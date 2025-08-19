Minister Anitha comments on YSRCP Fake Propaganda: వైఎస్సార్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో సమస్యలు గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు గత 15 నెలల నుంచి సంక్షేమం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సొంత మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని విషప్రచారం చేస్తే పోలీసు కొరడా ఝళిపిస్తామని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టే తప్పుడు పోస్టులు రాజద్రోహంగా పరిగణించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించటానికి ఓ దండుపాళ్యం బ్యాచ్నే తయారు చేశారని, ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు.
ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా తప్పుడు పోస్టులు ప్రచారం చేసే వాళ్లు ఉంటే ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి నచ్చిన పార్టీలో చేరొచ్చని మంత్రి అనిత వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల భద్రతకు, ఫేక్ పోస్టుల నివారణకు కొత్త చట్టమే తీసుకోస్తామని వెల్లడించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఒక్క గేటు సాంకేతిక సమస్యతో తెరుచుకోకపోవటానికి కారణం గత ప్రభుత్వంలో పంపిన పడవ నిర్వాకమేనని ధ్వజమెత్తారు. ఇటుక ఇటుక పేర్చి అమరావతి కడుతుంటే తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయటం దుర్మార్గమైన చర్యని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ: జగన్మోహన్ రెడ్డి కొందరిని పెంచి పోషించిన ఫలితమే హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారమని మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు. అదే పంథా ఈ ప్రభుత్వంలో సాగనివ్వమని తేల్చిచెప్పారు. అసాంఘిక శక్తుల్ని అరికట్టడంలో చంద్రబాబు ఆరితేరారని తెలిపారు. అలాంటి వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో విచారణ కూడా చేపట్టామని అన్నారు. నెల్లూరులో హత్య కేసు నిందితుడు శ్రీకాంత్ పెరోల్ వ్యవహారంపై విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు.
గత ప్రభుత్వంలో 30 రోజులు శ్రీకాంత్కి పెరోల్ మంజూరు చేశారని కూటమి ప్రభుత్వంలో పెరోల్ వ్యవహారాన్ని గమనించి వెంటనే రద్దు చేశామని వివరించారు. మీడియాలో కథనాలు రాకముందే శ్రీకాంత్ పెరోల్ రద్దయిందని వివరించారు. అరుణ అనే మహిళ తనకు తాను దిశ ఫౌండేషన్ కార్యదర్శిగా ప్రకటించుకుందని, ఆమె వ్యవహారశైలి మీద సమగ్ర విచారణ జరుగుతోందని మంత్రి వెల్లడించారు.
