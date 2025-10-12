పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు సమస్యలా? - వంటింటి వైద్యంతో ఇట్టే తగ్గిపోతాయట

ETV Bharat / state

Home Remedies to Get Relief From Cough : కల్తీ దగ్గు ఔషధాలు వినియోగించడం కారణంగా చిన్నారులు మృతి చెందడంతో దేశమంతటా సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకు దగ్గు నివారణ మందులు వేయాలంటేనే తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లో లభించే (వంటింటి) పదార్థాలు చిన్నారుల దగ్గు, జలుబు నివారణకు చక్కగా పని చేస్తాయని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి పిల్లల్లో రోగ నిరోధక శక్తిని (ఇమ్యూనిటీ పవర్​ను) పెంచి, వాటి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయని కామారెడ్డి జిల్లా ఆయుష్‌ వైద్యాధికారి వెంకటేశ్వర్లు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గొంతులోని గరగరకు చెక్‌ : చిన్న పిల్లలకు స్వచ్ఛమైన తేనె చాలా మంచిది. పడుకునే ముందు టీ స్పూన్‌లో సగం తేనెను తాగిస్తే గొంతులోని గరగర సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. తద్వారా దగ్గును దూరం చేయొచ్చు. తేనెకు అల్లం రసాన్ని జోడిస్తే మరింత ఉపశమనం కలుగుతుంది.

జలుబు తగ్గుతుంది : పాలలో పసుపు వేసి తాగిస్తే జలుబు, దగ్గు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. పసుపులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌ గుణాలు శరీరంలోని ఇన్‌ఫెక్షన్లతో పోరాడుతాయి. మరోవైపు జ్వరాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి. చిన్నారులకు వారానికి 2 సార్లు పసుపు కలిపిన పాలు తాగిస్తే ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు.

దానిమ్మ రసంతో ఆరోగ్యం : దానిమ్మ రసం ఆరు నెలల శిశువులో హిమోగ్లోబిన్‌ (హెచ్​బీ) పెంచడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఆ రసంలో నల్ల మిరియాలు, ఎండు అల్లం పొడిని కలపవచ్చు. పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు లాంటి సమస్యలు తగ్గించడానికి ఇది ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది.

కఫ దోషాల నివారణకు : తులసి, అల్లం, లవంగాలు, నల్ల మిరియాలు, ఖర్జూరం 6 మాసాల పిల్లల్లో కఫ దోషాల నివారణకు బాగా పని చేస్తాయి. మొదట వీటిని నీళ్లలో బాగా మరిగించుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఆ ద్రావణాన్ని పిల్లలకు తాగించాల్సి ఉంటుంది. పాలలో వేసిన పై పదార్థాలను మరిగించి చల్లార్చిన అనంతరం చిన్నారులకు తాగించినట్లయితే దగ్గు నయం అవుతుంది. కరక్కాయ కూడా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు దోహదపడుతుంది.

నూనె పదార్థాలకు దూరంగా : పిల్లలు ఎక్కువగా చిప్స్, నూనెతో తయారు చేసిన పిండి పదార్థాలను తింటుంటారు. వీటితో దగ్గు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. నూనెలో బాగా వేయించిన, బయట లభించే పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచితే పిల్లలను జలుబు, దగ్గు బారి నుంచి కాపాడవచ్చు. వారిని పాల ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంచాలి.

సంప్రదాయ వైద్యంతో మేలు : సంప్రదాయ వైద్యంతో ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. ఈ వైద్యంతో పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గును సులభంగా తగ్గించవచ్చు. ఆయుష్‌లో పిల్లల ఆరోగ్యానికి మెరుగైన మెడిసిన్​ ఉన్నాయి. ఆయుర్వేద, యునాని, హోమియోపతి విధానాల్లో పలు రకాల మందులు పిల్లల్లో రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచుతాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

