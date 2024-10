ETV Bharat / state

మెడికల్​ అడ్మిషన్లలో స్థానికత వివాదంపై వీడిన చిక్కుముడి - హైకోర్ట్​ కీలక ఆదేశాలు - HC On Telangana MBBS Admissions

By ETV Bharat Telangana Team

High Court On Local Quota in Medical Admissions ( ETV Bharat )

High Court On Local Quota in Medical Admissions : నిబంధనల ప్రకారం తెలంగాణలో వరుసగా 4 ఏళ్లు నివాసం ఉండి, అర్హత పరీక్ష రాసినట్లయితే మెడికల్ అడ్మిషన్లలో స్థానిక కోటా కింద పరిగణించాలంటూ కాళోజీ నారాయణరావు వైద్య విశ్వవిద్యాలయానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2019 నుంచి రాష్ట్రంలో ఉంటూ ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత సాధించినా, స్థానిక కోటా కింద పరిగణించకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ 32 ఏళ్ల అనమ్తా ఫరూక్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.

మెడికల్​ అడ్మిషన్లలో స్థానికత వివాదం : పిటిషనర్ 1998 నుంచి 2008 దాకా పదో తరగతి వరకు దుబాయ్‌లో చదువుకున్నారని, 2019లో తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. మే 5న జరిగిన నీట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యారన్నారు. 4 ఏళ్ల స్థానిక నివాసానికి సంబంధించి జులై 17న శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మార్వో జారీ చేసిన నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేశామన్నారు. అయినా పిటిషనర్‌ను స్థానికేతర కోటా కింద చూపడం చెల్లదన్నారు.

ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న ధర్మాసనం నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రంలో వరుసగా 4 ఏళ్లు చదివి ఉండటంగానీ, నివాసంగానీ ఉండాలని, దీంతో పాటు నీట్ అర్హత పరీక్ష తెలంగాణలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలన్నారు. దీని ప్రకారం పిటిషనర్ 4 ఏళ్లు తెలంగాణలో నివాసం ఉండటంతో పాటు ఇంటర్ ఉత్తీర్ణత సాధించినందున మెడికల్ అడ్మిషన్లలో స్థానిక కోటా కింద పరిగణించాలని ఆదేశిస్తూ పిటిషన్‌పై విచారణను మూసివేసింది.

HC Fires On Education Dept Over Contempt Of Court : మరోవైపు ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాల్లో సీఎస్సీలో సీట్ల పెంపునకు అనుమతించాలన్న ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంపై ఉన్నత విద్యాశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి బుర్రా వెంకటేశం, సాంకేతిక విద్య కమిషనర్ శ్రీదేవసేన, ఉన్నత విద్యా మండలి కార్యదర్శి ప్రొఫెసర్ శ్రీరాంతో పాటు మరో ఇద్దరికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. సీట్ల పెంపునకు అనుమతించకపోవడాన్ని కోర్టు ధిక్కరణ కింద ఎందుకు పరిగణించరాదో పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది.