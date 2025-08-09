Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

రాఖీ ఎఫెక్ట్​ : హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ హైవేపై నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - BUS RUSH IN HYDERABAD

హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ రహదారిపై నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్​ ప్రయాణానికి 50 నిమిషాల సమయం - వనస్థలిపురం, భాగ్యలత, ఆర్టీసీ కాలనీ, హయత్‌నగర్‌ ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

High Traffic Due To Rakhi Festival In Hyderabad
High Traffic Due To Rakhi Festival In Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read

High Traffic Due To Rakhi Festival In Hyderabad : పండుగ వచ్చిందంటే చాలు మన సొంతవాళ్లను కలవాలనే ధ్యాసలోనే ఉంటాము. పైగా రాఖీ పండుగ అన్నను తమ్ముళ్లను కలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది. ఈ కారంణంగా హెదరాబాద్ మహా నగరం అంతా భారీ ట్రాఫిక్​తో కిక్కిసిపోయింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. రాఖీ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారాయి. సోదరులకు రాఖీ కట్టేందుకు, కుటుంబసభ్యులతో పండుగ జరుపుకునేందుకు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికులు పెద్ద ఎత్తున సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ మహాత్మాగాంధీ బస్టాండ్‌లో బస్సుల కోసం ప్రయాణికులు ఎదురు చూస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్‌ సైతం ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వెళ్లే మహిళలు జూబ్లీ బస్​స్టేషన్ నుంచి వెళ్తుండటంతో బస్టాండ్‌ కిక్కిరిసింది. టికెట్ రిజర్వేషన్ కోసం ఉదయం నుంచే కౌంటర్ల వద్ద బారులు తీరారు.

హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ రహదారిపై నెమ్మదిగా వాహనాలు : రాఖీ పండుగ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో నగరవాసులు సొంత గ్రామాలకు ప్రయాణిస్తుడటంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్‌ నెలకొంది. హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. వనస్థలిపురం, భాగ్యలత, ఆర్టీసీ కాలనీ, హయత్‌నగర్‌ ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ నెలకొంది. హయత్‌నగర్‌ బస్టాండ్‌ వద్ద రోడ్డు కాస్త చిన్నగా ఉండటంతో వాహనాలు నెమ్మదిస్తున్నాయి. మెయిన్‌ రోడ్‌తో పాటు సర్వీసు రోడ్లపైకి వాహనాలు భారీగా చేరాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. హయత్‌ నగర్‌ దాటిన తర్వాత ట్రాఫిక్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదన్నారు.

అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్​కు 50 నిమిషాలు : మరోవైపు పండుగ రద్దీ కారణంగా ఉప్పల్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ వద్ద ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ నెలకొంది. ఉప్పల్‌ నుంచి వరంగల్‌ జాతీయ రహదారి వైపు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఉప్పల్‌, అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్‌ వరకు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది. అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్‌ వెళ్లేందుకు దాదాపు 50 నిమిషాల సమయం పడుతోంది.

తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడంతో అవస్థలు : బస్ స్టేషన్​కి వచ్చి అరగంట సమయం అవుతున్నా బస్సులన్నీ రద్దీగా ఉండటంతో ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని ప్రయాణిలు వాపోతున్నారు. రాఖీ పండుగ కావడంతో ప్రజలంతా తండోపతండాలుగా ప్రయాణిస్తున్నారని అంటున్నారు. ప్రయాణికులకు తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడంతో అవస్థలు పడాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సిన వారు సైతం సీటు దొరకక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటున్నారు.

"బస్ స్టేషన్​కి వచ్చి అరగంట సమయం అవుతుంది. అయినా బస్సులు అన్నీ రద్దీగా ఉన్నాయి. రాఖీ పండుగ అవ్వడంతో ప్రజలంతా తండోపతండాలుగా ప్రయాణిస్తున్నారు. పండుగ సందర్భంగా బస్సులు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నాయంటున్నారు కానీ మాకైతే సీటు దొరకడం లేదు." - ఓ ప్రయాణికుడు

హైదరాబాద్‌లో రెండు గంటలుగా వర్షం - హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్‌పై స్తంభించిన వాహనాలు

ట్రాఫిక్​ మార్షల్స్​తో - మహానగరంలో ట్రాఫిక్​ సమస్యలకు చెక్​ - అసలు వీళ్లేం చేస్తారో తెలుసా?

