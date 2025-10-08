బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరణ - విచారణ రేపటికి వాయిదా
Published : October 8, 2025 at 4:52 PM IST
Updated : October 8, 2025 at 5:28 PM IST
High Court On BC Reservations In Local Body Elections : బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. జీవో నెంబర్ 9ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణను హైకోర్టు రేపటికి వాయిదా వేసింది. రేపు మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు విచారణ జరపనుంది. తొలిరోజు సుదీర్ఘంగా జరిగిన వాదనల్లో నిబంధనలకు విరుద్దంగా ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తోందని పిటిషనర్లు వాదించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా బీసీ రిజర్వేషన్లకు మద్దతు లభించిందని గుర్తుచేసిన ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ శాసన వ్యవస్థ చేసిన చట్టాన్ని ఎవరూ ప్రశ్నించలేరని వాదించారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైందన్న సింగ్వీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవద్దని తీర్పులున్నాయని వాదించారు.
బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు జీవోను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసి జీవో నంబర్ 9ను సవాల్ చేస్తూ మాధవరెడ్డి అనే వ్యక్తి పిటిషన్ దాఖలు చేయగా బీసీల రిజర్వేషన్లకు అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా పలు ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. బీసీ సంఘం నేతలు ఆర్.కృష్ణయ్య, వీహెచ్తో పాటు పలువురు బీసీ నేతలు ఈ ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వీటన్నింటిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం విచారించింది. విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదులతో పాటు ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాదులూ బలమైన వాదనలు వినిపించారు.
పిటిషనర్ల వాదనలు : తొలుత వాదనలు వినిపించిన పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదులు నిబంధనలకు విరుద్దంగా ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తోందని వాదించారు. రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించొద్దని రాజ్యాంగం చెబుతుందన్న పిటిషన్ల తరపు న్యాయవాదులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీలకు కల్పించిన 42 శాతం రిజర్వేషన్లతో మొత్తం కోటా 67 శాతానికి చేరిందని వాదించారు. బీసీల కులగణనకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదిక సైతం పారదర్శకంగా లేదని పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలో రిజర్వేషన్లు 50శాతం దాటితే సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిందని గుర్తు చేశారు. రిజర్వేషన్లు పెంచుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉన్నా 50 శాతం మించరాదని గుర్తు చేశారు. విద్యా, ఉద్యోగాల్లో 50 శాతం దాటినా పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ పెంచరాదని పిటిషనర్ల న్యాయవాది వాదించారు.
అప్పట్లో రిజర్వేషన్ల పెంపును కొట్టేశారు : బీసీ కులగణన ఆధారంగా 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అంటున్న ప్రభుత్వం బీసీ డెడికేషన్ కమిషన్ రిపోర్టును బహిర్గతం చేయలేదని పేర్కొన్నారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై శాస్త్రీయ ఆధారాలు చూపలేదన్నారు. 2011 జనాభా ఆధారంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు వర్తింపజేసిన సర్కారు ఎస్సీ, ఎస్టీల జనాభా పెరిగిందా? తగ్గిందా? అనే లెక్కల్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా బీసీ రిజర్వేషన్లను ఎలా ఖరారు చేస్తారంటూ వాదించారు. 2018లో 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లను ఇదే కోర్టు కొట్టివేసిందని గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగ బద్ధంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు తాము వ్యతిరేకం కాదన్న పిటిషనర్ల న్యాయవాది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారు. జీవో నెంబర్ 9 ద్వారా పంచాయతీరాజ్ చట్టసవరణ జరిగినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొనటం లోపభూయిష్టమన్న పిటిషనర్ల న్యాయవాది జీవో 9లో పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రస్తావనేలేదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రజలను తప్పుదోవపట్టిస్తోందన్న ఆయన, ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా నడుచుకోవటం సరికాదన్నారు. ప్రభుత్వమే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అభ్యంతరం చెప్పొచ్చు కానీ ఏకంగా జీవో ఆధారంగా షెడ్యూల్ సైతం విడుదల చేశారని వాదించారు.
జీవో నెంబర్ 9పై స్టే ఇవ్వాలని కోరడం సరికాదు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరుఫున వాదనలు వినిపించిన సీనియర్ న్యాయవాది ఏఎం సింఘ్వీ రాజకీయాలకు అతీతంగా బీసీ రిజర్వేషన్లకు మద్దతు లభించిందని గుర్తు చేశారు. శాసన వ్యవస్థ చేసిన చట్టాన్ని ఎవరూ ప్రశ్నించలేరని ఏ సవరణ చేసినా, చట్టం చేసినా శాసన వ్యవస్థదే నిర్ణయమని వాదించారు. ప్రజల సంక్షేమ కోసం నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుందన్న సింఘ్వీ, బీసీ డెడికేషన్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లను 50 శాతం కంటే ఎక్కువ పెంచొచ్చని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. జీవో నెంబర్ 9పై స్టే ఇవ్వాలని కోరడం సరికాదన్న సింఘ్వీ సమగ్ర గణన ద్వారా కులాల లెక్కలు లభించాకే ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లపై ముందుకొచ్చిందని వాదించారు. సామాజిక ఆర్థిక, విద్య, ఉద్యోగ, రాజకీయ, కులగణన సర్వే ఆధారంగా బీసీ డెడికేషన్ కమిషన్ అందించిన నివేదిక ఆధారంగానే బీసీలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించిందని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. 2018లో అప్పటి సర్కారు ఈ కసరత్తు చేయకపోవటం వల్లే అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయని గుర్తు చేశారు.
ఆర్టికల్ 200ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని వాదన : బీసీ బిల్లు గవర్నర్ వద్ద ఆరు నెలలుగా పెండింగ్లో ఉందన్న సింఘ్వీ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 200ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. గవర్నర్లు బిల్లులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని, శాసన వ్యవస్థ చేసిన చట్టాలను త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉంచుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులో ఒక బిల్లు ఐదేళ్లు గవర్నర్ వద్దే ఉందని గుర్తుచేసిన సింఘ్వీ, ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన సభ్యులు చేసే చట్టాలను ఆమోదించకపోతే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. సమగ్ర అధ్యయనం చేశాకే బీసీ బిల్లుపై జీవో తెచ్చారని, ఈ సమయంలో స్టే ఇవ్వడం కూడా సరికాదని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వాదనలు విన్న తర్వాతే జీవో నెంబర్ 9 పై నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైందని, ఎన్నికల ప్రక్రియలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవద్దని తీర్పులున్నాయని సింఘ్వీ వాదించారు. ఇరువైపుల వాదనలు విన్న సీజే ధర్మాసనం విచారణను రేపు మధ్యాహ్నానికి వాయిదా వేసింది.
రేపు స్థానిక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీపై పిటిషనర్ స్టే కోరారు. స్థానిక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీపై హైకోర్టు ఏమీ చెప్పలేదు. కానీ షెడ్యూల్ ప్రకారం రేపు స్థానిక సంస్థల తొలి విడత ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. అయితే రేపు హైకోర్టులో వాదనల దృష్ట్యా నోటిఫికేషన్ జారీపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఏజీతో మంత్రుల సమావేశం : అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్రెడ్డితో బీసీ మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి, కొండా సురేఖ సమావేశమయ్యారు. ఏజీతో ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే శంకర్, ఇతర నేతల భేటీ అయ్యారు. హైకోర్టులో ఇవాళ జరిగిన సుదీర్ఘ వాదనలపై ఏజీతో బీసీ నేతల చర్చించారు.