో ప్రభుత్వ లక్ష్యం పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఉన్న చోట నుంచే వృత్తిదారులను ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ఎంపిక చేసుకునే విధానంపై అనంతరం నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.

అవగాహన కల్పిస్తాం: చేతి వృత్తిదారుల సేవల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ‘హోం ట్రయాంగిల్‌’ యాప్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తామని చిత్తూరు జిల్లా మెప్మా ఇన్​ఛార్జ్​ పీడీ పద్మావతి అన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు చేపట్టాల్సిన అన్ని రకాలైన చర్యలపై పూర్తి దృష్టి సారిస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆమె స్పష్టం చేశారు.

Home Triangle App Services in AP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వేల మంది ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, కార్పెంటర్లు, బ్యూటీషియన్లు వంటి వృత్తులు చేసిన వారిని ఆదుకోవాలనే సదుద్దేశంతో సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో మెప్మా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అందుకుగాను వారికి ఆన్​లైన్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఆదాయం పెంచే విధంగా నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీనికోసమే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో హోం ట్రయాంగిల్ యాప్‌ నిర్వాహకులతో మెప్మా ఎంవోయూను కుదుర్చుకుంది.

'ట్రయాంగిల్‌'తో మీ ఇంటి ముంగిటకే సేవలు - త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు

గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న 'మ్యాజిక్' బస్ - ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంస్థ సేవలు

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME TRIANGLE APP SERVICES DELAYTRIANGLE APP IMPLEMENTATION DELAYHOME TRIANGLE APP SERVICESHOME TRIANGLE APP SERVICES IN APHOME TRIANGLE APP SERVICES CHITTOOR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.