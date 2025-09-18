ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఏర్పాట్లపై హోంమంత్రి అనిత సమీక్ష

నెల 22 నుంచి అక్టోబర్‌ 2 వరకు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఇంద్రకీలాద్రి ప్రాంగణంలో సీసీ కెమెరాలు, ట్రాఫిక్‌, క్యూలైన్లు, వీఐపీ పాస్‌లపై మంత్రి అనిత సమీక్ష

Published : September 18, 2025 at 12:25 AM IST

Home Minister Anitha Review Meeting on Dasara Celebrations in Durgamma Temple : హోంమంత్రి అనిత ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబర్‌ 2 వరకు ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కొండపై జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను మంత్రి పరిశీలించారు. అనంతరం మోడల్ గెస్ట్‌ హౌస్‌లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్‌ (చిన్ని), జిల్లా కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ, సీపీ రాజశేఖర్‌ బాబు, దుర్గగుడి ఈవో వీకే శీనా నాయక్‌, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి ప్రాంగణంలో సీసీ కెమెరాలు, ట్రాఫిక్‌, క్యూలైన్లు, వీఐపీ పాస్‌లపై మంత్రి అనిత సమీక్ష జరిపారు.

అనంతరం మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ దుర్గమ్మ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రజలంతా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారన్నారు. 15 లక్షల మంది భక్తులు ఈసారి దసరా ఉత్సవాలకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. గతంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దసరా ఉత్సవాలని దిగ్విజయంగా జరిపామని, అమ్మవారి దర్శనంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్ద పీట వేస్తామన్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే మహిళా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. 4,500 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలతో పాటు ఐదు డ్రోన్లతో దసరా ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించనున్నట్లు వివరించారు. భవానీల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు.

11 మంది అసెంబ్లీకి రావాలి : విజయవాడ ఉత్సవ్‌పై అమ్మవారి కరుణ ఉందన, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని దొంగ ఆఫిడవిట్లు వేశారని ధ్వజమెత్తారు. కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నవారిపై కేసులు పెట్టాలన్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా దసరా ఉత్సవాలపై తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దన్నారు. ఏ సమాచారాన్నైనా అధికారుల నుంచి అడిగి తెలుసుకోవాలన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు 11 మంది అసెంబ్లీకి రావాలని కోరుకుంటున్నానని హోం మంత్రి అన్నారు.

ఎంపీ కేశినేని చిన్ని మాట్లాడుతూ దసరా ఏర్పాట్లు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నామన్నారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. దర్శనం విషయంలో స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తామని ఆయన అన్నారు.

ఈ సారి దసరాకు ఇంద్రకీలాద్రిపై 'దుర్గమ్మ సేన' - భక్తులకు సేవలందించేందుకు సైన్యం సిద్ధం

దసరా ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున చేస్తున్నట్లు సిపి రాజశేఖర్ బాబు పేర్కొన్నారు. ఆపరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూం ద్వారా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో భక్తులకు మరిన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు. విజయవాడ నగరం మొత్తం 12 వేల సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దర్శన సమయాలను ఇవ్వడం ద్వారా సులభంగా భక్తులకు దర్శనం కల్పించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు అసెంబ్లీ, విజయవాడ ఉత్సవ్, ఫ్రీ బస్సు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో దసరా ఉత్సవాల్లో ఈ ఏడాది నాలుగు లక్షల మంది భక్తులు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్లు వివరించారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ సారి దసరా ఉత్సవాల్లో మహిళా పోలీసుల సేవలను ఉపయోగిస్తామన్నారు. వీఐపీలు ఈ దసరా ఉత్సవాలకు సహకరించాలని కోరారు.

'బీ దసరా 2025' యాప్​లోనే మొత్తం - టెక్నాలజీతో భక్తులకు సౌకర్యాలు అన్నీ!

