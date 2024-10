ETV Bharat / state

'మేం ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించలేం' - గీత కార్మికుల దుకాణాలపై హైకోర్టు తీర్పు - Liquor shops in ap

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

High Court Verdict on Setting Up Liquor Shops for Geetha Workers : నూతన మద్యం విధానంలో భాగంగా గీత కార్మికుల కోసం రిజర్వ్‌ చేసిన దుకాణాలను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారో ముందుగా చెప్పేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో జోక్యం చేసుకోలేమంది. అనుబంధ పిటిషన్​ను కొట్టేసింది. మరోవైపు గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్ల ఆధారంగా చేపట్టబోయే తదుపరి చర్యలను నిలువరించేందుకు నిరాకరించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను నవంబర్‌ 15కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో జోక్యం చేసుకోలేం : గీత కార్మికులకు రిజర్వు చేసిన దుకాణాల ప్రాంతాలను వెల్లడించకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిందని పేర్కొంటూ కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల మండలం కొడాలి గ్రామానికి చెందిన పరుచూరి శ్రీనివాసరావు, మరో వ్యక్తి శ్రీనివాస్ గౌడ్‌ హైకోర్టులో వేర్వేరుగా వ్యాజ్యాలు వేశారు. పిటిషనర్ల తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది మనోహర్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. 2024-26 కాలానికి 3736 మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారని ఇందులో గీత కార్మికుల విభాగం కింద 340 షాపులు కేటాయించారన్నారు. వాటిని ఏ స్థానాల్లో ఏర్పాటు చేస్తారో అధికారులు వెల్లడించడం లేదన్నారు.

