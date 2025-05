ETV Bharat / state

కోనసీమ మార్కెట్‌ చరిత్రలో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు-కొత్త కొబ్బరి అ'ధర'హో - COCONUT RECORD PRICE

Published : May 24, 2025 at 4:32 PM IST

High Price for New Coconut in Konaseema Market : కొత్త కొబ్బరి ధర రికార్డు స్థాయిలో పలుకుతోంది. రాష్ట్రంలోని అంబాజీపేట, కేరళలోని అలెప్పీ, తమిళనాడులోని పొల్లాచి ప్రాంతాలు కొబ్బరి మార్కెట్‌కు పెట్టింది పేరు. ఆ ప్రాంతాల్లో ఉత్పత్తులు తగ్గడంతో ధర పెరగడానికి కారణమైంది. దీంతో కొబ్బరి ధర క్వింటాలు రూ.17,500కు చేరింది. గతేడాది రూ.9,500 ఉంది. ఈ సంవత్సరం మార్చిలో రూ.14 వేలు, ఏప్రిల్‌ మొదటి వారంలో రూ.15 వేలు, చివరివారంలో రూ.16 వేల వరకు ధర పలకగా ప్రస్తుతం ఏకంగా రూ.17,500కు ఎగబాకింది. మార్కెట్‌ చరిత్రలోనే ఇది అరుదైన రికార్డుగా రైతులు, వ్యాపారులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

అక్కడ ఉత్పత్తి తగ్గడంతోనే : కోనసీమ జిల్లా మార్కెట్‌లో పచ్చి కొబ్బరి ధర ఆశాజనకంగా ఉంది. దీంతో రైతులు వీటిని నేరుగానే విక్రయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వెయ్యి కాయల ధర రూ.14,000-14,500 వరకు ఉంది. వెయ్యి కాయలతో 85-90 కిలోల కొత్తకొబ్బరి ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనికి కూలీలు, ఇతర ఖర్చులు అధికం కావడంతో రైతులు ఇక నేరుగా పచ్చికాయలనే విక్రయించుకుంటున్నారు.

తమిళనాడులో ఉత్పత్తి తగ్గడంతో ఆ ప్రభావం ఏపీపై పడింది. అక్కడ వెయ్యి కాయలతో 110-120 కిలోల కొత్తకొబ్బరి ఉత్పత్తి అవుతుంది. గతంలో 130-140 కిలోలు ఉత్పత్తి అయ్యేది. కోనసీమ మార్కెట్‌ చరిత్రలో కొత్తకొబ్బరి ధర పెరగడం ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డుగా ఉంది. గతంలో ఇంత ధర రాలేదంటున్నారు. ఇదే సమయంలో కొత్తకొబ్బరిని రైతులు ఉత్పత్తి చేయడం లేదని మార్కెట్‌ విశ్లేషకుడు డి.వెంకటరమణ చెప్పారు.