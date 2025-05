ETV Bharat / state

పర్యాటకులకు శుభవార్త- త్వరలోనే ప్రకృతి ఒడిలో 'హోం స్టే' - HOME STAY FACILITY IN AP

Home Stay Facility Arrangements to AP Tourism Will be Available Soon : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను చూడటానికి వచ్చే పర్యాటకులకు సొంతింట్లో ఉన్న అనుభూతి కలిగేలా ‘హోం స్టే’ను ప్రయోగాత్మకంగా అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఈ క్రమంలో అరకు, కోనసీమ, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలో గిరిజన, వారసత్వ (హెరిటేజ్‌), గ్రామీణ, పట్టణ విభాగాలుగా హోం స్టే అభివృద్ధికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 729 ఇళ్లను ఇప్పటికే గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాటిని కొత్త హంగుతో తీర్చిదిద్ది, పలు ప్రైవేట్‌ ఆతిథ్య సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకోనున్నారు. ఈ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి వచ్చే నెలలో హోం స్టే అందుబాటులోకి వచ్చేలా రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ చర్యలు తీసుకుంటోంది.

వీటితో పాటు రాష్ట్ర, రాష్ట్రేతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులకు సందర్శనీయ స్థలాల్లో అన్ని సౌకర్యాలతో అందుబాటు ధరల్లో వసతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అత్యధికంగా పర్యాటకుల సందర్శిస్తున్న ఉన్న ఉత్తరాఖండ్‌లో హోం స్టే విధానం విజయవంతంగా అమలవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. రాష్ట్రంలోనూ ఈ విధానాన్ని తేవాలని పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ చేసిన ప్రతిపాదనలను సీఎం చంద్రబాబు తాజాగా ఆమోదించారు.

