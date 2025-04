ETV Bharat / state

ఏకంగా హైకోర్టు పేరుతోనే నకిలీ ఉత్తర్వులు - ధర్మాసనం సీరియస్ - SHAMSHABAD PAIGAH LAND DISPUTE

Fake Orders in the name of High Court : వివాదాస్పద పైగా(ఇనాం) భూములపై హక్కుల కోసం హైకోర్టు పేరుతో నకిలీ ఉత్తర్వులు సృష్టించడంపై న్యాయస్థానం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. గతంలో హైకోర్టులో బాధ్యతలు చేపట్టకముందే ఓ న్యాయమూర్తి పేరుతో ఉత్తర్వులు సృష్టించడం న్యాయప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోవడమే అవుతుందని స్పష్టంచేసింది.

దానిపై రిపోర్టు తెప్పించిన హైకోర్టు ఈ వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు చేయాలంటూ జ్యుడిషియల్‌ రిజిస్ట్రార్‌ను ఆదేశించింది. ఈ ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు నిమిత్తం ప్రత్యేక బృందాన్ని(సిట్‌ను) ఏర్పాటుచేసి త్వరితగతిన దర్యాప్తు జరిపించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీచేసింది.

హెచ్​ఎండీఏ అప్పీలు : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్‌లోని సర్వే నం.661 నుంచి 664, 720, 721, 724 నుంచి 732, 775లలో సుమారు 100ఎకరాల దాకా పైగా భూములకు సంబంధించిన హక్కులపై మహమ్మద్‌ తాహెర్‌ఖాన్‌ అనే వ్యక్తికి అనుకూలంగా సివిల్‌కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై హెచ్‌ఎండీఏ(హైదరాబాద్​ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ) అప్పీలు దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్‌ పి.శ్రీసుధ, జస్టిస్‌ టి.వినోద్‌కుమార్​లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.

ఎలాంటి రికర్డు లేదు : హైకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్న సీఎస్‌ 7/1958లో అప్లికేషన్​కు సంబంధించి 1988 డిసెంబరు 28న హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన జస్టిస్‌ ఎన్‌.డి.పట్నాయక్‌ అంతకుముందే (ఏప్రిల్‌ 29న) జారీచేసినట్లుగా నకిలీ ఉత్తర్వులను సృష్టించారు. అంతేకాకుండా ఈ భూములకు సంబంధించి కొంతమందికి అనుకూలంగా ఆదేశాలు వచ్చాయంటూ పేర్కొన్న పిటిషన్‌ నంబరుతో హైకోర్టులో ఎలాంటి రికార్డు లేదు.

అసలు పిటిషన్​ లేదు : దీనిపై పలు రకాల అనుమానాలు రావడంతో విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలని గతంలో హైకోర్టు జ్యుడిషియల్‌ రిజిస్ట్రార్‌కు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తే అసలు పిటిషన్‌ లేకుండా జారీ అయినట్లుగా నకిలీ ఉత్తర్వులు సృష్టించినట్లు నివేదిక సమర్పించినట్లు తేలింది. గతంలోనూ ఇలా నకిలీ ఉత్తర్వులు సృష్టించినట్లు వెల్లడి కావడంతో రెండు ఫిర్యాదులు చేసినట్లు రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు.