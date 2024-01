గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీల ప్రమాణ స్వీకారానికి హైకోర్టు బ్రేక్

High Court to take Oath of MLCs in Governor Quota : తెలంగాణలో గవర్నర్​ కోటా ఎమ్మెల్సీ విషయంలో మరో మలుపు తిరిగింది. ఈ కోటాలో ఎమ్మెల్సీల ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేయవద్దని హైకోర్టు సూచించింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చేవరకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవద్దని హైకోర్టు ఆదేశించింది. కొత్త ఎమ్మెల్సీలతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవద్దని తెలిపింది.

Governor Quota MLCs Issue in Telangana : గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, అమరుల్లా ఖాన్​లను తమిళిసై సౌందర రాజన్ నియమించారు. వీరిద్దరి పేర్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర గవర్నర్​కు సిఫారసు చేసింది. దీనికి గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు. శనివారం నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది. 2023 జులై 31న దాసోజు శ్రవణ్ కుమార్, కుర్రా సత్యనారాయణల పేర్లను గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా సిఫారసు చేస్తూ గత ప్రభుత్వం గవర్నర్​కు సిఫారసు చేసింది. అయితే 2023 సెప్టెంబర్ 25న ఈ ఇద్దరి పేర్లను ఆమె తిరస్కరించారు. నిబంధనల మేరకు వీరిద్దరి పేర్లను ఆమోదించలేమని గవర్నర్ అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలిపారు.

Telangana High Court Judgement on Governor Quota MLCs : గవర్నర్ నిర్ణయాన్ని శ్రవణ్‌, సత్యనారాయణలు సవాల్​ చేస్తూ హైకోర్టులో ఫిటిషన్​ వేశారు. ఈ కేసు విచారణలో ఉండగానే కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్‌ను, మీర్ అమీరుల్లాఖాన్‌ను ఎంపిక చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనలను గవర్నర్ ఆమోదించారు. ఇప్పుడు హైకోర్టును శ్రవణ్‌, సత్యనారాయణలు కోరినట్లుగా తమ కేసు తేలేవరకు కొత్తగా నియామితులైన కోదండరామ్‌, అమీరుల్లాఖాన్‌ల నియామకాలపై స్టే విధించాలని అభ్యర్థించింది. ఈ మేరకు ఇరువురి ప్రమాణ స్వీకారాన్ని నిలిపివేసింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయవద్దని ఆదేశించింది.