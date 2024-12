ETV Bharat / state

ఏనుగుల గుంపు సంచారం- భయాందోళనల్లో స్థానికులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Herd of Elephants Roams in Chandragiri of Tirupati District : తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలంలో ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తోంది. ఈ ఏనుగులు చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం నుంచి చంద్రగిరి సమీపానికి చేరుకున్నట్లు స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. ఫలితంగా శేషాచల అటవీ సమీప ప్రాంత రైతులు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భీమవరం గ్రామ పరిసరాల్లో సంచరించిన ఏనుగులను చూసిన స్థానికుల భయాందోళనకు గురయ్యారు. తిరుపతి జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో సంచరించిన ఏనుగుల గుంపులు మామిడి, అరటి పంటలను ధ్వంసం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ అధికారులు వెళ్లి రైతులకు అండగా నిలవాలని పులివర్తి నాని వారికి తెలిపారు. ఏనుగులను అటవీప్రాంతంలోకి పంపించేయాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు.

