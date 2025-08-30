ETV Bharat / state

బైపాస్‌ పనుల్లో 'హైటెన్షన్‌' - ఆందోళనలో రైతులు, ప్లాట్ల యజమానులు - HIGH TENSION WIRES ISSUE AT BYPASS

విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌ పనులకు హైటెన్షన్ వైర్ల సమస్య - అధికారుల తీరు వల్ల నష్టపోతున్నామంటున్న రైతులు, ప్లాట్ల యజమానులు - కష్టపడి కొనుక్కున్న ప్లాట్లు పనికిరాకుండా పోతాయని ఆవేదన

High Tension Wires Issue at Vijayawada West Bypass
High Tension Wires Issue at Vijayawada West Bypass (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 4:52 PM IST

High Tension Wires Issue at Vijayawada West Bypass : విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ రహదారి నిర్మాణ పనుల్లో అధికారుల తీరు వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామంటూ రైతులు, నున్న జనచైతన్య వెంచర్ లేఅవుట్ యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనుమతులు లేకుండానే తమ ప్లాట్లలో విద్యుత్ టవర్లు నిర్మిస్తున్నారంటూ వాపోతున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు విన్నవించుకున్నా స్పందన కరవైందంటున్నారు.

వివాదంగా మారిన వైర్ల డైవర్షన్‌ పక్రియ : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం చిన్నఅవుటుపల్లి నుంచి మంగళగిరి సమీపంలోని కాజా టోల్‌ గేట్‌ వరకు 47.8 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ నిర్మాణానికి 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాజధాని అమరావతి మీదుగా వెళ్లేలా ఆరు వరుసల రహదారి కోసం డీపీఆర్ రూపొందించగా కేంద్రం కూడా ఆమోదించింది. నిర్మాణ పనులు దాదాపు 95 శాతం పూర్తయ్యాయి. అయితే నున్న పంచాయతీ పరిధిలో జరుగుతున్న విద్యుత్ హైటెన్షన్ వైర్ల డైవర్షన్‌ ఇప్పడు వివాదానికి కారణమవుతోంది.

బైపాస్‌ పనుల్లో 'హైటెన్షన్‌' సమస్య - ఆందోళనలో రైతులు, ప్లాట్ల యజమానులు (ETV)

బైపాస్ నిర్మాణానికి ముందే నున్న పంచాయతీ పరిధిలో 2008లో జనచైతన్య సంస్థ లే అవుట్ నిర్మాణం చేసింది. ఇందులో దాదాపు 200 ప్లాట్లు ఉన్నాయి. 2009లో ల్యాంకో సంస్థకు చెందిన హైటెన్షన్ వైర్లు వెంచర్ మీదుగా వెళ్లడంతో అప్పట్లో ఆ సంస్థ ఈ వెంచర్‌లో 15 ప్లాట్ల వరకు కొనుగోలు చేసి విద్యుత్ టవర్లను ఏర్పాటు చేసుకుంది.

ప్లాట్ల యజమానుల ఆవేదన : పశ్చిమ బైపాస్‌ పనుల్లో భాగంగా విద్యుత్ వైర్ల డైవర్షన్‌ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ల్యాంకోకు చెందిన స్థలాల్లో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలను తొలగించి ఆ పక్కనే ఉన్న తమ ప్లాట్లలో టవర్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. ల్యాంకో సంస్థ ఉద్దేశపూర్వకంగానే తమ ప్లాట్లలోకి చొచ్చుకొని వస్తున్నారని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యుత్ వైర్ల డైవర్షన్‌ పేరిట ల్యాంకోకు చెందిన 15 ప్లాట్లలోని స్తంభాలు, వైర్లను తొలగించుకొని ఆ భారాన్ని తమపై మోపే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ప్లాట్ల యజమానులు ఆరోపిస్తున్నారు.

"2007-08 సంవత్సరంలో ల్యాంకో సంస్థ హైటెన్షన్ వైర్లు వేసినప్పుడు జనచైతన్య సంస్థ లే అవుట్​లో ప్లాట్లను కొనుక్కొని వేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 40 ప్లాట్ల మీదుగా లైన్లు వెళ్తున్నాయి. పరిహారంగా కేవలం 10 శాతం మాత్రమే ఇస్తామని చెబుతున్నారు. ల్యాంకో, NH -16 పాత్ర కూడా ఇందులో ఉంది. భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుందని ఇక్కడ ప్లాట్లను కొన్నాం. ఇప్పడు హైటెన్షన్ లైన్లు ప్లాట్ల మీదుగా వెళ్తే మా భూములకు ఎటువంటి విలువ ఉండదు. ఈ సమస్యను జిల్లా కలెక్టర్ వద్దకు తీసుకెళ్లాం. న్యాయం చేయమని కోరుతున్నాం." - లేఅవుట్ యజమానులు

సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్‌ : విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్​లో ప్యాకేజీ-1లో భాగంగా గుండుగొలను-కలపర్రు, ప్యాకేజీ-2లో కలపర్రు-చినఆవుటపల్లి వరకూ బైపాస్​ నిర్మాణ పనులను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. ప్యాకేజీ-3లో చినఆవుటపల్లి- గొల్లపూడి, ప్యాకేజీ-4లో గొల్లపూడి-కాజ వరకు జరగాల్సిన నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన అడ్డంకులు దాదాపు పూర్తి చేశారు. దీంతో సంక్రాంతికి విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్​ రోడ్డుపై ప్రయాణం మొదలవుతుందనే లెక్క పక్కాగా కనిపిస్తోంది.

సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్‌ - శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు

ఓవైపు పచ్చని పొలాలు, మరోవైపు కృష్ణమ్మ - మధ్యలో బాహుబలి బ్రిడ్జి - ఇవిగో డ్రోన్ విజువల్స్

సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్‌ - శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు

ఓవైపు పచ్చని పొలాలు, మరోవైపు కృష్ణమ్మ - మధ్యలో బాహుబలి బ్రిడ్జి - ఇవిగో డ్రోన్ విజువల్స్

