పిన్నెల్లి సోదరులకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేత - HC ON PINNELLI BROTHERS BAIL

టీడీపీ నేతల జంట హత్యల కేసులో నిందితుల బెయిల్‌ పిటిషన్‌ - పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గం ముదిలవీడు సమీపంలో జంట హత్యలు

High Court On Pinnelli Brothers Bail Petition
High Court On Pinnelli Brothers Bail Petition (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 12:23 PM IST

High Court On Pinnelli Brothers Bail Petition: వైఎస్సార్సీపీ నేత పిన్నెల్లి రామకృష్ణా రెడ్డి సోదరులకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జంట హత్య కేసులో రామకృష్ణా రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు వెంకట్రామిరెడ్డి దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గం వెల్దుర్తి మండలం గుండ్లపాడుకు చెందిన టీడీపీ నాయకులు జవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, జవిశెట్టి కోటేశ్వరరావుల హత్య ఘటనలో పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఏ6 ,వెంకట్రామిరెడ్డి ఏ7 నిందితులుగా ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో పిన్నెల్లి సోదరుల పాత్ర ఉందని పోలీసుల తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.

హత్యకు పిన్నెల్లి సోదరులు కుట్ర పన్నారు: హత్య ఘటనలో పిన్నెల్లి సోదరుల కుట్ర, ప్రోద్భలం ఉందన్నారు. నిందితులు ఓ రెస్టారెంట్‌లో సమావేశమై హత్యకు కుట్రపన్నారన్నారు. హత్య ఘటనలో పాల్గొన్న వ్యక్తులతో పిన్నెల్లి సోదరులు ఫోన్‌లో మాట్లాడారని, వాటికి సంబంధించి సాంకేతిక ఆధారాలున్నాయన్నారు. సర్పంచ్‌ పదవికి పోటీ చేస్తే తాము మద్దతిస్తామని ఏ1 నిందితుడికి పిన్నెల్లి సోదరులు హామీ ఇచ్చారన్నారు. వాస్తవాలను వెలికి తీయాలంటే వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఆయన సోదరుడు వెంకట్రామిరెడ్డిలను కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించాల్సి ఉందన్నారు. వారిరువురిపై రౌడీ షీట్, నేర చరిత్ర ఉందన్నారు.

ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా బలవంతులని, బెయిలిస్తే సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారన్నారు. ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్లను కొట్టేయాలని కోరారు. ఫిర్యాదుదారుడు తోట ఆంజనేయులు తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది పోసాని వెంకటేశ్వర్లు వాదనలు వినిపించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల సందర్భంగా పోలింగ్‌ కేంద్రంలోకి చొరబడి ఈవీఎంను పగలగొట్టిన చరిత్ర పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డికి ఉందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గండ్లపాడు గ్రామంలో 2022లో చోటు చేసుకున్న ఓ హత్య కేసులో పిటిషనర్ల పాత్ర ఉందన్నారు. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లతో పేర్లు లేకుండా చేసుకున్నారన్నారు.

వారి పాత్ర ఏమిటో తేల్చకుండానే పోలీసులు అభియోగపత్రం వేశారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఆ కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు చేసేందుకు అనుమతి కోసం మెజిస్ట్రేట్‌ వద్ద పోలీసులు పిటిషన్‌ వేశారని వాదనలు వినిపించారు . పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డి సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత పరారీలో ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టేయండి’ అని కోరారు. రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే ఈ కేసులో పిటీషనర్లలను ఇరికించారని పిటీషనర్ల తరపున న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. వాదనలు విన్న అనంతరం పిన్నెల్లి సోదరుల ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్​ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.

నిందితుల వివరాలు: ప్రత్యక్ష సాక్షి, మృతుల బంధువు తోట ఆంజనేయులు ఫిర్యాదు మేరకు ఏ1గా జవిశెట్టి శ్రీను అలియాస్‌ బొబ్బిలి, ఏ2గా తోట వెంకట్రామయ్య, ఏ3గా తోట గురవయ్య, ఏ4గా దొంగరి నాగరాజు, ఏ5గా తోట వెంకటేశ్వర్లు, ఏ6గా పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఏ7గా పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డిలపై పోలీసులు గతంలో కేసు నమోదు చేశారు. హత్యలకు ప్రేరేపించడంతో పాటు హంతకులకు సహకారం అందించారని పిన్నెల్లి సోదరులపై ఆరోపణలున్నాయి.

