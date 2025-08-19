ETV Bharat / state

ఇది కూటమి ప్రభుత్వం - అసాంఘిక శక్తులు, రౌడీలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి: మంత్రి అనిత - MINISTER ANITHA ON YSRCP

ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా వైఎస్సార్సీపీ నేతల్లో మార్పు రాలేదని మండిపడ్డ మంత్రి అనిత - అమరావతి ముంపునకు గురైందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం

Minister_Anitha_on_YSRCP
Minister_Anitha_on_YSRCP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read

Minister Anitha comments on YSRCP Fake Propaganda: వైఎస్సార్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో సమస్యలు గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు గత 15 నెలల నుంచి సంక్షేమం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సొంత మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని విషప్రచారం చేస్తే పోలీసు కొరడా ఝళిపిస్తామని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టే తప్పుడు పోస్టులు రాజద్రోహంగా పరిగణించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించటానికి ఓ దండుపాళ్యం బ్యాచ్​నే తయారు చేశారని, ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు.

ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా తప్పుడు పోస్టులు ప్రచారం చేసే వాళ్లు ఉంటే ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి నచ్చిన పార్టీలో చేరొచ్చని మంత్రి అనిత వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల భద్రతకు, ఫేక్ పోస్టుల నివారణకు కొత్త చట్టమే తీసుకోస్తామని వెల్లడించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఒక్క గేటు సాంకేతిక సమస్యతో తెరుచుకోకపోవటానికి కారణం గత ప్రభుత్వంలో పంపిన పడవ నిర్వాకమేనని ధ్వజమెత్తారు. ఇటుక ఇటుక పేర్చి అమరావతి కడుతుంటే తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయటం దుర్మార్గమైన చర్యని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ: జగన్మోహన్ రెడ్డి కొందరిని పెంచి పోషించిన ఫలితమే హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారమని మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు. అదే పంథా ఈ ప్రభుత్వంలో సాగనివ్వమని తేల్చిచెప్పారు. అసాంఘిక శక్తుల్ని అరికట్టడంలో చంద్రబాబు ఆరితేరారని తెలిపారు. అలాంటి వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో విచారణ కూడా చేపట్టామని అన్నారు. నెల్లూరులో హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు.

గత ప్రభుత్వంలో 30 రోజులు శ్రీకాంత్​కి పెరోల్ మంజూరు చేశారని కూటమి ప్రభుత్వంలో పెరోల్ వ్యవహారాన్ని గమనించి వెంటనే రద్దు చేశామని వివరించారు. మీడియాలో కథనాలు రాకముందే శ్రీకాంత్ పెరోల్ రద్దయిందని వివరించారు. అరుణ అనే మహిళ తనకు తాను దిశ ఫౌండేషన్ కార్యదర్శిగా ప్రకటించుకుందని, ఆమె వ్యవహారశైలి మీద సమగ్ర విచారణ జరుగుతోందని మంత్రి వెల్లడించారు.

కొందరు అసాంఘిక శక్తులను జగన్‌ పెంచిపోషించారు. ఆ ఫలితమే హత్య కేసు ముద్దాయికి పెరోల్. కూటమి ప్రభుత్వం అలాంటి ఆటలు సాగనివ్వదు. అసాంఘిక శక్తులను అరికట్టడం ఎలాగో చంద్రబాబుకు తెలుసు. అసాంఘిక శక్తులు ఎక్కడున్నారో విచారణ కూడా చేపట్టాం. నెల్లూరులో శ్రీకాంత్ పెరోల్ అంశంపై విచారణ జరుగుతోంది. గత ప్రభుత్వంలో 30 రోజులపాటు శ్రీకాంత్‌కు పెరోల్ ఇచ్చారు. పెరోల్‌లో తేడా గమనించి మా ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేసింది.- అనిత,హోంమంత్రి

'వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను ఖండించండి' - టీడీపీ నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు

Minister Anitha comments on YSRCP Fake Propaganda: వైఎస్సార్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో సమస్యలు గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు గత 15 నెలల నుంచి సంక్షేమం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సొంత మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని విషప్రచారం చేస్తే పోలీసు కొరడా ఝళిపిస్తామని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టే తప్పుడు పోస్టులు రాజద్రోహంగా పరిగణించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించటానికి ఓ దండుపాళ్యం బ్యాచ్​నే తయారు చేశారని, ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు.

ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా తప్పుడు పోస్టులు ప్రచారం చేసే వాళ్లు ఉంటే ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి నచ్చిన పార్టీలో చేరొచ్చని మంత్రి అనిత వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల భద్రతకు, ఫేక్ పోస్టుల నివారణకు కొత్త చట్టమే తీసుకోస్తామని వెల్లడించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఒక్క గేటు సాంకేతిక సమస్యతో తెరుచుకోకపోవటానికి కారణం గత ప్రభుత్వంలో పంపిన పడవ నిర్వాకమేనని ధ్వజమెత్తారు. ఇటుక ఇటుక పేర్చి అమరావతి కడుతుంటే తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయటం దుర్మార్గమైన చర్యని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ: జగన్మోహన్ రెడ్డి కొందరిని పెంచి పోషించిన ఫలితమే హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారమని మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు. అదే పంథా ఈ ప్రభుత్వంలో సాగనివ్వమని తేల్చిచెప్పారు. అసాంఘిక శక్తుల్ని అరికట్టడంలో చంద్రబాబు ఆరితేరారని తెలిపారు. అలాంటి వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో విచారణ కూడా చేపట్టామని అన్నారు. నెల్లూరులో హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు.

గత ప్రభుత్వంలో 30 రోజులు శ్రీకాంత్​కి పెరోల్ మంజూరు చేశారని కూటమి ప్రభుత్వంలో పెరోల్ వ్యవహారాన్ని గమనించి వెంటనే రద్దు చేశామని వివరించారు. మీడియాలో కథనాలు రాకముందే శ్రీకాంత్ పెరోల్ రద్దయిందని వివరించారు. అరుణ అనే మహిళ తనకు తాను దిశ ఫౌండేషన్ కార్యదర్శిగా ప్రకటించుకుందని, ఆమె వ్యవహారశైలి మీద సమగ్ర విచారణ జరుగుతోందని మంత్రి వెల్లడించారు.

కొందరు అసాంఘిక శక్తులను జగన్‌ పెంచిపోషించారు. ఆ ఫలితమే హత్య కేసు ముద్దాయికి పెరోల్. కూటమి ప్రభుత్వం అలాంటి ఆటలు సాగనివ్వదు. అసాంఘిక శక్తులను అరికట్టడం ఎలాగో చంద్రబాబుకు తెలుసు. అసాంఘిక శక్తులు ఎక్కడున్నారో విచారణ కూడా చేపట్టాం. నెల్లూరులో శ్రీకాంత్ పెరోల్ అంశంపై విచారణ జరుగుతోంది. గత ప్రభుత్వంలో 30 రోజులపాటు శ్రీకాంత్‌కు పెరోల్ ఇచ్చారు. పెరోల్‌లో తేడా గమనించి మా ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేసింది.- అనిత,హోంమంత్రి

'వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను ఖండించండి' - టీడీపీ నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

సింగపూర్ మంత్రులను సైతం వైఎస్సార్సీపీ బెదిరించింది : సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER ANITHA COMMENTS ON YSRCPYSRCP FAKE PROPAGANDA ON AP GOVTYSRCP FAKE NEWS ON ALLIANCE GOVTవైఎస్సార్సీపీపై అనిత కామెంట్స్MINISTER ANITHA ON YSRCP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.