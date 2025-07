ETV Bharat / state

శాఖాహారుల 'పులస' : చికెన్​ కన్నా కాస్ట్​​లీ - 'బోడ కాకర' వెరీ టేస్టీ - HIGH DEMAND FOR SPINE GOURD

Spine Gourd costlier than chicken ( EENADU )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 18, 2025 at 11:45 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:50 AM IST 3 Min Read

Spine Gourd costlier than chicken : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బోడ కాకర (ఆగాకర) గురించి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి లేదు. ఇది అన్ని కూరగాయల్లా ఏడాదంతా దొరకదు. 'పులస' చేప మాదిరి ప్రత్యేక సీజన్​లోనే దొరుకుతుంది. ఈ సీజన్ (జులై, ఆగస్టు)​ వచ్చిందంటే చాలు మార్కెట్​లోకి వెళ్లి వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వీటి ధర చికెట్​ కంటే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. అసలు బోడకాకర కాయకు ఎందుకంత డిమాండ్​? వాటిలో ఉండే పోషకాలేంటి? అంత ధర ఉన్నప్పటికీ ప్రజలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఏడాదిలో రెండు నెలలు మాత్రమే పండే బోడ కాకర కాయలు మార్కెట్​లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వాటి సీజన్​ రావడంతో ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సూర్యాపేట పట్టణంలోకి ఇప్పుడిప్పుడే వాటిని అమ్మేందుకు తీసుకువస్తున్నారు. వీటి ధర కిలో రూ.300-350 వరకూ పలుకుతోంది. సీజన్​లో ఒక్కసారైనా వీటిని తినేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి : బోడ కాకరను ఎక్కువగా ఖమ్మం, ఆంధ్రా ప్రాంతాల్లో సాగు చేస్తుంటారు. స్థానికంగా ఎక్కడా ఈ పంట సాగు చేపట్టరు. పట్టణాల్లో డిమాండ్‌ ఉండటం వల్ల వ్యాపారులు ఆయా ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా గుంటూరు ప్రాంతంలో రైతులు ఈ పంటను పండిస్తారు. నెల పదిహేను రోజులు వ్యాపారులు వీటిని మార్కెట్లలో విక్రయించి లాభాలను ఆర్జిస్తుంటారు. బోడ కాకరకాయలు యాంటి ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటి మైక్రోబయల్‌ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. వీటితో ఇన్ఫెక్షన్లు, దగ్గు, జలుబు, చెవి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కంటితో పాటు పక్షవాతం, వాపు లాంటి అనారోగ్య సమస్యలను నివారిస్తాయి. శిశువు ఎదుగుదలకు ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. గర్భిణులకు మంచి ఫుడ్​. కనీసం వారానికి రెండుసార్లు తింటే మంచిదని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Last Updated : July 18, 2025 at 11:50 AM IST