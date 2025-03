ETV Bharat / state

కోనసీమలో పెరుగుతోన్న బీపీ- కృష్ణాలో అధికంగా షుగర్! ఆరోగ్య శాఖ సర్వేలో ఆందోళనకరమైన అంశాలు - BP AND DIABETES CASES IN AP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

High Blood Pressure and Diabetes are High in AP: బీపీ, మధుమేహం ఈ రెండూ ఒకదానితో మరొకటి చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని ప్రజలను పట్టిపీడిస్తున్నాయి. మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం ఇలా కారణాలేమైనా బీపీ, షుగర్‌ బాధితులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నారు. ఇటీవల వైద్యఆరోగ్య శాఖ నిర్వహించిన ఎన్‌సీడీ సర్వే-3లో బీపీలో కోనసీమ, మధుమేహంలో కృష్ణా జిల్లా తొలి స్థానంలో నిలిచాయి. రాష్ట్రంలో 18 ఏళ్లు దాటిన వారు 4 కోట్లకు పైగా ఉండగా మూడో సర్వేలో ఇప్పటివరకు కోటీ 34 లక్షల మంది వివరాలు సేకరించారు.

రాష్ట్రంలో రక్తపోటు, మధుమేహం బాధితులు పెరుగుతున్నారు. అసంక్రమిత వ్యాధుల గుర్తింపు సర్వే-3లో ఈ విషయం వెల్లడవుతోంది. సర్వే-2లో గుర్తించిన వారితో కలిపి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 14.73శాతం మంది రక్తపోటు, 11.78శాతం మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వారు ఉన్నట్లు తేలింది. రక్తపోటులో కోనసీమ జిల్లా, మధుమేహంలో కృష్ణా జిల్లా తొలి స్థానంలో ఉన్నాయి. వైద్యఆరోగ్య శాఖ గతేడాది నవంబరు నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్, మధుమేహం, రక్తపోటు కేసులను గుర్తిస్తోంది. ముందస్తు జాగ్రత్తలపై ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించేందుకు ఈ సర్వే నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే రెండు సర్వేలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు మూడోది సాగుతోంది.

ఈ హెలికాప్టర్‌ పేరెంటింగ్‌ ఆపేయండి! మీ పిల్లలు బాగుంటారు

కోస్తా జిల్లాల్లోనే ఎక్కువ: తొలుత ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రశ్నావళి ద్వారా కుటుంబసభ్యుల వివరాలు సేకరించి, పరీక్షలు చేస్తున్నారు. అనుమానిత లక్షణాలున్న వారికి స్థానిక వైద్యాధికారి మరోసారి పరీక్షలు చేసి నిర్ధారిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ చేసిన సర్వే ప్రకారం రక్తపోటు, మధుమేహం కేసులు అధికంగా కోస్తా జిల్లాల్లోనే ఎక్కువ. గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉండే అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాలు జాబితాలో చివరి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఉప్పు తక్కువగా తినేవారు, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారు ఉండే జిల్లాల్లో ఈ అనారోగ్య సమస్యలు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.