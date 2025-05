ETV Bharat / state

పెద్ద 'పరీక్షే' - ముగ్గురు ఇన్విజిలేటర్ల మధ్య హిందీ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష - HINDI EXAM FOR ONE STUDENT

Published : May 21, 2025 at 6:14 PM IST

Hindi Exam for One Student Under Supervision of Four Staff: ఆ స్కూలులో హిందీ పరీక్ష ఒక్క విద్యార్థి మాత్రమే తప్పాడు. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరుగుతున్న వేళ ఆ ఒక్క విద్యార్థికి మాత్రమే ఆ పాఠశాలలో పరీక్ష నిర్వహించారు. కానీ ఆ పరీక్ష నిర్వహణకు ముగ్గురు అధికారులకు కేటాయించారు.ఇంక పోలీసు సిబ్బంది కూడా. ముగ్గురు పరీక్షా నిర్వాహకుల మధ్య ఆ విద్యార్థి హిందీ పరీక్ష పూర్తి చేశాడు. ఈ ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

ఒక్క విద్యార్థి కోసం హిందీ పరీక్ష: ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. జిల్లాలోని జీ మాడుగుల మండలం కొత్తూరు బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాల-1 పరీక్ష కేంద్రంలో మంగళవారం నిర్వహించిన హిందీ పరీక్ష ఒక్క విద్యార్థి రాశాడు. విద్యార్థి గెమ్మెలి శివాజీ పరీక్ష రాస్తుండగా ఒక ఇన్విజిలేటర్, చీఫ్‌ సూపరింటెండెంట్, డీఓలు పర్యవేక్షించారు. వీరితోపాటు పోలీసు సిబ్బందిని ఆ కేంద్రానికి కేటాయించారు. జీ మాడుగుల గురుకుల పాఠశాలలో ఇద్దరు, గాంధీనగర్‌ కేంద్రంలో ఏడు మంది పరీక్ష రాసినట్లు ఎంఈవో చిట్టపులి బాబురావు తెలిపారు. మిగిలిన పరీక్షలకు ఎక్కువమంది విద్యార్థులు హాజరవుతారని అన్నారు.