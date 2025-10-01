ETV Bharat / state

ఆరున్నర దశాబ్దాల క్రితం మన్యానికి అతిథిగా - నేడు ఖండాంతరాలకు అరకు కాఫీ

పారిస్ లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ప్రిక్స్ ఎపిక్యూర్ -2018 పోటీల్లో బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్న అరకు కాఫీ - నేడు అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం

World Coffee Day Special Story On Araku Coffee
World Coffee Day Special Story On Araku Coffee (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

World Coffee Day Special Story On Araku Coffee: ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే వేడివేడిగా కప్పు కాఫీ తాగితే ఆ మజాయే వేరు. అలసటగా ఉన్నప్పుడు ఓ కప్పు కాఫీ పడితే కొత్త ఉత్సాహం ఖాయం. ఇలా కాఫీ మన రోజువారీ జీవితంలో విడదీయరాని భాగంగా మారిపోయింది. ఇదే కాఫీ ప్రగతి ఛాయలకు దూరంగా ఉన్న మన్యానికి కొత్త వెలుగు నిచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో ప్రధాన వాణిజ్య పంటగా మారింది. మన కీర్తి ప్రతిష్ఠలను ఖండాంతరాలకు వ్యాపింపజేసింది.

సుమారు ఆరున్నర దశాబ్దాల క్రితం కాఫీ మన్యానికి అతిథి పంటగా వచ్చింది. అడవుల నరికివేతను అడ్డుకోవడంతో పాటు పోడు వ్యవసాయాన్ని మాన్పించి గిరిజనులకు ఆదాయం కల్పించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పంట సాగుకు శ్రీకారం చుట్టింది. కాలక్రమంలో కాఫీ గిరిజనుల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు తీసుకువచ్చింది. వారి జీవనశైలినే మార్చేసిన ఘనత ఈ పంటకే దక్కుతుంది. ఇప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ప్రధాన వాణిజ్య పంట ఇదే.

ఇథియోఫియో దేశంలోని ఖాఫా అనే ప్రాంతానికి చెందిన ఈ పంటను ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 80 దేశాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఖాఫా ప్రాంతం పేరే కాలక్రమేణా కాఫీగా మారింది. ఈ పంటను మన రాష్ట్రంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1898లో బ్రాడీ అనే ఆంగ్లేయుడి ద్వారా తొలిసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. 1920లో జమీందారులు అప్పటి రెవెన్యూ అధికారులు గిరిజనులతో కాఫీ సాగు చేయించారు. అలాగే పొరుగున ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్రంలో 1930లో జైపూర్‌ మహారాజు ఈ పంట సాగును ప్రోత్సహించారు. ఇది 1960 నుంచి మన్యంలో ప్రారంభమైంది.

tribal woman collecting coffee berries
కాఫీ పండ్ల సేకరణలో గిరి మహిళ (EENADU)

గిరిపుత్రులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు: చింతపల్లి మండలం లంబసింగి పంచాయతీలోని అసరాడ గ్రామానికి చెందిన గిరిజన రైతు లకారి వెంకటరావు పండించిన కాఫీ గత సంవత్సరం జాతీయ స్థాయి ఫైన్‌కప్‌ అవార్డు-2024కు ఎంపికైంది. 2008లో లంబసింగి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళ నర్సిరాములమ్మ సైతం ఇదే అవార్డు అందుకుంది.

ఒంటరి మహిళగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె కాఫీ సాగు ద్వారా ఆదాయాన్ని పొంది ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. సేంద్రియ వ్యవసాయ సాగులో ఆమె చేసిన కృషిని గుర్తించిన కేంద్రం కాఫీ బోర్డు అవార్డుతో సత్కరించింది. అదే విధంగా అంతకుముందు చింతపల్లి మండలం గొందిపాకలు గ్రామానికి చెందిన గ్రామస్వరాజ్య సంఘం మహిళలకు సేంద్రియ సాగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కింది.

అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి: అరకు ప్రాంతంలో గిరిజనులు పండించే పంటకు ఇప్పటికే అనేక అంతర్జాతీయ అవార్డులు దక్కాయి. అరకు కాఫీకి స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మారారు. ఇటీవల దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మన్​కీ బాత్​లో మన్యం కాఫీని రుచిని ప్రస్తావించారు.

గతంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి జీ-20 సదస్సులో ప్రధాని మోదీ అరకు కాఫీని రుచి చూశారు. వీలైతే మీతో కలిసి మరో కప్పు తాగాలని ఉందంటూ సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. ఇటీవల పారిస్‌లో జరిగిన ఒలింపిక్స్‌లో కూడా అవుట్‌లెట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. మరో దాన్ని త్వరలో తెరవాలనుకుంటున్నట్టు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్‌ మహేంద్ర ప్రకటించారు. దేశం వెలుపల తొలిసారిగా ఏర్పాటైన కాఫీ షాప్‌ ఇదే కావడం గమనార్హం.

2018వ సంవత్సరంలో పారిస్‌లో జరిగిన ప్రిక్స్‌ ఎపిక్యూరస్‌ - 2018 పోటీల్లో అరకు కాఫీకి గోల్డ్​ మెడల్​ వచ్చింది.

కాఫీ సాగు వివరాలు ఇలా: మన్యం జిల్లాలో 2.5 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. దీనిపై 1.35 లక్షలు కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఏటా 18,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి వస్తుంది. ఇక ఎగుమతుల విలువ రూ. 150-200 కోట్లు జరుగుతున్నాయి. 2015 నుంచి 2025 వరకూ లక్ష ఎకరాలు లక్ష్యం. ఇందుకోసం రూ.525 కోట్లు నిధులు కేటాయించారు.

గ్లోబల్ కాఫీగా అరకు కాఫీ- పారిస్ పోటీల్లో బంగారు పతకం

ఆ జిల్లా వాసులకు 'అరకు కాఫీ' ఘుమఘుమలు - రూ.2 లక్షల బ్యాంకు రుణం

For All Latest Updates

TAGGED:

ARAKU COFFEE SPECIAL STORYCOFFEE DAY SPECIAL STORYARAKU COFFEEకాఫీ డే స్పెషల్​ అరకు కాఫీWORLD COFFEE DAY 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.