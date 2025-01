ETV Bharat / state

ఖేల్‌రత్న అవార్డు ఎంపికలో ఆమెను ఎందుకు విస్మరించారు- తప్పు పట్టిన హైకోర్టు - JYOTHI SUREKHA VENNAM ARCHER

High Court Asked Why Were They Kept Jyoti Surekha Aside Even Though Got More Medals : ప్రముఖ ఆర్చరీ క్రీడాకారిణి వెన్నం జ్యోతి సురేఖ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ పతకాలు సాధించినప్పటికీ ఖేల్‌రత్న అవార్డు ఎంపికలో ఆమెను విస్మరించారని హైకోర్టు తప్పుపట్టింది. అవార్డుకు ఎంపికైన వారికంటే సురేఖకు ఎక్కువ పాయింట్లు ఉన్నాయని తేల్చిచెప్పింది. అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారమైన మేజర్‌ ధ్యాన్‌చంద్‌ ఖేల్‌రత్న అవార్డును జ్యోతి సురేఖకు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కేంద్ర క్రీడల, యువజన మంత్రిత్వశాఖ, ఎంపిక కమిటీని ఆదేశించింది.

2023, 2024 సంవత్సరాలకు ఖేల్‌రత్న అవార్డుకు ఇప్పటికే ఎంపికైన క్రీడాకారులతోపాటు జ్యోతి సురేఖ పేరును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని పేర్కొంది. పిటిషనర్‌ నుంచి ఈ విషయంలో తాజాగా దరఖాస్తు కోరవద్దని స్పష్టం చేసింది. 2024 సైతం ముగిసిన నేపథ్యంలో 2023లో ఖేల్‌రత్న అవార్డుకు ఎంపికలను ఈ దశలో రద్దు చేయడం సరికాదని అభిప్రాయపడింది. ఖేల్‌ రత్న పురస్కారానికి ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను ఎంపిక చేసేందుకు మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని కేంద్ర క్రీడలు, యువజన శాఖ కార్యదర్శిని ఆదేశించింది.

సెలక్షన్‌ కమిటీకే విచక్షణాధికారాన్ని వదిలేయకుండా, ఎలాంటి అస్పష్టతకు తావివ్వకుండా మార్గదర్శకాలు, నిబంధనల మేరకు కట్టుబడి ఉండేలా చూడాలని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వర్లు ఇటీవల ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు. ఖేల్‌ రత్న అవార్డుకు తన పేరును పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన అంతర్జాతీయ ఆర్చరీ క్రీడాకారిణి జ్యోతి సురేఖ గతేడాది జనవరిలో హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. పిటిషనర్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది ఉన్నం మురళీధరరావు, ఉన్నం అఖిల్‌ చౌదరి వాదనలు వినిపించారు. సురేఖ సాధించిన అవార్డులు, పాయింట్లను కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

ఆర్చరీ జ్యోతి సురేఖకు ఖేల్‌రత్న ఇవ్వాలి: ఏపీ హైకోర్టు