Hyderabad To Mysore Train Problems For People : తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కర్ణాటకలోని మైసూర్కు, పరిసర ప్రాంతాలకు పర్యాటక తదితర అవసరాల కోసం ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వెళుతుంటారు. కానీ హైదరాబాద్ నుంచి మైసూర్కు రోజూ వెళ్లే రైలు కేవలం ఒకటి మాత్రమే ఉంది. విమానంలో వెళ్లాలనుకుంటే దానిలో కూడా ఒక సర్వీసు మాత్రమే ఉంది. దీంతో ప్రయాణికులు వ్యయప్రయాసలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మైసూర్, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, టూరిజం ప్రదేశాలకు హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది వెళ్తుంటారు.
భారీగా వెయిటింగ్ లిస్టు : ఊటీ, కూర్గ్, వయనాడ్తో పాటు శ్రీరంగపట్నం, శ్రావణ బెళగొళ, చిక్మగళూరు, గోకర్ణ, బండీపూర్ నేషనల్ పార్క్ వంటి ప్రదేశాలు ఎన్నో మైసూర్లో ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ - మైసూర్ రైల్లో (12785) ప్రతిరోజు పెద్ద ఎత్తున భారీగా వెయిటింగ్ లిస్టు ఉంటోంది. స్లీపర్ క్లాస్లో 150 నుంచి 200 వరకు, ఏసీ కోచ్ల్లో 150 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఈ వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉంటున్నారు.
రైలు దిగి రోడ్డు మార్గంలో : హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు, గరీబ్రథ్, వందేభారత్ సహా మొత్తం ఐదు ట్రైన్స్ రోజూ నడుస్తున్నాయి. మైసూర్ ప్రయాణికులు బెంగళూరు వరకు రైల్లో వెళ్లి అక్కడి నుంచి సుమారు 150 కిలో మీటర్ల రోడ్డుమార్గంలో ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ప్రధాన నగరాలైనందున హైదరాబాద్, మైసూర్ల మధ్య రైళ్ల సంఖ్యను పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బెంగళూరుకు వెళ్లే ఐదు రైళ్లలో రెండింటినైనా మైసూర్ వరకు పొడిగిస్తే సమస్య కొంతమేర పరిష్కారమవుతుందనే ఆశ ప్రయాణికుల నుంచి వస్తోంది.
దిల్లీ దాటితే రోడ్డు, విమానమార్గాలే గతి : ఉత్తర భారతానికి ప్రయాణించేవారు ఎక్కువగా కశ్మీర్, హిమాచల్ప్రదేశ్, పంజాబ్లకు వెళుతుంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి రైళ్లు దేశ రాజధాని దిల్లీ వరకే ఉన్నాయి. దీంతో అవతల రోడ్డు మార్గం ద్వారా లేదంటే ఫ్లైట్లలో వెళ్లాల్సి వస్తుంది. రైళ్లు ఉన్నా లగేజీ, పిల్లలతో రకరకాల వాహనాలు మారడం, రైల్వే స్టేషన్లలో నిరీక్షణ కష్టమే. దిల్లీ వెళ్లే రైళ్లను చండీగఢ్, జమ్మూ వరకు పొడిగిస్తే ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది. కోయంబత్తూర్కు శబరి ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది. హైదరాబాద్-చెన్నై రైళ్లను కోయంబత్తూర్ వరకు పొడిగిస్తే కొడైకెనాల్, ఊటీ, మున్నార్ వెళ్లేవారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
మైసూర్ ప్యాలెస్ నగరానికే ప్రత్యేకం : మైసూర్ నగరానికి అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి. ఇది భారతదేశంలోని వారసత్వ నగరంగా, ప్యాలెస్ సిటీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మైసూర్ ప్యాలెస్, దసరా ఉత్సవాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వం, యోగా రిట్రీట్లకు ప్రత్యేకమైన ప్రాంతంగా చెప్పుకోవచ్చు. మైసూర్ ప్యాలెస్ భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా సందర్శించే స్మారక చిహ్నాలలో ఒకటి. మైసూర్ నగరానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటుంది. ఈ ప్యాలెస్ సుమారు 72 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాలలో 14 నుంచి 20వ శతాబ్దాల కాలం నాటివి 12 దేవాలయాలు ఉన్నాయి. దసరా పండుగ ఉత్సవాలు ఇక్కడ దాదాపు 10 రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. వీటిని చూడటానికి టూరిస్టులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు.
దసరా ఉత్సవాలకు బంగారు సింహాసనం రెడీ! చరిత్ర ఏంటి? 13పార్ట్లను ఎలా బిగిస్తారు? - Mysuru Dussehra