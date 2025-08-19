High Court About Beach Sand Mining Case : రాష్ట్రంలో బీచ్శాండ్ తవ్వకాలకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. మూడు లీజులకు సంబంధించి హైకోర్టులో వేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం కారణంగా ఇంతకాలం తవ్వకాలకు ముందడుగు పడలేదు. తాజాగా హైకోర్టు ఆ కేసును ముగించింది. దీంతో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసి ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ను ఎంపిక చేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలంలోని రెండు లీజుల్లో 909.85 హెక్టార్లు, విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నంలో 90.15 హెక్టార్లు కలిపి మూడు బీచ్శాండ్ లీజుల్లో తవ్వకాలకు ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థకు గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది. దీంతో ఇక్కడ ఖనిజ తవ్వకాలు, నిర్వహణ కోసం ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేటర్ ఎంపికకు ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ బిడ్లను ఆహ్వానించారు. అయితే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలే బీచ్శాండ్ తవ్వకాలు జరపాల్సి ఉంటుందని, ప్రైవేటు సంస్థలకు తవ్వకాలు అప్పగిస్తున్నారంటూ విశాఖపట్నానికి చెందిన ఒకరు గత ఏడాది ఆరంభంలో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు.
దీంతో టెండర్ల ప్రక్రియ కొనసాగించవచ్చని, బిడ్లను మాత్రం ఖరారు చేయవద్దంటూ హైకోర్టు ఆదేశించింది. అప్పటి నుంచి ముందడుగు పడలేదు. ఏపీఎండీసీ (APMDC) పర్యవేక్షణలోనే బీచ్శాండ్ తవ్వకాలు జరుగుతాయంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కౌంటరు వేయడం, కేసు కొనసాగించాల్సిన అవసరంలేదని పిల్ వేసిన వ్యక్తి కూడా పేర్కొనడంతో ఇటీవల హైకోర్టు ఈ కేసును ముగించింది.
అదానీ సంస్థ మూడు లీజుల్లోనూ బరిలో : బీచ్శాండ్ తవ్వకాలకు మూడేసి సంస్థలు అర్హత సాధించాయి. గతంలో ఏపీఎండీసీ అధికారులు టెక్నికల్ బిడ్లను పరిశీలించగా ఒక్కోదానికి మూడేసి సంస్థలకు అర్హతలున్నట్లు తేల్చారు. హైకోర్టు తీర్పుతో త్వరలో ధరల బిడ్లు తెరిచి ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ టెండర్లలో అదానీ సంస్థ మూడు లీజుల్లోనూ బరిలో ఉంది. అదానీకి చెందిన అల్లూవియర్ హెవీ మినరల్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ బిడ్లు వేయగా, ఇది సాంకేతిక అర్హత సాధించింది. ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్గా ఈ సంస్థ ఎంపికయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. బీచ్శాండ్లో మోనజైట్, ఇల్లిమనైట్, రూటైల్, లుకోక్సెన్, జిర్కాన్, గార్నెట్, సిల్లిమనైట్ వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
తొలి దశలోనే 2 వేల కోట్లు : ఇందులో మోనజైట్ అణుధార్మికత కలిగినది. దీనిని కేంద్ర సంస్థ అయిన ఇండియన్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ లిమిటెడ్ వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకున్న సంస్థలకు మాత్రమే విక్రయించాలి. మిగిలిన ఖనిజాల్లో అణు ధార్మికత పరిమితి తక్కువగా ఉంటే ఇతరులకు విక్రయించుకోవచ్చు. విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలన్నా ఐఆర్ఈఎల్ (IREL) సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. ఆ లీజుల్లో తవ్వితీసిన బీచ్ శాండ్ నుంచి ఆయా ఖనిజాలను వేరుచేసి, వాటిని శుద్ధి చేసేందుకు ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు తొలి దశలోనే 2 వేల కోట్ల వరకు వ్యయమవుతుంది. ఇక్కడ లభించే ఖనిజాలను విక్రయించే సమయంలో వచ్చే ధరలో 8 శాతం ఏపీఎండీసీ (APMDC) కి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తైతే ఏపీఎండీసీకి ఏటా రూ. 100 నుంచి 150 కోట్ల వరకు రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
