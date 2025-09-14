గుంటూరు పచ్చళ్లు, పొడులకు పెరుగుతోన్న ఆదరణ - దేశ, విదేశాల్లో భలే గిరాకీ
గుంటూరు పచ్చళ్లకు అధిక డిమాండ్ - అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు 40 రకాల పచ్చళ్లు, ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న నల్లకారం, ఇడ్లీకారం, కొబ్బరికారం, శనగపప్పు కారం, పచ్చిమిర్చి పచ్చళ్లు
Published : September 14, 2025 at 12:22 PM IST
High Demand For Guntur Pickles And Powders: గుంటూరు జిల్లా పచ్చళ్లు, పొడుల ఉత్పత్తులకు ప్రసిద్ధి గాంచింది. గుంటూరు నగరానికి చెందిన వాసు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆత్మీయ స్నేహితుడిని కలవడానికి చాలాకాలం తరువాత వెళ్తుండడంతో బాగా ఆలోచించి ఓ పది రకాల పచ్చళ్లు ప్యాకింగ్ చేయించి తీసుకెళ్లారు. వాటిని రుచి చూసిన ఆ స్నేహితుడి మనసు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది. దుబాయ్లో డ్రైవరుగా పని చేస్తున్న పల్నాడు జిల్లావాసి వినీత్ ఇటీవల స్నేహితుడి ద్వారా ఓ పది రకాల పచ్చళ్లు, పది రకాల కారపు పొడులు రప్పించుకున్నారు.
అమెరికాలో స్థిరపడిన బాపట్ల జిల్లావాసి నాగేశ్వరరావు కుటుంబం ఓ శుభ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఇటీవల స్వస్థలానికి వచ్చారు. పిల్లల కోరిక మేరకు పచ్చళ్లు, పొడులు ప్యాక్ చేయించి తీసుకెళ్లారు. అక్కడా దొరుకుతాయి కదా అంటే వాటిలో గుంటూరు మిర్చి ఘాటు, రుచి ఉండవుగా అన్నది వారి మాట.
గుంటూరు పచ్చళ్లకు అధిక డిమాండ్: రుచులయందు గుంటూరు మిర్చి ఘాటే వేరయా అని మనదేశం వారేకాదు, విదేశీయులు సైతం ఈ రుచులకు ఫిదా అవుతున్నారంటే అది ఘాటు గొప్పదనమే అని చెప్పాలి. ఈ మిర్చితో తయారు చేస్తున్న పచ్చళ్లు, పొడులను దేశ, విదేశీయులు రుచిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. గుంటూరు పచ్చళ్లకు అధికంగా గిరాకీ పెరగడంతో తయారీ, వాటి అమ్మకాలూ అదే స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. అందుకు అనుగుణంగానే ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ల ద్వారా కార్యకలాపాలు నడుస్తున్నాయి. దీంతో వ్యాపారం రూ.కోట్లలో పెరిగింది.
అందుబాటులో 40 రకాల పచ్చళ్లు: ఇందులో ప్రధానంగా గోంగూర, పండుమిర్చి, ఆవకాయ, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఉసిరికాయ ఇలా దాదాపు 40 రకాల పచ్చళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. నల్లకారం, ఇడ్లీకారం, కొబ్బరికారం, శనగపప్పు కారం, పచ్చిమిర్చి నెయ్యి, పుదీనా, గుమ్మడి గింజలు, అవిసె గింజలు, మునగాకు, పల్లీ, నువ్వులు, కొబ్బరి కారాలు దేనికదే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి. దీనికితోడు సుమారు 45 రకాల పొడులు తయారవుతున్నాయి.హోల్సేల్ దుకాణాలకు కేంద్రంగా కొత్తపేట ఉంది. మంగళగిరిలో పికిల్స్ కోసం పెద్ద యూనిట్లు ఉన్నాయి. లక్ష్మీపురం, కొరిటెపాడు, పండరీపురం తదితర ప్రాంతాల్లోనూ చిరు వ్యాపారులు ఉన్నారు.
విదేశాలకు భారీ ఎత్తున ఎగుమతి: పొన్నూరు సమీపంలోని నాలుగైదు గ్రామాలు ఈ పచ్చళ్ల ఉత్పత్తులపైనే ఆధారపడ్డాయి. బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లోనూ క్రమేణా విస్తరిస్తున్నాయి.అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, దుబాయ్, లండన్, స్విట్జర్లాండ్, గల్ఫ్ ప్రాంతాలకు ఎక్కువ పార్సిళ్లు వెళ్తున్నాయి. ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు బాగా పెరిగాయని వ్యాపారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జమ్ము కశ్మీర్ నుంచి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందన్నారు. తమిళనాడు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచీ ఆర్డర్లు ఎక్కువేనని తెలిపారు. స్వీట్లు, తినుబండారాల మాదిరిగా పచ్చళ్లు, పొడులను కూడా గిఫ్ట్ ప్యాక్లుగా వ్యాపారులు అందిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్యాకింగ్ చేస్తున్నామని వ్యాపారులు వెల్లడించారు.
జిల్లా వ్యాప్తంగా పచ్చళ్ల, పొడులపై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలు
- ఉమ్మడి జిల్లాలో: 1,000
- గుంటూరు నగరంలో: దాదాపుగా 200
- విక్రయశాలలు: 100
పచ్చళ్ల హబ్గా గుంటూరు - మూడు చోట్ల యూనిట్లు
