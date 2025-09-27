రాజుల కాలం నాటి కట్టడాలు - నేటికీ ఆకట్టుకుంటున్న శిల్ప సోయగం
ఆంధ్రా ఊటీగా ప్రసిద్ధి గాంచిన హార్సిలీహిల్స్ - జాతీయ గుర్తింపు పొందిన గండికోట విశేషాలు
AP Historical Places In Kadapa District: ఓ వైపు ప్రకృతి సోయగాలు, మరో వైపు చారిత్రక కట్టడాలు. అటు ఆధ్యాత్మికతను వెదజల్లే ఆలయాలు, ఇటు సాంస్కృతిక వైభవం చాటి చెప్పే రాజుల కాలం నాటి కట్టడాలు. ఇలా అనేక అందమైన, ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యాలకు మన రాష్ట్రంలో కొదవలేదనే చెప్పవచ్చు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇవి ఎంతో ఆదరణ సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించడంతో పాటు వీటి చరిత్రను తెలుసుకోవచ్చు. నేడు పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ ప్రదేశాలు గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
జిల్లాలో పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందుతోంది. శేషాచలం, పాలకొండలు, వెలిగొండ, నల్లమల అటవీ ప్రాంతాలు విస్తరించాయి. పురాతన కట్టడాలతో ఇవి సందడి చేస్తున్నాయి. సాంస్కృతిక వైభవం, చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ప్రకృతి రమణీయ అందాలకు నెలవుగా జిల్లా పేరొందింది. ప్రస్తుతం విద్యాలయాలకు దసరా సెలవులు కావడంతో విద్యార్థులు జిల్లాలోని పర్యాటక కేంద్రాలు, దర్శనీయ క్షేత్రాలకు, జలాశయాల చెంతకు విహార యాత్రగా వెళ్లి వినోదం, విజ్ఞానం పొందవచ్చు.
సందర్శించండి - తరించండి : కడపలోని దేవుని కడప లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రం, ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయం, నందలూరు సౌమ్యనాథస్వామి ఆలయం, రాయచోటిలో వీరభద్రస్వామి, పుష్పగిరి, బ్రహ్మంగారిమఠం, గండి వీరాంజనేయస్వామి, పొలతల మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయాలు దర్శనీయ క్షేత్రాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తునే ఉన్నాయి. వారి మదిని దోచేస్తున్నాయి. అటవీ ప్రాంతంలోని నిత్యపూజకోన, గుండాల కోన, అవదూత కాశినాయన క్షేత్రాలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి.
అందాల కొండ హార్సిలీహిల్స్ : జిల్లాలో లంకమల, గుంజనేరు, పాలకొండలు, నిత్యపూజకోన, జలరేవుల కోన అటవీ ప్రాంతాల్లో మనసు దోచుకునే అనేక అందమైన జలపాతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. గండికోట, బ్రహ్మంసాగర్, వెలుగల్లు, బుగ్గవంక, ఫింఛ జలాశయాల పరిసర ప్రాంతాల్లోకి అడుగుపెడితే చాలు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. బి.కొత్త కోట మండలంలోని హార్సిలీహిల్స్ ఆంధ్రా ఊటీగా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇది పర్యాటకులను విశేషంగా మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తోంది. ప్రశాంతతను కోరుకునే వారికి ఇది స్వర్గధామంగా నిలుస్తోంది.
చిత్ర సీమ చూపు గండికోట వైపు : గ్రాండ్ కేనియన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుచుకునే గండికోట ప్రాంతాన్ని సందర్శించేందుకు సాహసికులతో పాటు చిత్ర పరిశ్రమ ఆసక్తి చూపుతోంది. చారిత్రక నిర్మాణాలు, ప్రకృతి సహజ దృశ్యాలు, రాయలసీమ సంస్కృతిని తెలిపే వాతావరణం దర్శకులను మురిపిస్తోంది. ఇక్కడి జుమ్మామసీదు, మాధవరాయస్వామి, ధాన్యాగారం, రంగనాథస్వామి దేవాలయం, కోనేరు ప్రదేశాలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. సినిమా షూటింగ్లకు ఇక్కడి అందాలు అనుకూలంగా ఉండటంతో, సినీ పరిశ్రమ సైతం గండికోట వైపు దృష్టి సారిస్తోంది.
జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు : గండికోట పర్యాటకంగా జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు దక్కించుకుంది. ఈనెల 11 నుంచి 13 వరకు దిల్లీలో జరిగిన ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ (IICC) లో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో గండికోటక పర్యాటక ప్రాంతానికి 'మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ న్యూ డెస్టినేషన్ అవార్డు' వచ్చింది.
