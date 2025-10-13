ప్రవేశాల్లో గిరి'రాజ్' - కళాశాలలో సీటుకోసం క్యూ కడుతున్న విద్యార్థులు
రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ప్రవేశాలు కల్పించి అగ్రభాగాన నిలిచిన గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల - 2025-26 సంవత్సరానికి 1,685 మంది ప్రవేశం - నిజామాబాద్ నగరం ఖిల్లా ప్రాంగణంలో 1956లో ప్రారంభం
Published : October 13, 2025 at 5:23 PM IST
Giriraj Govt Degree And PG College Nizamabad : ఆ కళాశాలకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ విద్యాబుద్ధులు నేర్చిన వారిలో అనేక మంది ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లే కాకుండా రాజకీయ ప్రముఖలు ఎందరో ఉన్నారు. దీనికి తోడు తాజాగా ఈ కళాశాల మరో మైలురాయిని అందుకుంది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ, పోస్టుగ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సుల్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ప్రవేశాలు కల్పించి అగ్రభాగాన నిలిచింది. కాలానుగుణంగా కొత్త కోర్సులు, ఆధునిక బోధనా పద్ధతుల కారణంగా ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. అదే నిజామాబాద్ గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ, పీజీ స్వయం ప్రతిపత్తి కళాశాల.
1,685 మంది ప్రవేశం : నిజామాబాద్ నగరం ఖిల్లా ప్రాంగణంలో 1956లో ఈ కళాశాల ప్రారంభం అయ్యింది. తరువాత దీనిని దుబ్బ ప్రాంతానికి మార్చారు. ఈ కళాశాలలో ప్రస్తుతం డిగ్రీలో 18, పీజీలో 11 కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో '2025-26' సంవత్సరానికి 1,685 మంది ప్రవేశాలు పొందారు. ప్రస్తుతం అన్ని సంవత్సరాల వారు కలిపి డిగ్రీలో 4,800 మంది విద్యార్థులు ఉండగా పీజీలో 1,500 మంది విద్యనభ్యసిస్తున్నారు.
డాక్టరేట్ పొందిన అధ్యాపకులు : కళాశాల వేదికగా నిర్వహించే అంబేడ్కర్, ఉస్మానియా దూరవిద్య అధ్యయన కేంద్రాల్లో మరో 2,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఈ కాలేజీలో డిజిటల్ క్లాస్ రూములు, కంప్యూటర్ ల్యాబులు, అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు ఉండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. కళాశాలలో అన్ని విభాగాలను కలిపి మొత్తం 106 మంది అధ్యాపకులు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 30 మంది అధ్యాపకులు డాక్టరేట్ పొందిన వారు ఉన్నారు.
లక్షలాది మందిని తీర్చిదిద్ది : ఈ కళాశాల ఏర్పడి 69 ఏళ్లవుతుంది. ఇన్ని సంవత్సరాల్లో లక్షలాది మందిని ఉత్తమ విద్యార్థులుగా ఈ కళాశాల తీర్చిదిద్దింది. ఇక్కడే చదుకుని ఎందరో విద్యార్థులు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఆర్ఎస్ వంటి ఆల్ఇండియా సర్వీసెస్లో విధులు నిర్వహిస్తుండగా మరి కొందరు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులుగా, వ్యాపారవేత్తలుగా ఉన్నారు.
వీరిలో కొంత మంది ఐఏఎస్లు అంబరీశ్, చిరంజీవులు, వినోద్కుమార్ అగర్వాల్, జగదీశ్వర్, ఐఆర్ఎస్ మదన్, ఐపీఎస్ ఫయీం అహ్మద్, కాకతీయ విశ్వ విద్యాలయం మాజీ ఉపకులపతి చంద్రకాంత్ కుకుటే, ప్రస్తుత వీసీ ఆర్ సాయన్న, మాజీ ఎమ్మెల్సీ వీజీ గౌడ్, మాజీ మంత్రులు డి. సత్యనారాయణ, సంతోశ్రెడ్డి, మండవ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులంతా 'గిరిరాజ్' పూర్వవిద్యార్థులే కావడం విశేషం.
ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం వెనుక సమన్వయ కృషి : ప్రవేశాల్లో రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం వెనుక అన్ని విభాగాల అధిపతుల సమన్వయం దాగి ఉందని ప్రిన్సిపల్ రామ్మోహన్రెడ్డి అన్నారు. మంచి ఉత్తీర్ణతా శాతాలే తమ పనితీరుకు కొలమానమని పేర్కొన్నారు. టాస్క్ ముఖాముఖిలతో ప్రాంగణ ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు కృషిచేస్తున్నామని వెల్లడించారు. తరగతి గదుల కొరతతో ప్రస్తుతం ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రెండుపూటలా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. పాత భవనం స్థానంలో కొత్త దానిని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని కోరారు.
