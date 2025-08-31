Causes of Noise Pollution During Ganpati Visarjan : మితిమీరిన శబ్ద కాలుష్యం ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ అవుతోంది. రాజకీయ నాయకులకు స్వాగతం పలకాలన్నా, పెళ్లి ఊరేగింపు జరపాలన్నా, డీజే తప్పనిసరి అయింది. ఇక వినాయక చవితి విగ్రహాల నిమజ్జనం జరిగే సమయంలో వీటికి ప్రాధాన్యం మరీ ఎక్కువ. అధిక శబ్దంతో వృద్ధులు, చిన్నారులు భయకంపితులవున్నారు. పక్కపక్కనే ఉన్న వారికి మాట వినపడని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. భారీ శబ్దాల కారణంగా చెవిలోని కర్ణభేరి ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో వినికిడి శక్తి కోల్పోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. గతేడాది సెప్టెంబరులో నిమజ్జనాలు జరిగే సమయంలో బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి మండలంలో డీజేలు ఏర్పాటు చేయడంతో కొన్ని గ్రామాల్లో ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. నిజాంపట్నం మండలంలో కూచినపూడి గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి (30) చనిపోయాడు.
అమలుకు నోచుకోని నిబంధనలు : రాత్రి పది గంటల నుంచి తెల్లారి ఆరు గంటల వరకు భారీ శబ్దాలతో ఊరేగింపులు పూర్తిగా నిషేధం. శబ్ద కాలుష్యంపై రూపొందించిన మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉండాలని 2015లో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ ఆదేశించింది. కానీ ఈ నిబంధనలు ఎక్కడా అమలు కావటం లేదు.
'సౌండ్' పెంచితే షెడ్డుకే - ఎవరైనా సరే అంతే సంగతి
నాయకుల ఒత్తిడితో నియంత్రణ లోపం : నివాస ప్రాంతాల్లో 50 డెసిబెల్స్ వరకు శబ్దం ఉండొచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్వో) సూచించింది. 55 డెసిబెల్స్కు పైబడి ఉండే శబ్దం మానవ ఆరోగ్యానికి హానికరం. అధికారుల అలసత్వంతో అధిక శబ్దాలతో ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు. ఏటా వినాయక ఉత్సవాల్లో డీజేలతో విచక్షణా రహితంగా 100 నుంచి 150 డెసిబెల్స్ శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి. నియంత్రించాల్సిన పోలీసులు రాజకీయ నేతల ఒత్తిడితో చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారు. దీంతో శబ్ద కాలుష్యం అధికమవుతోంది.
సమస్యలు తప్పనిసరి : మితిమీరిన శబ్దాల కారణంగా బలహీనంగా ఉన్న వారి గుండె వేగం పెరుగుతుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నరు. ఫలితంగా సమస్యలు తలెత్తుతాయని వివరిస్తున్నారు. కర్ణభేరిపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం లేకపోలేదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే కొంతకాలానికి చెవి పని చేయడం మానేస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది డీజేలు పూర్తిగా నిషేధం : యాప్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వినాయక విగ్రహ పందిళ్ల వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించినట్లు అద్దంకి సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం సూపరింటెండెండ్ డాక్టర్ వాహేలా చౌదరి తెలిపారు. ఈ ఏడాది డీజేలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారని, వాటిని అమలు చేస్తామని అద్దంకి సీఐ సుబ్బరాజు తెలిపారు.
మనిషి చెవిలోని కర్ణభేరి సాధారణంగా 25 డెసిబెల్స్ను తట్టుకుంటుందని, 70 నుంచి 90 డెసిబెల్స్ అయితే పూర్తిగా వినికిడిలోపం వస్తుందని ఈఎన్టీ వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఉత్సవాల్లో ఎంత శబ్దం వస్తుందో, దానివల్ల ఎలాంటి నష్టం వస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి.
