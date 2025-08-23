Distribution of Eco Ganesha Idols in Hyderabad : పర్యావరణ హితమైన ఎకో వినాయక ప్రతిమల పంపిణీకి హెచ్ఎండీఏ సన్నద్ధమైంది. జల వనరుల సంరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణ లక్ష్యంగా 2017 సంవత్సరం నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ ఉచితంగా అందిస్తోంది. సుమారు లక్ష మట్టి విగ్రహాలను ఈ నెల 24 నుంచి 26 వరకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
పంపిణీ కేంద్రాలు ఇవీ : శిల్పారామం (హైటెక్ సిటీ), మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ (కూకట్పల్లి), శిల్పారామం (ఉప్పల్), ఆరోగ్యశ్రీ కార్యాలయం, సైలెంట్ వ్యాలీ హిల్స్ (జూబ్లీహిల్స్), ఐఏఎస్ క్యార్టర్స్, రోడ్డు నంబరు 10 (బంజారాహిల్స్), కేబీఆర్ పార్కు ప్రవేశ ద్వారం, హిందూ పత్రిక కార్యాలయం, ట్యాంక్, సచివాలయం, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, ప్రియదర్శిని పార్కు (సరూర్నగర్), రాజీవ్గాంధీ పార్కు (వనస్థలిపురం), కుందన్బాగ్, ఐఏస్ కాలనీ (బేగంపేట), దుర్గంచెరువు పార్కు ప్రవేశద్వారం, వేదిక్ధర్మ ప్రకాశ్ స్కూల్ (పాతబస్తీ), గ్రీన్ల్యాండ్స్ (బేగంపేట), ప్రెస్క్లబ్ (సోమాజిగూడ), ఎల్లమ్మ దేవాలయం (బల్కంపేట), టూప్స్ రెస్టారెంట్ (జూబ్లీహిల్స్), పెద్దమ్మ టెంపుల్(జూబ్లీహిల్స్), రైతు బజార్ (మెహిదీపట్నం), గణేశ్ టెంపుల్ (సికింద్రాబాద్), హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయం (అమీర్పేట), భారతీయ విద్యాభవన్ (సైనిక్పురి), వాయుపురి రీక్రేషన్ సెంటర్, సఫిల్గూడ పార్కు, మైండ్ స్పేస్ (మాదాపూర్), మైహోం నవదీప (మాదాపూర్), తార్నాక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, ఇందూ అరణ్య (బండ్లగూడ).
మొబైల్ వ్యాను ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ : రాంకీ టవర్స్ (మాదాపూర్), మలేషియా టౌన్షిప్ (కేపీహెచ్బీ), ఎస్ఎంఆర్ వినయ్ (మియాపూర్), మైహోం జ్యువెల్ పైప్లైన్ రోడ్డు (మియాపూర్), ఇందూ పార్చూన్ (కూకట్పల్లి), పలు రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు, హెచ్జీసీఎల్ కార్యాలయం (నానక్రాంగూడ) పూర్తి వివరాల కోసం కె.శంకర్ (ఈఈ)-9849909845, జె.గణేష్ (డిప్యూటీ ఈఈ)-7989371104 నంబర్లను సంప్రదించాలని హెచ్ఎండీఏ సూచించింది.
హెచ్ఎండీఏ, జీహెచ్ఎంసీ సహకారంతో : హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ(హెచ్ఎండీఏ) ఏటా లక్ష వినాయక మట్టి విగ్రహాలు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ (జీహెచ్ఎంసీ) రెండు లక్షల మట్టి ప్రతిమలను నగరంలోని రీజనల్ సర్కిళ్లలోని వార్డు కార్యాలయాల్లో పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు.
వినాయక చవితి సందడి రానే వచ్చింది. ఏ కొత్త కార్యం తలపెట్టినా విఘ్నాలకు అధిపతి అయిన వినాయక స్త్రోత్రంతో ఆరంభించడం తెలుగు ప్రజల సంప్రదాయం. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్తో చేసే వినాయక విగ్రహాలు పర్యావరణానికి చాలా హాని తలపెడతాయి. వాటి వల్ల నీటి జీవులు, జలచరాలు కూడా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. ఇలాంటి సమస్య తలెత్తకుండా ప్రకృతి ప్రేమికులు కొందరు మట్టి, తులసి, మెంతులు, ఇతర మొక్కల విత్తనాలతో సరికొత్తగా వినాయకులను చేసి ప్రజలకు అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
త్రీడీ వినాయకులు : ఈ రోజుల్లో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, మట్టి వినాయకులను తయారు చేయడం సహజం. కానీ త్రీడీ వినాయకుల పేరు ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఇవి చూడడానికి అచ్చం వినాయకుడి విగ్రహం వలే ఉంటాయి. పూజలు నిర్వహించుకున్న తర్వాత నిమజ్జనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్లో రూ.70ల ధర నుంచి లభిస్తున్నాయి.
విత్తన గణపతులు : నగరంలోని బోడుప్పల్కు చెందిన సూర్యనారాయణ అనే వ్యక్తి గత 15 ఏళ్లుగా పర్యావరణ హితం కోసం బంకమట్టి, ఆవు పేడతో గణేశ్ విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. పీఓపీ విగ్రహాలు నీటిలో కరగక జలచరాలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందనే అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మట్టిలో తులసి గింజలను ఉంచి ప్రజలకు వాటి ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ విగ్రహాలు పంచుతున్నారు.
వేరుశనగ పొట్టుతో : గద్వాల్కు చెందిన శ్రీజ అనే యువతి హైదరాబాద్లో బీటెక్ చదువుతున్నారు. ఆమె ప్రోఫెసర్ అగస్టీన్ ఆధ్వర్యంలో వేరుశనగ పొట్టు పొడిగా చేసి వినాయక ప్రతిమలను తయారు చేస్తున్నారు. విగ్రహాల రూపం రావడానికి కొంత పర్యావరణానికి ఇబ్బంది కలగని కెమికల్స్ కలిపి తయారు చేస్తున్నారు. శ్రీజ ఓ స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేసి రోజుకు 80 నుంచి 100 బొమ్మలను తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్కో బొమ్మ ధర రూ.200గా నిర్ణయించి విక్రయిస్తున్నారు.
త్రీడీ గణనాథుడు వచ్చేశాడు - ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడి గురించి మీకు తెలుసా?