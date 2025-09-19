ETV Bharat / state

ఆ ఉద్దేశం మంచిదే - కానీ ఒకేరోజు 404 కేసులు ఎలా విచారిస్తారు? : హైకోర్టు

ఒకే రోజు 404 కేసులను ఎలా విచారిస్తారు? - సమాచార కమిషన్‌ తీరును తప్పుబట్టిన హైకోర్టు

HC Questioned Information Commission on 404 Case Interrogations
HC Questioned Information Commission on 404 Case Interrogations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 12:52 PM IST

HC Questioned Information Commission on 404 Case Interrogations : కేసులను త్వరగా పరిష్కరించాలన్న ఉద్దేశం మంచిదే అయినా ఒకరోజు 404 కేసులను ఎలా విచారిస్తారని సమాచార కమిషన్​ను గురువారం హైకోర్టు నిలదీసింది. 404 అప్పీళ్లకు సంబంధించిన ఫైళ్లతో పిటిషనర్​ ఎలా రాగలరని ప్రశ్నించింది. కేసుల నంబర్లు లేకుండా విచారణకు హాజరు కావాలంటూ ఇచ్చిన నోటీసు చెల్లదని పేర్కొంది. సమాచారం హక్కు చట్టం కింద కోరిన సమాచారానికి సంబంధించి స.హ. కార్యకర్త వి.శ్యామ్ కమిషన్ ముందు 404 అప్పీళ్లు దాఖలు చేశారు. వీటన్నింటిపై విచారణకు వివరాలతో ఈ నెల 18న హాజరు కావాలని కమిషన్‌ నోటీసులిచ్చింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ శ్యామ్‌ గురువారం లంచ్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా, జస్టిస్‌ టి.మాధవీ దేవి విచారించారు.

హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో : ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ సమాచార కమిషన్‌ చీఫ్‌ కమిషనర్‌ పోస్టు ఏడాదిన్నర పాటు ఖాళీ ఉండటంతో 17 వేలకు పైగా కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు. పిటిషనర్‌ 404 అప్పీళ్లు దాఖలు చేయగా, మరో ఇద్దరు 980, 832 చొప్పున దాఖలు చేశారన్నారు. వీటిలో కొన్నింటిని గడువులోగా పరిష్కరించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిందని, అందులో భాగంగానే పిటిషనర్‌కు నోటీసు జారీ చేశారని తెలిపారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ఒకేరోజు 404 కేసులపై విచారణ ఎలా సాధ్యమని ప్రశ్నించారు. ఈ నెల 11న ఇచ్చిన నోటీసును రద్దు చేస్తున్నామని, కేసుల వివరాలతో తాజాగా ఇవ్వాలని కమిషన్‌కు ఆదేశిస్తూ పిటిషన్‌పై విచారణను మూసివేసింది.

ముగ్గురు వ్యక్తులు 2,500 దరఖాస్తులు : స.హ.చట్టం కింద సమాచారం కోసం ముగ్గురు అర్జీదారులు అప్పిలేట్‌ అథారిటీకి వందల కొద్దీ దరఖాస్తులు సమర్పించారు. పురపాలక, ఆర్థిక, రెవెన్యూ శాఖల్లో వేసినట్లు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్‌ గుర్తించింది. స.హ.చట్టం కింద సరైన సమాచారం రాకుంటే అప్పిలేట్‌ అథారిటీకి దరఖాస్తు చేయొచ్చు. ఈ మేరకు ముగ్గురు వ్యక్తులు వేర్వేరు జిల్లాల్లోని పలు విభాగాల పరిధిలో దాదాపు 2,500 దరఖాస్తులు చేశారు. గురువారం ఇక్కడ ఆర్టీఐ కార్యాలయంలో ప్రధాన సమాచార కమిషన్‌ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు కమిషనర్ల ఆధ్వర్యంలోని పూర్తిస్థాయి బెంచ్‌ వీటిపై విచారించింది.

2023 చివరి వరకు శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి ఆర్థికశాఖ బడ్జెట్, ఖర్చుల వివరాలపై సమాచారం తీసుకున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మరో దరఖాస్తుదారుడు వడ్డే శ్యామ్‌ పురపాలక శాఖ చార్మినార్‌ జోన్‌ పరిధిలో ఎన్ని భవనాలకు నిర్మాణ అనుమతులిచ్చారు? ఎందరికి నివాస యోగ్యతపత్రాలు మంజూరు చేశారన్న విషయాలపై సమాచారం కోరినట్లు వివరించింది. మహ్మద్‌ అష్రఫ్‌ పాఠశాల విద్య, హోం, రెవెన్యూ శాఖలకు సంబంధించిన సమాచారం అడిగారని పేర్కొంది.

లోక్​అదాలత్​లో త్వరగా కేసుల పరిష్కారం : తెలంగాణవ్యాప్తంగా జరిగిన జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లో 12.48 లక్షల కేసులు పరిష్కారమైనట్లు రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సీహెచ్‌.పంచాక్షరి తెలిపారు. ఇందులో వివిధ న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న 7.85 లక్షల కేసులు, 4.63 లక్షల ప్రీలిటిగేషన్‌ కేసులు పరిష్కారం అయినట్లు వెల్లడించారు. పరిహారంగా రూ.935 కోట్లను ప్రకటించినట్లు వివరించారు.

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

రోడ్డు ప్రమాదంలో భర్త మరణం - 14 ఏళ్లకు దక్కిన న్యాయం

