ఆ టెకీలు, డాక్టర్లు, బడాబాబులంతా డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లే! - DRUG USERS ARE BECOMING SELLERS

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 14, 2025 at 4:51 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:00 PM IST 2 Min Read

Drug Users Are Becoming Sellers : ఉన్నత విద్యావంతులు, రూ.లక్షల ప్యాకేజీ అందుకుంటున్న ఉద్యోగులు మత్తు పదార్థాల(డ్రగ్స్​) స్మగ్లర్లుగా మారుతున్నారు. ఇటీవల టీజీన్యాబ్, హెచ్‌న్యూ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేస్తున్న నిందితుల్లో అధిక శాతం మంది ఐటీ టెకీలు, డాక్టర్లు, రాజకీయనేతల కుటుంబాలకు చెందిన వారుంటున్నారని పోలీసు అధికారి ఒకరు వివరించారు. వీరంతా తొలుత కిక్‌ కోసం తర్వాత క్రమంగా డబ్బు సంపాదనకు ఏజెంట్లుగా మారుతున్నారు. అక్కడి అనుభవంతో బడా డ్రగ్స్​ స్మగ్లరుగా ఎదుగుతున్నారు. తాజాగా హెచ్‌న్యూ పోలీసులు ఛేదించిన ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్‌ రాకెట్‌లో ఇరవై మంది ఓజీ వాడుతున్నట్టు గుర్తించారు. వీరికి సరఫరా చేసిన ముగ్గురు నిందితులను ప్రశ్నించినప్పుడు గంజాయికి అలవాటు పడ్డాకే సరఫరాదారులుగా(ఏజెంట్లుగా) మారినట్లు అంగీకరించారు. మత్తనుంచి మాత్రం బయటపడలేకపోతున్నారు : చెన్నై ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువకుడు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి. వార్షిక వేతనం ప్యాకేజీ రూ.24 లక్షలు. పేరెంట్స్​ ఇద్దరూ అధ్యాపకులుగా పదవీవిరమణ చేశారు. బోలెడన్ని ఆస్తులు. బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలో అతడికి మత్తుపదార్థమైన గంజాయి అలవాటైంది. క్యాంపస్​ ఎంపికల్లో ఐటీ కొలువు చేపట్టినప్పటికీ మత్తునుంచి మాత్రం బయటపడలేకపోయాడు. ప్రతి నెలా థాయ్‌లాండ్‌లో మూడురోజులు గడిపి ఓజీ(ఓషన్‌ గంజా) స్మగ్లర్లతో డీల్‌ కుదుర్చుకొని చెన్నైకి చేరతాడు. కొరియర్‌ ద్వారా సరకు దేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు చేరవేస్తూ రూ.లక్షలు సంపాదించాడు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఆర్కిటెక్చర్‌ తన ఫ్రెండ్ ద్వారా తొలిసారి మత్తు రుచిని చూశాడు. ఐదేళ్లలో ఏటా రూ.50లక్షల మాదకద్రవ్యాల(డ్రగ్స్) వ్యాపారం చేసేంతగా ఎదిగాడు. అదనపు ఆదాయ వనరుగా మాదకద్రవ్యాల సరఫరా ఎంచుకున్నట్టుగా దర్యాప్తులో వెల్లడించాడు. చీకటి కార్యకలాపాలకు హైటెక్‌ మార్గం : డార్క్‌నెట్‌ చీకటి కార్యకలాపాలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్​. అక్రమ వెపన్స్, డ్రగ్స్, సుపారీ గ్యాంగ్‌లు ఏది కావాలన్నా సమకూర్చగల వేదిక. బీటెక్ పట్టభద్రులు పోలీసులకు పట్టుబడమనే ఉద్దేశంతో దేశ, విదేశాల నుంచి ఖరీదైన మత్తుపదార్థాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఆచూకీ తెలియకుండా కొరియర్‌ సంస్థలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అరెస్టయినా డబ్బు రికవరీకి వీల్లేకుండా క్రిప్టో కరెన్సీ, బిట్‌కాయిన్‌ రూపంలోకి వాటిని మార్చుతున్నారు.

