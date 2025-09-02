ETV Bharat / state

ఈత రాకున్నా సముద్రం లోతుకు వెళ్లి రావచ్చు - ఎలాగో తెలుసా! - SCUBA DIVING IN SEA

ఈత రాకున్నా సముద్రం లోతుకు వెళ్లి జలచరాలను కెమెరాలో బంధిస్తున్న నంద్యాలకు చెందిన యువకుడు - శ్వాసపై దృష్టి పెడితే కడలి లోపలికి వెళ్లొచ్చని వెల్లడి

Hemanth Reddy from Nandyal Goes Scuba Diving into Sea: ఆయనకు ఈత కూడా రాదు కానీ సముద్రం లోతుకు వెళ్లి జలచరాలను కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వింతైన జీవుల గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. అదెలా సాధ్యమని మీకు అనుమానం కలుగుతోందా. స్కూబా డైవింగ్‌ చేస్తూ సముద్రం లోపలికి వెళ్లొచ్చు అంటున్నారు నంద్యాలకు చెందిన హేమంత్‌రెడ్డి.

ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన తర్వాత మిత్రులతో కలిసి ఓసారి బ్రిటన్‌లోని సైప్రస్‌ ప్రాంతానికి వెళ్లానని, అక్కడ కొందరు సముద్రం లోపలికి వెళ్లి తిరిగి బయటకు వస్తుండటాన్ని గమనించానని హేమంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. శ్వాసపై దృష్టి పెడితే కడలి లోపలికి వెళ్లొచ్చని వారు చెప్పారని దీంతో 3 వారాల పాటు అక్కడే ఉండి శిక్షణ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. సైప్రస్, దుబాయ్, మాల్దీవులు, పుదిచ్చేరి, గోవా, విశాఖ, కేరళ, అండమాన్, తమిళనాడు తదితర ప్రాంతాలతో కలిపి 260 సార్లు స్కూబా డైవింగ్‌ చేశానని, ఇందులో మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించడంతో మాస్టర్‌ డ్రైవర్‌గా గుర్తింపు సాధించానని హేమంత్‌రెడ్డి చెప్పారు.

ఎక్కడ శిక్షణ ఇస్తారంటే: సముద్రంలో లోతుకి వెళ్లాలని అందరికీ ఉంటుంది. లోపల ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి జలచరాలు ఉంటాయి అనే ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇంకా కడలి లోపలికి వెళ్లి వాటిని ప్రత్యక్షంగా చూడాలనుకుంటారు. అంతేగాక స్కూబా డైవ్‌ చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ ఈతరాక భయపడుతుంటారు. ఇలాంటి వారికోసమే స్కూబా డైవ్‌లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కొన్ని కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అందులో చేరితే అన్ని రకాల వసతులతో శిక్షణ ఇస్తారు. ఇవి ఇండియాలో పుదిచ్చేరి, గోవా, మాల్‌వన్, విశాఖపట్టణం, అండమాన్, లక్షదీవుల్లో ఈ స్కూబా డైవ్‌ నేర్పించడానికి శిక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. శిక్షణ తీసుకునేవారికి మొదట స్విమ్మింగ్‌పూల్‌లో పరీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత శిక్షణకు సరిపడతారనుకుంటే తర్ఫీదు ఇస్తారు.

పలు రకాల పరికరాలు అవసరం: శిక్షణలో సముద్రంలో వేటిని ముట్టుకోవాలి, అత్యవసర సమయంలో ఎలాంటి సిగ్నల్స్‌ ఇవ్వాలో నేర్పిస్తారు. ఇంక స్కూబా డైవ్‌ చేయడానికి బయాన్సీ కంట్రోల్‌ డీవైజ్‌ (బీసీడీ), రెగ్యులేెటర్‌ పిన్స్, మాస్కు, తడి సూట్, ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్, వెయిల్‌ బెల్టు వంటి పరికరాలు అవసరం.

గంటలోపు తిరిగొచ్చేయాలి: ఇద్దరు వ్యక్తులు లేనిదే సముద్ర గర్భంలోకి పంపించరు. 39 మీటర్ల లోతుకు మాత్రమే వెళ్లాలి. ఇంక గంటపాటు లోపలికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేందుకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్న సమయంలో స్కూబా డైవింగ్‌కు అనుమతులు ఉండవు.

