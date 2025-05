ETV Bharat / state

'ఖలేజా' మూవీ రీరిలీజ్ - థియేటర్​లోకి పాముతో వచ్చిన అభిమాని - HERO MAHESH BABU FAN WITH SNAKE

Hero Mahesh Babu Fan With Snake in Theater ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 1:32 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:40 PM IST 1 Min Read

Hero Mahesh Babu Fan With Snake in Theater : ఖలేజా సినిమాలో హీరో మహేష్ బాబు ఎంట్రీ సీన్ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. అందులో ఎడారిలో ఉన్న పాముతో హీరో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. అచ్చం అలాంటి ఘటనే మహేష్ బాబు అభిమాని పాముతో సినిమా థియేటర్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. దీంతో మిగత అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ సంఘటన విజయవాడలో జరిగింది. నేడు ఖలేజా సినిమా రీరిలీజ్ సందర్భంగా ఓ అభిమాని అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించాడు. మహేష్ ఎంట్రీ సీన్​లో పాముతో నడిచివచ్చే సన్నివేశాన్ని అనుసరించటం కోసం నిజమైన పాము పిల్లతో థియేటర్​లోకి వచ్చాడు. మొదట అందరూ రబ్బర్ పాము అనుకున్నా, అది కదులుతూ ఉండడంతో భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఈ విషయం థియేటర్ యాజమాన్యం దృష్టికి వెళ్లింది. వెంటనే సిబ్బంది అతన్ని బయటకు పంపించి వేశారు. 'ఖలేజా' మూవీ రీరిలీజ్ - థియేటర్​లోకి పాముతో వచ్చిన అభిమాని (ETV Bharat)

