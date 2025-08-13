Holidays for Schools in Several Districts : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధం కావడంతో జనజీవనానికి ఆటంకం కలిగింది. సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు చాలా జిల్లాల్లో 10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు అయింది.
భారీ వర్ష సూచనల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు : భారీ వర్షాలు ఉంటాయనే అంచనా నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జనగామ, హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో బుధవారం, గురువారం రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలన్నిటికీ సెలవులు ప్రకటించారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో బుధవారం, గురువారం ఒంటిపూట బడులు నడపాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పిల్లల్ని మధ్యాహ్నమే ఇంటికి పంపించేయాలని ఆదేశించారు.
ఇవాళ వర్క్ఫ్రం హోమ్ ఇవ్వాలని ఐటీ కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఆదేశం : ఐటీ ఉద్యోగులు, ఇతర సిబ్బందికి బుధవారం ఇంటి నుంచి పని చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ ఐటీ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కుండపోత వానలతో నగరంలోని రోడ్లు జలమయమై, ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతుందనే అంచనాలతో సర్కారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ : నేడు కొన్ని ప్రాంతాలకు అత్యంత భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయని, దీంతో వాతావరణశాఖ ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, సిద్దిపేట, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
