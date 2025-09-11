సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు - కేసులు పెట్టే ముందు ప్రాథమిక విచారణ చేయాల్సిందే : హైకోర్టు
సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులపై హైకోర్టులో విచారణ - కేసులు నమోదు చేసేముందు ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టాలన్న హైకోర్టు - విమర్శలు పోస్టు చేయడం క్రిమినల్ చర్యలకు సరిపోదని స్పష్టీకరణ
Published : September 11, 2025 at 9:00 AM IST
HC Issue Guidelines for Social Media Posts : సామాజిక మాధ్యమాల్లోని పోస్టులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులపై కేసులు నమోదు చేసే ముందు ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టాలని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. విమర్శనాత్మక అంశాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశారన్న కారణం క్రిమినల్ చర్యలు కొనసాగించడానికి సరిపోదని తెలిపింది. పరువు నష్టం, ద్వేషపూరిత ప్రసంగం హింసను ప్రేరేపించి, సామాజిక శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించేదిగా ఆరోపణలను నిరూపిస్తే విచారణను కొనసాగించవచ్చని తెలిపింది. చట్టబద్ధమైన అంశాలు లేకుండా కేవలం రాజకీయ విమర్శ ఎంత ఘాటుగా ఉన్నప్పటికీ, నేరారోపణ పరిధిలోకి రాదని స్పష్టం చేసింది.
నమోదైన 3 కేసులను కొట్టివేయాలంటూ : కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు చేశారంటూ అందిన ఫిర్యాదుల మేరకు రామగుండం, కరీంనగర్ పోలీసు స్టేషన్లలో నమోదైన 3 కేసులను కొట్టివేయాలంటూ నల్లబాలు అలియాస్ దుర్గం శశిధర్ గౌడ్ హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. విచారణ జరిపిన జస్టిస్ ఎన్.తుకారాం జీ తీర్పు వెలువరిస్తూ నల్లబాలుపై నమోదైన కేసులను కొట్టేశారు. ఈ సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులకు సంబంధించి కేసులు నమోదు చేసే ముందు పోలీసులు, మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు.
ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణతో పాటు కేసుల నమోదు : ట్వీట్లు చట్టబద్ధమైన రాజకీయ వ్యక్తీకరణ పరిధిలోకి వస్తాయని కోర్టు భావిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణతో పాటు కేసుల నమోదు విచారణ యాంత్రికంగా, ఏకపక్షంగా జరగకుండా నిరోధించే క్రమంలో ఈ మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. పరువు నష్టం కలిగిందనే ఆరోపణల ఆధారంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే ముందు ఫిర్యాదుదారు చట్ట నిబంధనల ప్రకారం 'బాధిత వ్యక్తి' అవునో కాదో పోలీసులు ధ్రువీకరించాలని హైకోర్టు మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది.
ప్రసంగాలపై కేసులు నమోదు చేయొద్దన్న కోర్టు : తీవ్రమైన నేరాల సమయంలో మినహా పోస్టులతో సంబంధం లేని ఇతరుల తరఫున చేసిన ఫిర్యాదులు విచారణార్హం కాదని స్పష్టం చేసింది. తీవ్రమైన నేరం అయినపుడు పోలీసులు కేసు నమోదుకు ముందు ప్రాథమిక విచారణ జరిపి, అందులో చట్టబద్ధమైన అంశాలున్నాయో లేదో నిర్ధరించాలని వెల్లడించింది. హింస, ద్వేషం, అశాంతిని ప్రేరేపించే ప్రాథమిక ఆధారాలుంటే తప్ప వీటికి సంబంధించిన కేసులు నమోదు చేయరాదని తేల్చి చెప్పింది. ఇందులో కేదార్నాథ్ సింగ్ వర్సెస్ బిహార్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు శిరోధార్యమని సూచించింది. విమర్శనాత్మకమైన, కఠినమైన రాజకీయ ప్రసంగాలపై పోలీసులు యాంత్రికంగా కేసులు నమోదు చేయరాదని హైకోర్టు మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది.
చర్య తీసుకోవాలి తప్ప అరెస్టు చేయరాదన్న హైకోర్టు : ప్రసంగం లేదా పోస్టు హింసను ప్రేరేపించినా, శాంతి భద్రతలకు తక్షణ ముప్పు కలిగించేలా ఉన్నపుడు మాత్రమే చట్టాన్ని అమలు చేయవచ్చని కోర్టు తెలిపింది. అధికరణ 19(1) (ఎ) కింద సాధారణ రాజకీయ విమర్శలకు రాజ్యాంగ రక్షణలు కల్పించాలంది. పరువు నష్టానికి సంబంధించి పోలీసులు నేరుగా ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయకుండా సంబంధిత మెజిస్ట్రేట్ను ఆశ్రయించమని సూచించాలని చెప్పింది. బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 174(2) కింద మెజిస్ట్రేట్ జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు చర్య తీసుకోవాలి తప్ప, యాంత్రికంగా ఆరెస్టు చేయరాదని తేల్చి చెప్పింది.
ప్రతి సందర్భంలోనూ అర్నేష్ కుమార్ వర్సెస్ బిహార్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాలని సూచించింది. రాజకీయ ప్రసంగం, పోస్టు లేదంటే ఇతర సున్నితమైన వ్యక్తీకరణకు సంబంధించి చట్టబద్ధంగా చర్యలుండేలా చూసుకోవాల్సి ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇలాంటి వాటిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే ముందు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవాలంది. రాజకీయ ప్రేరేపిత ఫిర్యాదు అవసరం లేనిదని తేలితే దర్యాప్తునకు కారణాలు లేవంటూ పోలీసులు కేసును మూసివేయాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
