అధికారుల సమన్వయంతో దసరా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు : హోంమంత్రి అనిత
ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకుని పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన హోంమంత్రి - భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడి, 20 లక్షల వరకూ భక్తులు దర్శనానికి వస్తారని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 2:03 PM IST
Home Minister Anitha Visit Durgamma Temple: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. దుర్గమ్మను హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత దర్శించుకుని అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. తెలుగు ప్రజలందరికీ అనిత దసరా మహోత్సవం ప్రారంభ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అంగరంగ వైభవంగా అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్పారు.
గత ఏడాది ఎంతమంది భక్తులు వచ్చారు, ఈ ఏడాది ఎంతమంది వస్తారు అనేది అంచనా వేసుకొని అధికారులతో చర్చించి దాని తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేశామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత వెల్లడించారు. మొత్తం 36 విభాగాల అధికారులు సమన్వయంతో దసరా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేశారని ఆమె వివరించారు. మొత్తం 4,500 మంది పోలీసులతో దసరా ఉత్సవాలకు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. భక్తులు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు.
20 లక్షల భక్తులు వస్తారని అంచనా: గతేడాది దసరా నవరాత్రుల్లో 13 లక్షలు మంది భక్తులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారనీ, ఈ ఏడాది సుమారు 20 లక్షలు మంది భక్తులు దుర్గమ్మ దర్శనానికి వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు అనిత అన్నారు. వీఐపీలకు ప్రత్యేక స్లాట్ ఏర్పాటు చేశాం, ఆ సమయంలో వీఐపీలు దర్శనం చేసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. వీఐపీ భక్తులు దర్శనానికి వచ్చినప్పటికీ సామాన్య భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, వారి దర్శనం అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేశామని స్పష్టం చేశారు. వైద్య సిబ్బందిని కూడా అందుబాటులో ఉంచామన్నారు.
ఏపీ సుభిక్షంగా ఉండాలి: మంత్రి భవిష్యత్తులో స్త్రీ శక్తి పథకం వల్ల చాలా మంది మహిళలు వస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు అనిత తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఏపీ సుభిక్షంగా ఉండాలి అంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉండాలనీ అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కు శక్తిని, యుక్తిని, ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించానని హోం మంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
దసరా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి మరింత పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. పార్కింగ్, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, రవాణా, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కొండపైన, కొండ కింద ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నామని తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం ఈ ఉత్సవాలకు వినియోగించేందుకు ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
"ఈ ఏడాది సుమారు 20 లక్షలు మంది వరకూ భక్తులు దుర్గమ్మ దర్శనానికి వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఏపీ సుభిక్షంగా ఉండాలంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉండాలనీ అమ్మవారిని కోరుకున్నాను. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్కు శక్తిని, యుక్తిని, ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించాను"-అనిత, హోం మంత్రి
