High Tension in Tadipatri of Anantapur District : జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సవాళ్లతో అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఒకేరోజు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పర్యటనలతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు భారీగా బలగాల్ని మోహరించారు. 750 మంది పోలీసులను కేటాయించారు. ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో శివుడి విగ్రహావిష్కరణ వాయిదా వేసుకోవాలని జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డికి పోలీసులు సూచించారు. అయినా ఆయన వినకుండా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.
పెద్దారెడ్డిని అడ్డుకున్న పోలీసులు: ఈ రోజు ఎర్రగుంటపల్లి ఫ్లైఓవర్ వద్ద మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి శాస్త్రోక్తంగా పూజలు చేసి శివుడి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పాలాభిషేకం చేశారు. అదే సమయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి తాడిపత్రిలోకి వస్తానంటూ సిద్ధమయ్యారు. పుట్లూరు మండలం తిమ్మంపల్లి నుంచి తాడిపత్రికి బయల్దేరిన కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని నారాయణరెడ్డిపల్లి వద్ద టీడీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందని పోలీసులు పెద్దారెడ్డిని తాడిపత్రి వెళ్లేందుకు అనుమతి నిరాకరించారు. దీంతో పట్టుబట్టిన కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి నారాయణరెడ్డిపల్లిలో రోడ్డుపై కుర్చీలో కూర్చొన్నారు.
ఇప్పటికీ దాదాపు ఆరు గంటల పాటు తాడిపత్రికి వెళ్తానంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి అక్కడే కూర్చున్నాడు. పోలీసులకు లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య వస్తుందని కోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అదే సమయంలో మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో తాడిపత్రికి వెళ్లడానికి ఎప్పుడు పర్మిషన్ ఇస్తే అప్పుడే వెళ్తానని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
తాడిపత్రిలోకి రానిచ్చే పరిస్థితి లేదు : అయితే హైకోర్టు ఆదేశాలతో నేడు తాడిపత్రికి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి వెళ్లాలని నిశ్చయించారు. దీంతో ఎల్లనూరు మండలం తిమ్మంపల్లిలోని తన నివాసం నుంచి తాడిపత్రికి బయలుదేరారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో మధ్య మార్గంలో నాగిరెడ్డిపల్లె గ్రామం వద్ద పోలీసులు పెద్దారెడ్డిని అడ్డుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా పెద్దారెడ్డిని ఉద్దేశించి తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, పెద్దారెడ్డికిి కోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు పోలీసుల సెక్యూరిటీ ఎందుకన్నారు. కోర్టు నిర్ణయాన్ని తము గౌరవిస్తామని, కానీ పెద్దారెడ్టి బాధితులు మాత్రం ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటారన్నారు. గతంలో కోర్టు ఆర్డర్ ఉన్న పొట్టి రవిని 5 సంవత్సరాలు తాడిపత్రిలో అడుగు పెట్టనివ్వలేదని గుర్తు చేశారు. అప్పుడు పొట్టి రవిని తాడిపత్రికి వెళ్లమని కోర్టు ఆర్డర్, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆర్డర్లు ఉన్నా కూడా పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని పెద్దారెడ్డి రాజకీయం చేశాడని తెలిపారు. ఎన్ని కోర్టు ఆర్డర్లు ఉన్న తాడిపత్రి ప్రజలు కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని తాడిపత్రికి రానిచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు.
