భవన నిర్మాణాలు, లేఅవుట్ల అనుమతుల్లో మార్పులు - గీత దాటితే ఇక అంతే సంగతులు!

Buildings And Layouts Under HMDA ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

HMDA New Rules for Building Construction and Layouts : హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో ఇకనుంచి భవనాలు, లేఅవుట్ల అనుమతులకు సంబంధించి అనుమతులు (ఎల్‌1) క్లియరెన్స్‌లో మార్పులు చేశారు. దరఖాస్తుల పరిశీలన విషయంలో హెచ్‌ఎండీఏతో పాటు మండలాల రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్‌ విభాగాలను భాగస్వామ్యం చేశారు. ఇందులో భాగంగా రెవెన్యూ శాఖ నుంచి ఆర్‌ఐ, నీటి పారుదల శాఖ నుంచి ఏఈ, హెచ్‌ఎండీఏ నుంచి జేపీవో, ఏపీవోలు భవన, లేఅవుట్ల ఎల్‌1 అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఆ తర్వాత హెచ్‌ఎండీఏ స్థాయిలో ప్లానింగ్‌ అధికారి, డైరెక్టర్‌ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

అనుమతులు ఇలా :