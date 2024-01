తెరపైకి జోన్ల పెంపు! - స్థిరాస్తి రంగానికి ఊతమిచ్చే దిశగా అడుగులు

Proposals To Create New Zones In HMDA : వీటిని స్థూలంగా శంషాబాద్‌, మేడ్చల్‌, శంకర్‌పల్లి, ఘట్‌కేసర్‌ జోన్ల కింద విభజించారు. వీటి పరిధిలో ఏటా కొత్త లేఅవుట్లు, భారీ అంతస్తుల నిర్మాణాల కోసం దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి. మున్ముందు వీటి సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతి జోన్‌లో పారిశ్రామిక, నివాస, వ్యవసాయ, ఉత్పత్తి.. ఇలా అన్ని రంగాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌లో భూ కేటాయింపులు జరుగుతాయి. వాటికి అనుగుణంగా అక్కడ లేఅవుట్లు, ఇతర నిర్మాణాలకు అనుమతులు జారీ చేస్తుంటారు.