High Traffic Due To Rakhi Festival In Hyderabad : పండుగ వచ్చిందంటే చాలు మన సొంతవాళ్లను కలవాలనే ధ్యాసలోనే ఉంటాము. పైగా రాఖీ పండుగ అన్నను తమ్ముళ్లను కలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది. ఈ కారంణంగా హెదరాబాద్ మహా నగరం అంతా భారీ ట్రాఫిక్​తో కిక్కిసిపోయింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. రాఖీ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారాయి. సోదరులకు రాఖీ కట్టేందుకు, కుటుంబసభ్యులతో పండుగ జరుపుకునేందుకు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికులు పెద్ద ఎత్తున సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ మహాత్మాగాంధీ బస్టాండ్‌లో బస్సుల కోసం ప్రయాణికులు ఎదురు చూస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్‌ సైతం ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వెళ్లే మహిళలు జూబ్లీ బస్​స్టేషన్ నుంచి వెళ్తుండటంతో బస్టాండ్‌ కిక్కిరిసింది. టికెట్ రిజర్వేషన్ కోసం ఉదయం నుంచే కౌంటర్ల వద్ద బారులు తీరారు.

హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ రహదారిపై నెమ్మదిగా వాహనాలు : రాఖీ పండుగ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో నగరవాసులు సొంత గ్రామాలకు ప్రయాణిస్తుడటంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్‌ నెలకొంది. హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. వనస్థలిపురం, భాగ్యలత, ఆర్టీసీ కాలనీ, హయత్‌నగర్‌ ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ నెలకొంది. హయత్‌నగర్‌ బస్టాండ్‌ వద్ద రోడ్డు కాస్త చిన్నగా ఉండటంతో వాహనాలు నెమ్మదిస్తున్నాయి. మెయిన్‌ రోడ్‌తో పాటు సర్వీసు రోడ్లపైకి వాహనాలు భారీగా చేరాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. హయత్‌ నగర్‌ దాటిన తర్వాత ట్రాఫిక్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదన్నారు.

అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్​కు 50 నిమిషాలు : మరోవైపు పండుగ రద్దీ కారణంగా ఉప్పల్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ వద్ద ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ నెలకొంది. ఉప్పల్‌ నుంచి వరంగల్‌ జాతీయ రహదారి వైపు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఉప్పల్‌, అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్‌ వరకు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది. అన్నోజీగూడ నుంచి ఘట్‌కేసర్‌ వెళ్లేందుకు దాదాపు 50 నిమిషాల సమయం పడుతోంది.

తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడంతో అవస్థలు : బస్ స్టేషన్​కి వచ్చి అరగంట సమయం అవుతున్నా బస్సులన్నీ రద్దీగా ఉండటంతో ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని ప్రయాణిలు వాపోతున్నారు. రాఖీ పండుగ కావడంతో ప్రజలంతా తండోపతండాలుగా ప్రయాణిస్తున్నారని అంటున్నారు. ప్రయాణికులకు తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడంతో అవస్థలు పడాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సిన వారు సైతం సీటు దొరకక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటున్నారు.

"బస్ స్టేషన్​కి వచ్చి అరగంట సమయం అవుతుంది. అయినా బస్సులు అన్నీ రద్దీగా ఉన్నాయి. రాఖీ పండుగ అవ్వడంతో ప్రజలంతా తండోపతండాలుగా ప్రయాణిస్తున్నారు. పండుగ సందర్భంగా బస్సులు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నాయంటున్నారు కానీ మాకైతే సీటు దొరకడం లేదు." - ఓ ప్రయాణికుడు

హైదరాబాద్‌లో రెండు గంటలుగా వర్షం - హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్‌పై స్తంభించిన వాహనాలు

ట్రాఫిక్​ మార్షల్స్​తో - మహానగరంలో ట్రాఫిక్​ సమస్యలకు చెక్​ - అసలు వీళ్లేం చేస్తారో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHI EFFECT ON HYDERABAD TRAFFICTRAFFIC RUSH IN HYDERABADTRAFFIC RUSH DUE TO RAKHI FESTIVALరాఖీ కారణంగా నగరంలో ట్రాఫిక్BUS RUSH IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.